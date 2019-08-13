Последнее обновление:

Use ExpressVPN on your devices.
Нужен VPN- или DNS-сервис для вашего устройства?
Купить ExpressVPN сейчас
Use ExpressVPN on your devices.
Одна учетная запись ExpressVPN. Все устройства.
Установить приложения бесплатно

Из этого руководства вы узнаете, как настроить VPN на Freebox с помощью протокола OpenVPN.

Данный формат подключений не обеспечивает VPN-защитой устройства, подключенные к Freebox. Фактически, к VPN-серверу будет подключен только интегрированный «сидбокс». Таким образом, только запущенные на сидбоксе загрузки будут перенаправлены через VPN. Если вы хотите обеспечить VPN-защитой все устройства, подключенные к вашему серверу Freebox, вам потребуется подключить Freebox к VPN-совместимому роутеру в качестве дополнительного роутера.
Важно! Установленные вручную подключения по протоколу OpenVPN менее безопасны и приватны, чем подключения, установленные приложением ExpressVPN. Если ваш роутер не поддерживает AES-NI (например, Asus RT-AC86U), вы можете столкнуться с периодическими проблемами со скоростью соединения, используя установленные вручную подключения по протоколу OpenVPN. Если вы находитесь в стране со строгой интернет-цензурой, мы рекомендуем вам воспользоваться приложением ExpressVPN для обеспечения более стабильных подключений к VPN-сети.
Важно! При использовании протокола OpenVPN 2.6 вы можете столкнуться со следующим предупреждением “—keysize is DEPRECATED”. Это связано с тем, что ExpressVPN указывает в файле .ovpn размер ключа (keysize). Данное предупреждение не влияет на функционал VPN-подключения, так как OpenVPN 2.6 просто проигнорирует эту строку без каких-либо последствий.

Если вы хотите удалить это предупреждение, откройте файл .ovpn в текстовом редакторе и воспользуйтесь одним из следующих вариантов:

  1. удалите строку, где упоминается keysize,
  2. добавьте # перед словом keysize (#keysize 256).

Также вы можете просто игнорировать это предупреждение.

Приведенные ниже действия были протестированы на устройствах серии Freebox Revolution.

Содержание

1. Загрузка конфигурационных VPN-файлов
2. Изменение конфигурационных файлов
3. Настройка Freebox

1. Загрузка конфигурационных VPN-файлов

Откройте страницу установки ExpressVPN. Если потребуется, введите свои логин и пароль от ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите логин и пароль, нажмите "Войти".

Введите код подтверждения, отправленный вам на электронную почту.

В правой части экрана вы увидите, что протокол OpenVPN уже выбран. Также вы увидите ваши имя пользователя, пароль и список конфигурационных файлов OpenVPN.

OpenVPN уже выбран; вы увидите имя пользователя, пароль и конфигурационные файлы OpenVPN.

Нажмите на нужную локацию или локации, чтобы загрузить соответствующие файлы .ovpn.

Не закрывайте это окно браузера. Данная информация потребуется вам на дальнейших этапах настройки.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

2. Изменение конфигурационных файлов

Конфигурационные файлы подключений ExpressVPN по умолчанию не совместимы с Freebox. Вам потребуется вручную отредактировать их.

Откройте конфигурационный файл, загруженный вами ранее, в текстовом редакторе (например, Notepad или TextEdit).

Удалите из файла следующие строчки:

route-method exe
route-delay 2
redirect-gateway

Сохраните файл.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

3. Настройка Freebox

Откройте панель управления Freebox, доступную по адресу: http://mafreebox.freebox.fr

Нажмите на Paramètres de la Freebox (Параметры Freebox).

Во вкладке Mode avancé (Продвинутый режим) нажмите на Client VPN (VPN-клиент).

Откройте вкладку Configuration VPN (Настройка VPN), далее Ajouter une connexion (Добавить подключение).

Заполните следующие поля:

  • Description (Описание): введите название своего подключения
  • Type de serveur VPN (Тип VPN-сервера): OpenVPN
  • Nom d’utilisateur (Имя пользователя): имя пользователя ExpressVPN, найденное ранее
  • Mot de passe (Пароль): пароль ExpressVPN, найденный ранее

Нажмите Parcourir (Открыть) и загрузите отредактированный вами ранее конфигурационный файл.

В нижней части окна нажмите Sauvegarder (Сохранить).

В верхней части окна проверьте статус созданной конфигурации — она должна быть активна.

Чтобы проверить статус VPN-подключения, откройте вкладку État de la connexion VPN (Статус VPN-подключения). Напротив Client VPN actif (VPN-клиент активен) должно быть написано “Oui” (Да).

Далее откройте вкладку Applications (Приложения). Напротив поля Gestionnaire de téléchargements (Менеджер загрузок) должна стоять галочка.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

Эта статья помогла вам?

We're sorry to hear that. Let us know how we can improve.

What device do you need help with?

Examples: Android, Windows, Linksys router

A member of our Support Team will follow up on your issue.