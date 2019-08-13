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Из этого руководства вы узнаете, как настроить VPN на Freebox с помощью протокола OpenVPN.

Данный формат подключений не обеспечивает VPN-защитой устройства, подключенные к Freebox. Фактически, к VPN-серверу будет подключен только интегрированный «сидбокс». Таким образом, только запущенные на сидбоксе загрузки будут перенаправлены через VPN. Если вы хотите обеспечить VPN-защитой все устройства, подключенные к вашему серверу Freebox, вам потребуется подключить Freebox к VPN-совместимому роутеру в качестве дополнительного роутера.

Важно! Установленные вручную подключения по протоколу OpenVPN менее безопасны и приватны, чем подключения, установленные Установленные вручную подключения по протоколу OpenVPN менее безопасны и приватны, чем подключения, установленные приложением ExpressVPN . Если ваш роутер не поддерживает AES-NI (например, Asus RT-AC86U), вы можете столкнуться с периодическими проблемами со скоростью соединения, используя установленные вручную подключения по протоколу OpenVPN. Если вы находитесь в стране со строгой интернет-цензурой, мы рекомендуем вам воспользоваться приложением ExpressVPN для обеспечения более стабильных подключений к VPN-сети.

Важно! При использовании протокола OpenVPN 2.6 вы можете столкнуться со следующим предупреждением “—keysize is DEPRECATED”. Это связано с тем, что ExpressVPN указывает в файле .ovpn размер ключа (keysize). Данное предупреждение не влияет на функционал VPN-подключения, так как OpenVPN 2.6 просто проигнорирует эту строку без каких-либо последствий. При использовании протокола OpenVPN 2.6 вы можете столкнуться со следующим предупреждением “—keysize is DEPRECATED”. Это связано с тем, что ExpressVPN указывает в файле .ovpn размер ключа (keysize). Данное предупреждениевлияет на функционал VPN-подключения, так как OpenVPN 2.6 просто проигнорирует эту строку без каких-либо последствий. Если вы хотите удалить это предупреждение, откройте файл .ovpn в текстовом редакторе и воспользуйтесь одним из следующих вариантов: удалите строку, где упоминается keysize, добавьте # перед словом keysize (#keysize 256). Также вы можете просто игнорировать это предупреждение.

Приведенные ниже действия были протестированы на устройствах серии Freebox Revolution.

1. Загрузка конфигурационных VPN-файлов

Откройте страницу установки ExpressVPN. Если потребуется, введите свои логин и пароль от ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите код подтверждения, отправленный вам на электронную почту.

В правой части экрана вы увидите, что протокол OpenVPN уже выбран. Также вы увидите ваши имя пользователя, пароль и список конфигурационных файлов OpenVPN.

Нажмите на нужную локацию или локации, чтобы загрузить соответствующие файлы .ovpn.

Не закрывайте это окно браузера. Данная информация потребуется вам на дальнейших этапах настройки.

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2. Изменение конфигурационных файлов

Конфигурационные файлы подключений ExpressVPN по умолчанию не совместимы с Freebox. Вам потребуется вручную отредактировать их.

Откройте конфигурационный файл, загруженный вами ранее, в текстовом редакторе (например, Notepad или TextEdit).

Удалите из файла следующие строчки:

route-method exe

route-delay 2

redirect-gateway

Сохраните файл.

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3. Настройка Freebox

Откройте панель управления Freebox, доступную по адресу: http://mafreebox.freebox.fr

Нажмите на Paramètres de la Freebox (Параметры Freebox).

Во вкладке Mode avancé (Продвинутый режим) нажмите на Client VPN (VPN-клиент).

Откройте вкладку Configuration VPN (Настройка VPN), далее Ajouter une connexion (Добавить подключение).

Заполните следующие поля:

Description (Описание) : введите название своего подключения

(Описание) введите название своего подключения Type de serveur VPN (Тип VPN-сервера) : OpenVPN

(Тип VPN-сервера) OpenVPN Nom d’utilisateur (Имя пользователя) : имя пользователя ExpressVPN, найденное ранее

(Имя пользователя) имя пользователя ExpressVPN, найденное ранее Mot de passe (Пароль): пароль ExpressVPN, найденный ранее

Нажмите Parcourir (Открыть) и загрузите отредактированный вами ранее конфигурационный файл.

В нижней части окна нажмите Sauvegarder (Сохранить).

В верхней части окна проверьте статус созданной конфигурации — она должна быть активна.

Чтобы проверить статус VPN-подключения, откройте вкладку État de la connexion VPN (Статус VPN-подключения). Напротив Client VPN actif (VPN-клиент активен) должно быть написано “Oui” (Да).

Далее откройте вкладку Applications (Приложения). Напротив поля Gestionnaire de téléchargements (Менеджер загрузок) должна стоять галочка.

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