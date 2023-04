Нужна VPN для роутера? Купить ExpressVPN сейчас

На этой странице вы найдете ответы на вопросы о приложении ExpressVPN для роутеров.

Чтобы настроить ExpressVPN на роутере, обратитесь к соответствующему руководству для своей модели роутера.

Содержание:

Настройка роутера

Как найти пароль роутера по умолчанию?

Как сменить пароль администратора роутера?

Как войти в настройки роутера?

Как подключить роутер к модему или роутеру интернет-провайдера?

Какие сетевые настройки поддерживаются?

Защита своих устройств

Сколько устройств можно подключить к роутеру?

Могу ли выбрать, какие устройства будут под защитой VPN?

Как установить статический IP-адрес локальной сети для устройства?

Как удалить неактивное устройство из роутера?

Почему некоторые устройства дважды отображаются на панели управления?

Как определить устройства без имени на панели управления?

Использование роутера

Как проверить, правильно ли работает VPN?

Как проверить скорость моего интернет-соединения?

Как изменить имя и пароль сети Wi-Fi?

Как разделить сети Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц?

Как обновить прошивку ExpressVPN?

Как перезагрузить роутер?

Как включить или отключить автоперезагрузку?

Как отключить индикаторы?

Расширенные настройки

Как настроить перенаправление портов?

Как настроить динамические DNS?

Как настроить статический IP-адрес глобальной сети?

Как настроить пользовательские DNS?

Как сбросить настройки роутера до заводских?

Почему мой роутер обращается к неожиданным доменам?

Настройка роутера

Как найти пароль роутера по умолчанию?

Учетные данные роутера по умолчанию обычно можно найти на наклейке на задней стороне роутера или снизу. Узнайте больше о том, как найти логин и пароль по умолчанию для конкретных моделей роутеров Asus, Linksys, Netgear и Aircove.

Как изменить пароль администратора роутера?

Чтобы изменить пароль администратора, откройте панель управления роутера и перейдите в раздел Расширенные настройки > Настройки роутера. Если вы забыли пароль администратора роутера, вам необходимо сбросить настройки роутера.

Как войти в настройки роутера?

Вы можете получить доступ к настройкам роутера, открыв сайт expressvpnrouter.com в веб-браузере на подключенном к роутеру устройстве. Подробнее.

Как подключить свой роутер к модему или роутеру интернет-провайдера?

Вы можете подключить роутер с прошивкой ExpressVPN к модему или роутеру своего интернет-провайдера, подключив LAN-кабель от LAN-порта модема или роутера вашего провайдера к порту «WAN» или «Internet» вашего роутера с прошивкой ExpressVPN. Подробнее.

Какие сетевые настройки поддерживаются?

Существует множество способов настройки роутера с прошивкой ExpressVPN. Вы можете подключить роутер с прошивкой ExpressVPN к коммутатору Ethernet, к ячеистой сети, использовать удлинители Wi-Fi и даже соединить вместе несколько роутеров с прошивкой ExpressVPN. Подробнее.

Защита своих устройств

Сколько устройств можно подключить к роутеру?

Вы можете подключить к роутеру неограниченное количество устройств. Подробнее.

Могу ли я выбрать, какие устройства будут под защитой VPN?

By default, all devices connected to your router are protected by the VPN. If you want some devices not to use the VPN or receive an internet connection, you can use the Device Group feature to create a new device group without VPN protection or the internet and assign devices to it. Learn more.

Как задать статический IP-адрес локальной сети для устройства?

Откройте сайт expressvpnrouter.com в веб-браузере на любом подключенном к роутеру устройстве. Выберите устройство, для которого вы хотите установить статический IP-адрес локальной сети, и отредактируйте поле IP-адрес устройства. Подробнее.

Как удалить неактивное устройство из роутера?

Чтобы удалить устройство:

Откройте сайт expressvpnrouter.com в веб-браузере на любом подключенном к роутеру устройстве. Выберите устройство, которое вы хотите удалить, а затем нажмите Сбросить настройки устройства .

Устройство будет удалено из панели управления через 24 часа или при перезагрузке роутера.

Почему некоторые устройства дважды отображаются на панели управления?

Каждое устройство имеет MAC-адрес по умолчанию, который используется роутерами для идентификации устройства в сети. Если устройство использует случайный MAC-адрес вместо адреса по умолчанию, это может привести к тому, что оно будет отображаться несколько раз на панели управления роутера. Подробнее.

Как определить устройства без имени на панели управления?

Вы можете подтвердить, относится ли запись о безымянном устройстве к вашему устройству, сравнив последние шесть цифр с MAC-адресом вашего устройства. Узнайте больше о том, как найти MAC-адрес своего устройства.

Использование роутера

Как могу проверить, правильно ли работает VPN?

Вы можете использовать инструмент ExpressVPN для проверки IP-адреса, чтобы подтвердить правильность работы VPN. Если VPN-соединение установлено правильно, он покажет, что вы подключаетесь из выбранной вами серверной локации, а не из вашего фактического местоположения. Например, если вы находитесь в Японии, но подключены к американскому VPN-серверу, инструмент для проверки IP-адреса покажет, что вы подключаетесь из США. Подробнее.

Как проверить скорость моего интернет-соединения?

Чтобы проверить скорость интернет-соединения, вы можете воспользоваться онлайн-инструментом, например, Ookla Speedtest. Подробнее о проверке скорости VPN-соединения.

Как изменить имя и пароль сети Wi-Fi?

Откройте сайт expressvpnrouter.com в веб-браузере на любом подключенном к роутере устройстве. Перейдите в раздел Настройки сети > Настройки Wi-Fi. Там вы сможете изменить такие параметры, как имя сети, пароль, канал, безопасность WPA3 и видимость. Подробнее о том, как выбрать оптимальные настройки Wi-Fi.

Как разделить сети Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц?

Откройте сайт expressvpnrouter.com в веб-браузере на любом подключенном к роутере устройстве. router. Перейдите в раздел Настройки сети > Настройки Wi-Fi и выберите Разделить сети Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц. Подробнее.

По умолчанию роутер с прошивкой ExpressVPN автоматически устанавливает все доступные обновления ежедневно в 4:00. Если вы хотите обновить роутер вручную, вы можете загрузить последнюю версию прошивки с сайта expressvpn.com/latest#router. После откройте панель управления роутера и перейдите в раздел Расширенные настройки > Обновление ПО, чтобы установить прошивку. Подробнее.

Как перезагрузить роутер?

Вы можете перезагрузить роутер двумя способами:

Способ 1. Откройте сайт expressvpnrouter.com в веб-браузере на любом подключенном к роутере устройстве и выберите Перезагрузить роутер на боковой панели .

Откройте сайт Способ 2. Включите и выключите роутер из розетки или с помощью кнопки включения питания на роутере.

Как включить или отключить автоперезагрузку?

Вы можете включить автоперезагрузку, открыв сайт expressvpnrouter.com в веб-браузере на любом подключенном к роутере устройстве. Перейдите в раздел Расширенные настройки > Настройки роутера и выберите Перезагружать роутер ежедневно в 4:00.​​

Как отключить индикаторы активности на Aircove?

Чтобы отключить индикаторы активности Aircove, войдите в панель управления роутера, перейдите в раздел Расширенные настройки > Настройки роутера и выберите пункт Индикаторы активности.

Расширенные настройки

Как настроить перенаправление портов?

Откройте панель управления роутера и перейдите в раздел Расширенные настройки > Перенаправление портов. Подробнее.

Как настроить динамические DNS?

Откройте панель управления роутера и перейдите в раздел Расширенные настройки > Динамические DNS. Подробнее.

Как настроить статический IP-адрес WAN?

Откройте панель управления роутера и перейдите в раздел Настройки сети > Настройки интернет-подключения и выберите Статический IP-адрес в качестве протокола подключения. Подробнее о татических IP и других способах подключения к сети интернет-провайдера.

Как настроить пользовательские DNS?

Вы можете настроить пользовательские DNS-серверы, которые будут использоваться при отключении от VPN, открыв панель управления роутера и перейдя в раздел Настройки сети > Настройки интернет-подключения. Подробнее.

Как сбросить настройки роутера до заводских?

Способ 1. Открыв панель управления роутера, перейдите в раздел Расширенные настройки > Резервное копирование и восстановление и выберите Сбросить все настройки роутера .

Открыв Способ 2. Найдите кнопку сброса на задней панели роутера. С помощью скрепки удерживайте кнопку в течение примерно 10 секунд, пока не начнет мигать индикатор питания, затем отпустите кнопку.

Почему мой роутер обращается к неожиданным доменам?

Роутеры с прошивкой ExpressVPN регулярно проверяют домены для выявления любых проблем с подключением к Интернету:

http://connectivity-check.ubuntu.com

http://connectivitycheck.android.com

http://connectivitycheck.gstatic.com

http://developers.google.cn

http://maps.gstatic.com

http://mt0.google.com

http://www.google.cn

http://www.airport.us

http://www.ibook.info

http://www.itools.info

http://www.thinkdifferent.us

http://fedoraproject.org

http://www.msftncsi.com

