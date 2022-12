Precisa de uma VPN para Mac? Assine a ExpressVPN Agora

Este tutorial mostrará como configurar a ExpressVPN no Mac usando a GUI do Tunnelblick (interface gráfica do usuário). Tunnelblick é uma GUI (interface gráfica de usuário) gratuita e de código aberto para OpenVPN no macOS e OS X.

Nem todas as localizaões da ExpressVPN podem estar disponíveis para conexões configuradas manualmente. Para usar a lista completa de localizações VPN, use a configuração do aplicativo.

Importante: A configuração manual do OpenVPN não oferece os mesmos benefícios de segurança e privacidade que o aplicativo ExpressVPN. Se você estiver localizado em um país com alto nível de censura na Internet, é recomendável usar o aplicativo ExpressVPN para uma conexão VPN mais estável.

Importante: Ao utilizar o OpenVPN 2.6, pode ser que você encontre um aviso dizendo “–keysize is DEPRECATED”. Isto porque a ExpressVPN possui a opção keysize no arquivo .ovpn. Esta mensagem de aviso não vai afetar o funcionamento da VPN, uma vez que o OpenVPN 2.6 simplismente vai ignorar a linha sem nenhuma consequência. Ao utilizar o OpenVPN 2.6, pode ser que você encontre um aviso dizendo “–keysize is DEPRECATED”. Isto porque a ExpressVPN possui a opção keysize no arquivo .ovpn. Esta mensagem de avisoafetar o funcionamento da VPN, uma vez que o OpenVPN 2.6 simplismente vai ignorar a linha sem nenhuma consequência. Se você deseja remover este aviso, abra o arquivo .ovpn com um editor de texto e: exclua a linha contendo keysize

or adicione # em frente a (#keysize 256). Alternativamente, você pode ignorar o aviso sem nenhum efeito negativo.

Prefere a configuração do aplicativo? Consulte as instruções para configuração do aplicativo para Mac OS X 10.11 e acima.

1. Encontrar as credenciais da sua conta ExpressVPN

Vá para a página de configuração da ExpressVPN. Se solicitado, insira suas credenciais da ExpressVPN e clique em Fazer Login.

Digite o código de verificação enviado para seu e-mail.

À direita, com o OpenVPN já selecionado para você, você verá seu nome de usuário, senha e uma lista de arquivos de configuração do OpenVPN.

Clique nas localizações desejadas para baixar os arquivos .ovpn.

Mantenha esta janela do navegador aberta. Você precisará dessas informações para a configuração mais tarde.

2. Baixar e instalar o Tunnelblick

No site do Tunnelblick, clique em Download Latest Stable Release.

Abra o arquivo do instalador .dmg. Clique duas vezes no ícone do Tunnelblick

Quando solicitado a abrir o Tunnelblick, clique em Abrir. Digite a senha do seu dispositivo.

Selecione Permitir ou Não Permitir para sua preferência de notificação.

3. Configurar a VPN com o Tunnelblick

Na tela Bem-vindo ao Tunnelblick, clique em Eu tenho arquivos de configuração.

Vá para a pasta Downloads ou onde quer que você tenha salvo o arquivo de configuração do ExpressVPN OpenVPN mais cedo. Clique duas vezes no arquivo que deseja usar.

Você será perguntado se deseja instalar para todos os usuários. Se a VPN for destinada a todas as contas do seu Mac, selecione Todos os Usuários. Se a VPN for usada apenas pela sua conta atual, selecione Somente Eu.

Digite a senha do seu dispositivo.

Quando a tela mostrar “Tunnelblick com sucesso: uma configuração instalada”, clique em OK.

4. Conectar-se a uma localização de servidor

Para se conectar a um local de servidor VPN, clique no ícone do Tunnelblick no canto superior direito da tela.

No menu suspenso, selecione Conectar [nome do arquivo de configuração .ovpn].

Digite o nome de usuário e a senha do ExpressVPN OpenVPN que você encontrou mais cedo, clique em OK.

Quando você estiver conectado à ExpressVPN com sucesso, verá a mensagem “Conectado” em verde.

Desconectar-se de uma localização de servidor VPN

Para se desconectar de um local de servidor VPN, clique no ícone do Tunnelblick no canto superior direito da tela e clique em Desconectar tudo.

