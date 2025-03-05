Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Это руководство покажет вам как вручную настроить VPN на вашем роутере Netduma R1 с использованием протокола OpenVPN. Если вы используете Netduma R2, следуйте этому руководству.

Не все локации ExpressVPN могут быть доступны для ручных настроек подключений.

Важно: Ручная настройка OpenVPN не предоставляет те же преимущества в области безопасности и конфиденциальности, что и Ручная настройка OpenVPN не предоставляет те же преимущества в области безопасности и конфиденциальности, что и приложение ExpressVPN . Если ваш роутер не поддерживает AES-NI (например, Asus RT-AC86U), вы можете столкнуться с периодическими проблемами скорости при использовании ручной настройки OpenVPN.

Примечание: Это руководство использует роутер Netduma R1 с версией отладки 1.03.6g на устройстве rb-951g-2hnd.

1. Загрузите файлы конфигурации VPN

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа, с уже выбранным OpenVPN, вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.

Нажмите на <b>локацию</b>(<b>ы</b>), которую вы хотите, чтобы скачать <b>файл</b>(<b>ы</b>) .ovpn.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

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2. Настройте ваш роутер Netduma

Чтобы получить доступ к админ-панели Netduma, откройте браузер и введите 192.168.88.1 в адресной строке. Если IP-адрес вашего роутера был изменен ранее, или если вы его не помните, вы можете найти его в настройках вашего устройства.

Войдите в систему с вашим именем пользователя и паролем. (По умолчанию, имя пользователя — admin, а пароль — password.)

В левой боковой панели нажмите VPN.

Выберите подключенное устройство, которое будет использовать VPN, затем нажмите Настроить.

Введите следующую информацию:

Конфигурация: Щелкните правой кнопкой мыши на .ovpn файл конфигурации, который вы скачали ранее. Откройте его в текстовом редакторе (Блокнот для Windows, TextEdit для Mac). Скопируйте весь текст и вставьте его в это поле.

Щелкните правой кнопкой мыши на .ovpn файл конфигурации, который вы скачали ранее. Откройте его в текстовом редакторе (Блокнот для Windows, TextEdit для Mac). Скопируйте весь текст и вставьте его в это поле. Имя пользователя: Введите имя пользователя, которое вы нашли ранее.

Введите имя пользователя, которое вы нашли ранее. Пароль: Введите пароль, который вы нашли ранее.

Введите пароль, который вы нашли ранее. Включить: Отметьте этот флажок.

Нажмите Apply.

Чтобы проверить ваше соединение, вы можете использовать Проверку IP-адреса от ExpressVPN здесь. Если ваш VPN-подключение успешно, IP-адрес, который будет отображен, будет соответствовать локации, к которой вы подключены через VPN.

После успешного подключения к VPN вы увидите “Подключено” зелёного цвета.

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Настройте, какие устройства будут использовать VPN

Вы можете выбрать, какие подключенные устройства будут использовать VPN.

В левой боковой панели нажмите VPN. Чтобы выбрать, будет ли устройство использовать VPN, отметьте или снимите отметку рядом с именем устройства.

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Отключиться от VPN

Если вы хотите, чтобы все подключенные устройства прекратили использование VPN, вы можете отключиться от VPN.

В левой боковой панели нажмите VPN. Снимите отметку Включить, затем нажмите Применить.

Вы увидите слово “Отключено” зелёного цвета.

Теперь вы отключены от VPN.

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