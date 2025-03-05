Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu eğitici size Netduma R1 yönlendiricinizde OpenVPN protokolünü kullanarak manuel olarak bir VPN yapılandırmanın nasıl yapılacağını gösterecektir. Netduma R2 kullanıyorsanız, bu eğiticiyi takip edin.

Tüm ExpressVPN konumları, manuel yapılandırılmış bağlantılar için kullanılabilir olmayabilir.

Önemli: OpenVPN manuel yapılandırması, OpenVPN manuel yapılandırması, ExpressVPN uygulaması ile aynı güvenlik ve gizlilik avantajlarını sunmaz. Yönlendiriciniz AES-NI’yi desteklemiyorsa (örneğin Asus RT-AC86U), OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanırken ara sıra hız sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Not: Bu eğitici, rb-951g-2hnd üzerinde çalışan 1.03.6g hata ayıklama sürümünde bir Netduma R1 yönlendirici kullanmaktadır.

1. VPN yapılandırma dosyalarını indirin

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağda, sizin için zaten seçilmiş olan OpenVPN ile kullanıcı adınızı, şifrenizi ve bir OpenVPN yapılandırma dosyaları listesini göreceksiniz.

İndirmek için istediğiniz konum(ları) tıklayarak .ovpn dosya(larını) indirin.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön

2. Netduma yönlendiricinizi yapılandırın

Netduma yönetici paneline erişmek için, bir web tarayıcısı açın ve adres çubuğuna 192.168.88.1 yazın. Yönlendiricinizin IP adresi geçmişte değiştirildiyse veya hatırlamıyorsanız, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.

Kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapın. (Varsayılan olarak, kullanıcı adı admin ve şifre password şeklindedir.)

Sol kenar çubuğunda VPN‘e tıklayın.

VPN’i kullanacak olan bağlı cihazı seçin, ardından Kurulum‘a tıklayın.

Aşağıdaki bilgileri girin:

Config: Daha önce indirdiğiniz .ovpn yapılandırma dosyasına sağ tıklayın. Bunu bir metin düzenleyici ile açın (Windows için Notepad, Mac için TextEdit). Metnin tamamını kopyalayın ve bu alana yapıştırın.

Daha önce indirdiğiniz .ovpn yapılandırma dosyasına sağ tıklayın. Bunu bir metin düzenleyici ile açın (Windows için Notepad, Mac için TextEdit). Metnin tamamını kopyalayın ve bu alana yapıştırın. Kullanıcı Adı: önceden bulduğunuz kullanıcı adını girin.

önceden bulduğunuz kullanıcı adını girin. Şifre: önceden bulduğunuz şifreyi girin.

önceden bulduğunuz şifreyi girin. Etkinleştir: Bu kutuyu işaretleyin.

Uygula seçeneğine tıklayın.

Bağlantınızı doğrulamak için, ExpressVPN’in IP Adresi Kontrolcüsünü kullanarak IP adresinizi kontrol edebilirsiniz. VPN bağlantınız başarılıysa, gösterilen IP adresi, VPN üzerinden bağlandığınız konumla ilişkilendirilecektir.

VPN’e başarıyla bağlandıktan sonra, yeşil renkte “Bağlı” kelimesini göreceksiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön

VPN’i hangi cihazların kullanacağını yapılandırın

Hangi bağlı cihazların VPN’i kullanacağını seçebilirsiniz.

Sol kenar çubuğunda VPN‘e tıklayın. VPN’i kullanacak veya kullanmayacak cihazı seçmek için cihaz adının yanındaki kutuyu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön

VPN’den bağlantıyı kesin

Bağlı tüm cihazların VPN’i kullanmayı durdurmasını istiyorsanız, VPN’den bağlantıyı kesebilirsiniz.

Sol kenar çubuğunda VPN‘e tıklayın. Etkinleştir‘in işaretini kaldırın, ardından Uygula‘ya tıklayın.

Yeşil renkte “Bağlantı Kesildi” ifadesini göreceksiniz.

Artık VPN’den bağlantınız kesilmiş durumda.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön