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Bu rehber, OpenVPN protokolünü kullanarak Freebox’ınızda VPN kurulumu adımlarında size yol gösterir.
Bu uyarıyı kaldırmak istiyorsanız, .ovpn dosyasını bir metin düzenleyiciyle açın ve aşağıdakilerden birini yapın:
- keysize içeren satırı silin
veya
- keysize önüne # ekleyin (#keysize 256).
Alternatif olarak, herhangi bir olumsuzluk olmayacağı için uyarıyı yok sayabilirsiniz.
Bu kurulum adımları Freebox Revolution aygıt serisinde denenmiştir.
Bölüme atla
1. VPN yapılandırma dosyalarını indirin
2. Yapılandırma dosyalarını düzenleyin
3. Freebox’ınızı yapılandırın
1. VPN yapılandırma dosyalarını indirin
ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstenirse ExpressVPN oturum bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘ı tıklayın.
E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin.
Sağ tarafta, OpenVPN seçiliyken kullanıcı adınızı, şifrenizi ve OpenVPN yapılandırma dosyalarının bir listesini göreceksiniz.
.ovpn dosyalarını indirmek için istediğiniz konum(lar)ı tıklayın.
Bu tarayıcı penceresini açık bırakın. Kurulum için bu bilgilere daha sonra ihtiyacınız olacaktır.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Yapılandırma dosyalarını düzenleyin
Varsayılan olarak, ExpressVPN yapılandırma dosyaları Freebox ile uyumlu değildir. Devam etmeden önce bunları manuel olarak düzenlemeniz gerekir.
Bir metin düzenleyicide (örneğin, Notepad veya TextEdit), indirdiğiniz yapılandırma dosyasını açın.
Dosyadan şu satırları kaldırın:
route-method exe
route-delay 2
redirect-gateway
Dosyayı kaydedin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Freebox’ınızı yapılandırın
Şuraya giderek Freebox kontrol panelinize erişin: http://mafreebox.freebox.fr
Paramètres de la Freebox‘ı tıklayın.
Mode avancé sekmesinin altında Client VPN‘i tıklayın.
Configuration VPN sekmesini seçin ve ardından Ajouter une connexion‘ı tıklayın.
Aşağıdaki alanları doldurun:
- Açıklama: Seçtiğiniz bir ismi girin
- Type de serveur VPN: OpenVPN
- Nom d’utilisateur: Yukarıda yazdığınız ExpressVPN kullanıcı adı
- Mot de passe: Yukarıda yazdığınız ExpressVPN şifresi
Parcourir ögesine tıklayın ve daha önce düzenlediğiniz yapılandırma dosyasını yükleyin.
Pencerenin altında Sauvegarder‘ı tıklayın.
Pencerenin üstünde, oluşturduğunuz yapılandırmanın etkin olduğundan emin olun.
VPN bağlantınızın etkin olup olmadığını kontrol etmek için État de la connexion VPN sekmesine gidin. Client VPN actif kısmında “Oui” yazmalı.
Ardından, Uygulamalar sekmesine gidin. Gestionnaire de téléchargements‘ın yanındaki onay kutusu işaretli olmalıdır.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.