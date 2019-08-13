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Из этого руководства вы узнаете, как настроить VPN на Freebox с помощью протокола OpenVPN.
Если вы хотите удалить это предупреждение, откройте файл .ovpn в текстовом редакторе и воспользуйтесь одним из следующих вариантов:
- удалите строку, где упоминается keysize,
- добавьте # перед словом keysize (#keysize 256).
Также вы можете просто игнорировать это предупреждение.
Приведенные ниже действия были протестированы на устройствах серии Freebox Revolution.
Содержание
1. Загрузка конфигурационных VPN-файлов
2. Изменение конфигурационных файлов
3. Настройка Freebox
1. Загрузка конфигурационных VPN-файлов
Откройте страницу установки ExpressVPN. Если потребуется, введите свои логин и пароль от ExpressVPN и нажмите Войти.
Введите код подтверждения, отправленный вам на электронную почту.
В правой части экрана вы увидите, что протокол OpenVPN уже выбран. Также вы увидите ваши имя пользователя, пароль и список конфигурационных файлов OpenVPN.
Нажмите на нужную локацию или локации, чтобы загрузить соответствующие файлы .ovpn.
Не закрывайте это окно браузера. Данная информация потребуется вам на дальнейших этапах настройки.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
2. Изменение конфигурационных файлов
Конфигурационные файлы подключений ExpressVPN по умолчанию не совместимы с Freebox. Вам потребуется вручную отредактировать их.
Откройте конфигурационный файл, загруженный вами ранее, в текстовом редакторе (например, Notepad или TextEdit).
Удалите из файла следующие строчки:
route-method exe
route-delay 2
redirect-gateway
Сохраните файл.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
3. Настройка Freebox
Откройте панель управления Freebox, доступную по адресу: http://mafreebox.freebox.fr
Нажмите на Paramètres de la Freebox (Параметры Freebox).
Во вкладке Mode avancé (Продвинутый режим) нажмите на Client VPN (VPN-клиент).
Откройте вкладку Configuration VPN (Настройка VPN), далее Ajouter une connexion (Добавить подключение).
Заполните следующие поля:
- Description (Описание): введите название своего подключения
- Type de serveur VPN (Тип VPN-сервера): OpenVPN
- Nom d’utilisateur (Имя пользователя): имя пользователя ExpressVPN, найденное ранее
- Mot de passe (Пароль): пароль ExpressVPN, найденный ранее
Нажмите Parcourir (Открыть) и загрузите отредактированный вами ранее конфигурационный файл.
В нижней части окна нажмите Sauvegarder (Сохранить).
В верхней части окна проверьте статус созданной конфигурации — она должна быть активна.
Чтобы проверить статус VPN-подключения, откройте вкладку État de la connexion VPN (Статус VPN-подключения). Напротив Client VPN actif (VPN-клиент активен) должно быть написано “Oui” (Да).
Далее откройте вкладку Applications (Приложения). Напротив поля Gestionnaire de téléchargements (Менеджер загрузок) должна стоять галочка.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.