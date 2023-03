Waarom wordt OmeTV geblokkeerd?

Er zijn verschillende redenen waarom je op OmeTV geblokkeerd kunt worden. Het kan zijn dat jouw land of school de website blokkeert. Het is ook mogelijk dat iemand op jouw IP-adres — een huisgenoot, familielid, of gewoon een andere klant in het café — de regels van OmeTV heeft overtreden (al of niet bewust) en tijdelijk door de dienst is verbannen. Omdat OmeTV gebruikers niet verplicht om in te loggen met een account, worden zij geïdentificeerd en gevolgd via hun IP-adres — dus in werkelijkheid wordt alleen je IP-adres verbannen.