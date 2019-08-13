Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda. Uygulamaları ücretsiz edinin

Bu rehber, OpenVPN protokolünü kullanarak Freebox’ınızda VPN kurulumu adımlarında size yol gösterir.

Bu kurulum VPN korumasını Freebox’a bağlı her cihaza genişletmez. Bunun yerine, yalnızca tümleşik “seedbox” ve seedbox aracılığıyla başlatılan tüm indirmeler VPN üzerinden yönlendirilir. VPN korumasını Freebox’unuza bağlı cihazlara genişletmek istiyorsanız Freebox’ı ikincil yönlendirici olarak VPN uyumlu bir yönlendiriciye bağlamanız gerekir.

Önemli: OpenVPN manuel yapılandırması OpenVPN manuel yapılandırması ExpressVPN uygulaması yla aynı güvenlik ve gizlilik avantajlarını sunmaz. Yönlendiriciniz AES-NI desteklemiyorsa (örneğin, Asus RT-AC86U), OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanırken zaman zaman hız sorunları yaşayabilirsiniz. Yüksek düzeyde internet sansürüne sahip bir ülkedeyseniz daha stabil bir VPN bağlantısı için ExpressVPN uygulamasını kullanmanız önerilir.

Önemli: OpenVPN 2.6’yı çalıştırırken, “–keysize is DEPRECATED” şeklinde bir uyarıyla karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni, ExpressVPN’nin .ovpn dosyasında keysize seçeneğine sahip olmasıdır. Bu uyarı mesajı, VPN işlevselliğini etkilemeyecek çünkü OpenVPN 2.6 başka sonuç doğurmadan bu satırı yok sayacaktır. OpenVPN 2.6’yı çalıştırırken, “–keysize is DEPRECATED” şeklinde bir uyarıyla karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni, ExpressVPN’nin .ovpn dosyasında keysize seçeneğine sahip olmasıdır. Bu uyarı mesajı, VPN işlevselliğiniçünkü OpenVPN 2.6 başka sonuç doğurmadan bu satırı yok sayacaktır. Bu uyarıyı kaldırmak istiyorsanız, .ovpn dosyasını bir metin düzenleyiciyle açın ve aşağıdakilerden birini yapın: keysize içeren satırı silin

veya keysize önüne # ekleyin (#keysize 256). Alternatif olarak, herhangi bir olumsuzluk olmayacağı için uyarıyı yok sayabilirsiniz.

Bu kurulum adımları Freebox Revolution aygıt serisinde denenmiştir.

1. VPN yapılandırma dosyalarını indirin

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstenirse ExpressVPN oturum bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘ı tıklayın.

E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin.

Sağ tarafta, OpenVPN seçiliyken kullanıcı adınızı, şifrenizi ve OpenVPN yapılandırma dosyalarının bir listesini göreceksiniz.

.ovpn dosyalarını indirmek için istediğiniz konum(lar)ı tıklayın.

Bu tarayıcı penceresini açık bırakın. Kurulum için bu bilgilere daha sonra ihtiyacınız olacaktır.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

En başa dön

Yapılandırma dosyalarını düzenleyin

Varsayılan olarak, ExpressVPN yapılandırma dosyaları Freebox ile uyumlu değildir. Devam etmeden önce bunları manuel olarak düzenlemeniz gerekir.

Bir metin düzenleyicide (örneğin, Notepad veya TextEdit), indirdiğiniz yapılandırma dosyasını açın.

Dosyadan şu satırları kaldırın:

route-method exe

route-delay 2

redirect-gateway

Dosyayı kaydedin.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

En başa dön

Freebox’ınızı yapılandırın

Şuraya giderek Freebox kontrol panelinize erişin: http://mafreebox.freebox.fr

Paramètres de la Freebox‘ı tıklayın.

Mode avancé sekmesinin altında Client VPN‘i tıklayın.

Configuration VPN sekmesini seçin ve ardından Ajouter une connexion‘ı tıklayın.

Aşağıdaki alanları doldurun:

Açıklama: Seçtiğiniz bir ismi girin

Seçtiğiniz bir ismi girin Type de serveur VPN: OpenVPN

OpenVPN Nom d’utilisateur: Yukarıda yazdığınız ExpressVPN kullanıcı adı

Yukarıda yazdığınız ExpressVPN kullanıcı adı Mot de passe: Yukarıda yazdığınız ExpressVPN şifresi

Parcourir ögesine tıklayın ve daha önce düzenlediğiniz yapılandırma dosyasını yükleyin.

Pencerenin altında Sauvegarder‘ı tıklayın.

Pencerenin üstünde, oluşturduğunuz yapılandırmanın etkin olduğundan emin olun.

VPN bağlantınızın etkin olup olmadığını kontrol etmek için État de la connexion VPN sekmesine gidin. Client VPN actif kısmında “Oui” yazmalı.

Ardından, Uygulamalar sekmesine gidin. Gestionnaire de téléchargements‘ın yanındaki onay kutusu işaretli olmalıdır.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

En başa dön