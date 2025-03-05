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Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Это руководство покажет вам как вручную настроить VPN на вашем роутере Netduma R1 с использованием протокола OpenVPN. Если вы используете Netduma R2, следуйте этому руководству.

Не все локации ExpressVPN могут быть доступны для ручных настроек подключений.

Важно: Ручная настройка OpenVPN не предоставляет те же преимущества в области безопасности и конфиденциальности, что и приложение ExpressVPN. Если ваш роутер не поддерживает AES-NI (например, Asus RT-AC86U), вы можете столкнуться с периодическими проблемами скорости при использовании ручной настройки OpenVPN.

Примечание: Это руководство использует роутер Netduma R1 с версией отладки 1.03.6g на устройстве rb-951g-2hnd.

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1. Загрузите файлы конфигурации VPN
2. Настройте ваш роутер Netduma
Настройте, какие устройства будут использовать VPN
Отключиться от VPN

1. Загрузите файлы конфигурации VPN

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите ваши учетные данные, затем нажмите

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа, с уже выбранным OpenVPN, вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.С уже выбранным OpenVPN вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.

Нажмите на <b>локацию</b>(<b>ы</b>), которую вы хотите, чтобы скачать <b>файл</b>(<b>ы</b>) .ovpn.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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2. Настройте ваш роутер Netduma

Чтобы получить доступ к админ-панели Netduma, откройте браузер и введите 192.168.88.1 в адресной строке. Если IP-адрес вашего роутера был изменен ранее, или если вы его не помните, вы можете найти его в настройках вашего устройства.

Войдите в систему с вашим именем пользователя и паролем. (По умолчанию, имя пользователя — admin, а пароль — password.)

В левой боковой панели нажмите VPN.

Выберите подключенное устройство, которое будет использовать VPN, затем нажмите Настроить.

Введите следующую информацию:

  • Конфигурация: Щелкните правой кнопкой мыши на .ovpn файл конфигурации, который вы скачали ранее. Откройте его в текстовом редакторе (Блокнот для Windows, TextEdit для Mac). Скопируйте весь текст и вставьте его в это поле.
  • Имя пользователя: Введите имя пользователя, которое вы нашли ранее.
  • Пароль: Введите пароль, который вы нашли ранее.
  • Включить: Отметьте этот флажок.

Нажмите Apply.

Чтобы проверить ваше соединение, вы можете использовать Проверку IP-адреса от ExpressVPN здесь. Если ваш VPN-подключение успешно, IP-адрес, который будет отображен, будет соответствовать локации, к которой вы подключены через VPN.

После успешного подключения к VPN вы увидите “Подключено” зелёного цвета.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Настройте, какие устройства будут использовать VPN

Вы можете выбрать, какие подключенные устройства будут использовать VPN.

В левой боковой панели нажмите VPN. Чтобы выбрать, будет ли устройство использовать VPN, отметьте или снимите отметку рядом с именем устройства.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Отключиться от VPN

Если вы хотите, чтобы все подключенные устройства прекратили использование VPN, вы можете отключиться от VPN.

В левой боковой панели нажмите VPN. Снимите отметку Включить, затем нажмите Применить.

Вы увидите слово “Отключено” зелёного цвета.

Теперь вы отключены от VPN.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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