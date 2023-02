Jak VPN może odblokować OmeTV?

OmeTV nie wymaga od użytkowników logowania się na konto. Zamiast tego, identyfikuje i śledzi ich poprzez adresy IP. Jeśli nie masz dostępu do OmeTV, oznacza to, że Twój adres IP został zablokowany przez platformę.



ExpressVPN pozwala uzyskać dostęp do OmeTV w standardowy sposób, dając Ci inny adres IP. Twój ruch internetowy jest kierowany przez zaszyfrowany tunel do bezpiecznego serwera, który działa jak lokalizacja proxy dla Twojego urządzenia.