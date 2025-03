For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Denne vejledning vil vise dig hvordan du opsætter ExpressVPN på Mac ved brug af Tunnelblick GUI (grafisk brugergrænseflade). Tunnelblick er en gratis, open source GUI (grafisk brugergrænseflade) for OpenVPN på macOS og OS X.

Ikke alle ExpressVPN-placeringer kan være tilgængelige for manuelt konfigurerede forbindelser. For at bruge den fulde liste af VPN-placeringer, brug app opsætningen.

Vigtigt: Den manuelle OpenVPN-konfiguration tilbyder ikke de samme sikkerheds- og privatlivsfordele som ExpressVPN-appen. Hvis du befinder dig i et land med en høj grad af internetcensur, anbefales det at bruge ExpressVPN-appen for en mere stabil VPN-forbindelse.

Foretrækker du app opsætning? Se instruktionerne for app opsætning for Mac OS X 10.11 og nyere.

1. Find dine ExpressVPN-kontooplysninger

Gå til ExpressVPN opsætningsside. Hvis du bliver bedt om det, indtast dine ExpressVPN-loginoplysninger og klik på Log ind.

Indtast bekræftelseskoden der er sendt til din e-mail.

Til højre, med OpenVPN allerede valgt for dig, vil du se dit brugernavn, adgangskode, og en liste over OpenVPN-konfigurationsfiler.

Klik på den/de placering(er) du ønsker for at downloade .ovpn-filen(e).

Hold dette browservindue åbent. Du skal bruge denne information til opsætning senere.

2. Download og installer Tunnelblick

På Tunnelblicks hjemmeside, klik på Download Seneste Stabile Udgave.

Åbn .dmg installationsfilen. Dobbeltklik på Tunnelblick-ikonet.

Når du bliver bedt om at åbne Tunnelblick, klik på Åbn. Indtast din enheds adgangskode.

Vælg Tillad eller Tillad ikke for din notifikationspræference.

3. Opsæt VPN’en med Tunnelblick

På Velkommen til Tunnelblick skærmen, klik på Jeg har konfigurationsfiler.

Gå til din Downloads-mappe eller hvorend du gemte ExpressVPN OpenVPN-konfigurationsfilen tidligere. Dobbeltklik på filen du vil bruge.

Du vil blive spurgt, om du vil installere for alle brugere. Hvis VPN’en er tiltænkt alle konti på din Mac, vælg Alle Brugere. Hvis VPN’en kun vil blive brugt af din nuværende konto, vælg Kun Mig.

Indtast din enheds adgangskode.

Når skærmen viser “Tunnelblick succesfuldt: installerede en konfiguration,” klik på OK.

4. Forbind til en VPN-serverplacering

For at forbinde til en VPN-serverplacering, klik på Tunnelblick-ikonet i øverste højre hjørne af din skærm.

Fra dropdown-menuen, vælg Connect [navn på .ovpn konfigurationsfil].

Indtast ExpressVPN OpenVPN brugernavn og adgangskode du fandt tidligere, og klik derefter på OK.

Når du er forbundet til ExpressVPN med succes, vil du se beskeden “Forbundet” i grøn.

Afbryd forbindelsen til en VPN-serverplacering

For at afbryde forbindelsen fra en VPN-serverplacering, klik på Tunnelblick-ikonet i øverst højre hjørne af skærmen, og klik derefter på Afbryd Alle.

