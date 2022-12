Hai bisogno di una VPN per Mac? Scarica subito ExpressVPN

Questo tutorial ti mostrerà come configurare ExpressVPN su Mac utilizzando la GUI (interfaccia grafica utente) Tunnelblick. Tunnelblick è una GUI (interfaccia grafica utente) gratuita e open-source per OpenVPN su macOS e OS X.

Non tutte le posizioni di ExpressVPN sono disponibili per le connessioni configurate manualmente. Per usare l’elenco completo delle posizioni VPN, usa il setup dell’app.

Importante: la configurazione manuale di OpenVPN non offre gli stessi vantaggi in termini di sicurezza e privacy dell’appl ExpressVPN. Se ti trovi in un paese con un livello di censura internet elevato, ti consigliamo di utilizzare l’applicazione ExpressVPN per una connessione VPN più stabile.

Importante: durante l’esecuzione di OpenVPN 2.6, potresti riscontrare un avviso che dice “–keysize is DEPRECATED”. Ciò è dovuto al fatto che ExpressVPN ha l’opzione keysize nel file .ovpn. Questo messaggio di avviso non influirà sulla funzionalità VPN poiché OpenVPN 2.6 ignorerà semplicemente la riga senza ulteriori conseguenze. durante l’esecuzione di OpenVPN 2.6, potresti riscontrare un avviso che dice “–keysize is DEPRECATED”. Ciò è dovuto al fatto che ExpressVPN ha l’opzione keysize nel file .ovpn. Questo messaggio di avvisosulla funzionalità VPN poiché OpenVPN 2.6 ignorerà semplicemente la riga senza ulteriori conseguenze. Se vuoi rimuovere questo avviso, apri il file .ovpn con un editor di testo e: Elimina la riga contenente la keysize (dimensione della chiave)

o Aggiungi # davanti alla keysize (#keysize 256). In alternativa, puoi tranquillamente ignorare l’avviso senza effetti negativi.

1. Trova le credenziali del tuo account ExpressVPN

Accedi alla pagina di installazione di ExpressVPN. Se richiesto, inserisci le tue credenziali di ExpressVPN e clicca su Accedi.

Inserisci il codice di verifica inviato alla tua email.

Sulla destra, con OpenVPN già selezionato, potrai visualizzare il tuo nome utente, password e un elenco dei file di configurazione di OpenVPN.

Fai clic sulle posizioni di cui desideri scaricare i file .ovpn.

Tieni aperta questa finestra del browser. Queste informazioni saranno necessarie in seguito.

2. Scarica e installa Tunnelblick

Sul sito web di Tunnelblick, clicca su Download Latest Stable Release.

Apri il file di installazione .dmg. Clicca due volte sull’icona Tunnelblick.

Quando richiesto di aprire Tunnelblick, clicca su Open. Inserisci la password del tuo dispositivo.

Seleziona Allow o Don’t Allow per ricevere o meno le notifiche.

3. Configura la VPN con Tunnelblick

Nella schermata di Benvenuto di Tunnelblick, clicca I have configuration files.

Vai alla cartella Download o dove hai salvato i file di configurazione di OpenVPN di ExpressVPN in precedenza. Fai doppio clic sul file che desideri utilizzare.

Ti verrà chiesto se desideri installarlo per tutti gli utenti. Se la VPN verrà utilizzata da tutti gli account del Mac, seleziona All Users. Se la VPN verrà utilizzata solo da questo account, seleziona Only Me.

Inserisci la password del tuo dispositivo.

Quando appare “Tunnelblick successfully: installed one configuration,” clicca su OK.

4. Connettersi a una posizione del server VPN

Per connetterti a una posizione del server VPN, clicca sull’icona di Tunnelblick nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Dal menu a tendina, seleziona Connect [nome del file di configurazione .ovpn].

Inserisci il nome utente e la password OpenVPN di ExpressVPN che hai trovato in precedenza, quindi clicca su OK.

Quando sei connesso con successo a ExpressVPN, visualizzerai il messaggio “Connected” in verde.

Disconnettersi da una posizione del server VPN

Per disconnetterti da una posizione del server VPN, clicca sull’icona di Tunnelblick in alto a destra dello schermo, e poi su Disconnect All.

