OmeTV:n rajoitukseton käyttö on vain napin painalluksen päässä. Kokeile ExpressVPN:ää ilman riskejä. Jos et ole täysin tyytyväinen, 30 päivän rahat takaisin -takuumme turvaa ostosi.

Jos OmeTV-tilisi on estetty tai olet saanut porttikiellon palveluun, helpoin tapa päästä takaisin keskustelujen pariin on muodostaa yhteys VPN-palvelimeen, jolla saat uuden IP-osoitteen. Vaikka VPN voikin suojata yksityisyyttäsi verkossa, sitä ei pidä käyttää rikolliseen tai vahingolliseen toimintaan.

Koska verkkokeskustelut tuntemattomien ihmisten kanssa ovat arkaluonteisia ja koska epäsopivaa sekä laitonta sisältöä voidaan jakaa helposti, OmeTV:llä on tiukka luettelo asioista, jotka on kielletty alustalla.

OmeTV:n käyttö voidaan estää muutamastakin eri syystä. Saatat asua alueella tai käydä sellaista koulua, joka on estänyt kyseisen sivuston. On myös mahdollista, että kanssasi samaa IP-osoitetta käyttävä henkilö – oli kyse sitten kämppäkaveristasi tai kahvilan toisesta asiakkaasta – on rikkonut OmeTV:n sääntöjä (tietoisesti tai tietämättään) ja saanut hetkellisen porttikiellon palveluun. Koska OmeTV:n käyttö ei vaadi käyttäjätunnusta, käyttäjät tunnistetaan toisistaan IP-osoitteiden perusteella, eli käytännössä porttikielto annetaan IP-osoitteelle, ei yksittäiselle käyttäjälle.

Need help? Chat with us!