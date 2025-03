For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Denne vejledning vil vise dig hvordan du manuelt konfigurerer en VPN på din Netduma R1 router ved hjælp af OpenVPN-protokollen. Hvis du bruger Netduma R2, følg denne vejledning.

Ikke alle ExpressVPN-placeringer kan være tilgængelige for manuelt konfigurerede forbindelser.

Vigtigt: Den manuelle OpenVPN-konfiguration tilbyder ikke de samme sikkerheds- og privatlivsfordele som Den manuelle OpenVPN-konfiguration tilbyder ikke de samme sikkerheds- og privatlivsfordele som ExpressVPN-appen . Hvis din router ikke understøtter AES-NI (f.eks. Asus RT-AC86U), kan du opleve lejlighedsvise hastighedsproblemer, mens du bruger den manuelle OpenVPN-konfiguration.

Bemærk: Denne vejledning bruger en Netduma R1 router på debug version 1.03.6g kørende på rb-951g-2hnd.

1. Download VPN-konfigurationsfilerne

Gå til ExpressVPN opsætningsside. Hvis du bliver bedt om det, indtast dine ExpressVPN-loginoplysninger og klik på Log ind.

Indtast bekræftelseskoden der er sendt til din e-mail.

Til højre, med OpenVPN allerede valgt for dig, vil du se dit brugernavn, adgangskode, og en liste over OpenVPN-konfigurationsfiler.

Klik på den/de placering(er) du ønsker for at downloade .ovpn-filen(e).

Hold dette browservindue åbent. Du skal bruge denne information til opsætning senere.

2. Konfigurer din Netduma router

For at få adgang til Netduma admin dashboard, åbn en webbrowser og indtast 192.168.88.1 i adressefeltet. Hvis din routers IP-adresse blev ændret tidligere, eller hvis du ikke kan huske den, kan du finde den i din enheds indstillinger.

Log ind med dit brugernavn og adgangskode. (Som standard er brugernavnet admin og adgangskoden er password.)

I venstre sidebar, klik på VPN.

Vælg den tilsluttede enhed, der skal bruge VPN’en, og klik derefter på Opsæt.

Udfyld følgende informationer:

Konfigurer: Højreklik på den .ovpn konfigurationsfil du downloadede tidligere. Åbn den med en teksteditor (Notepad til Windows, TextEdit til Mac). Kopiér hele teksten og indsæt den i dette felt.

Højreklik på den .ovpn konfigurationsfil du downloadede tidligere. Åbn den med en teksteditor (Notepad til Windows, TextEdit til Mac). Kopiér hele teksten og indsæt den i dette felt. Brugernavn: Indtast det brugernavn, du fandt tidligere.

Indtast det brugernavn, du fandt tidligere. Adgangskode: Indtast den adgangskode, du fandt tidligere.

Indtast den adgangskode, du fandt tidligere. Aktiver: Tjek denne boks.

Klik på Anvend.

For at verificere din forbindelse kan du bruge ExpressVPN’s IP-adressechecker til at tjekke din IP-adresse. Hvis din VPN-forbindelse er vellykket, vil IP-adressen, der vises, svare til den placering, du er tilsluttet via VPN’en.

Når du er forbundet til VPN’en med succes, vil du se “Forbundet” i grøn.

Konfigurer hvilke enheder der bruger VPN’en

Du kan vælge hvilke tilsluttede enheder der skal bruge VPN’en.

I venstre sidebar, klik på VPN. For at vælge hvilken enhed der skal bruge eller ikke bruge VPN’en, tjek eller fjern markeringen i boksen ud for enhedsnavnet.

Afbryd forbindelsen til VPN

Hvis du vil have alle tilsluttede enheder til at stoppe med at bruge VPN’en, kan du afbryde forbindelsen til VPN’en.

I venstre sidebar, klik på VPN. Fjern markeringen i Aktiver, og klik derefter på Anvend.

Du vil se ordet “Afbrydet” i grøn.

Du er nu afbrudt fra VPN’en.

