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Защитите свои пароли с помощью ExpressVPN Keys Защитите свои пароли с ExpressVPN Keys

  • Создавайте, храните и используйте сколько угодно паролей на любых устройствах
  • Защитите свои данные с помощью шифрования с нулевым разглашением
  • Получайте уведомления об утечках данных и слабых паролях
  • Доступно во всех тарифных планах ExpressVPN
  • Создавайте, храните и используйте сколько угодно паролей на любых устройствах
  • Защитите свои данные с помощью шифрования с нулевым разглашением
  • Получайте уведомления об утечках данных и слабых паролях
  • Доступно во всех тарифных планах ExpressVPN
Менеджер паролей ExpressVPN Keys.

Залог безопасности ваших паролей

Чтобы управлять всеми вашими учетными записями и надежно защитить их с помощью ExpressVPN Keys, вам понадобится всего лишь один пароль.

Создавайте, храните и используйте любое количество паролей на всех ваших устройствах (и даже в браузере), оставаясь при этом на шаг вперед утечек данных и других онлайн-угроз.

ExpressVPN Keys — это новейшая разработка от команды, стоящей за передовым VPN-сервисом, технологией TrustedServer и VPN-протоколом Lightway. Запуск Keys позволяет ExpressVPN окружить ваши пароли и все действия в Сети еще более надежной защитой.
Оформите подписку, чтобы начать работать в Сети по-настоящему безопасно.

ExpressVPN Keys
Управляйте вашими учетными записями под защитой Keys.

Защитите свои данные

ExpressVPN Keys использует шифрование с нулевым разглашением, что означает, что только у вас есть доступ к своим логинам. Ваши логины расшифровываются на ваших устройствах только при разблокировке ExpressVPN Keys с помощью основного пароля или биометрических данных. Есть только один ключ, и он находится в ваших руках.

Кроме того, компания Cure53, специализирующаяся на кибербезопасности, провела независимую проверку безопасности менеджера паролей на всех платформах, включая приложения ExpressVPN для iOS и Android и расширение Keys для браузера Chrome.

Как и наш ведущий VPN-сервис, менеджер паролей ExpressVPN Keys следует лучшим в отрасли практикам разработки безопасных приложений и облачной инфраструктуры, а моделирование угроз и оценка безопасности проводятся под руководством нашей команды экспертов.

Создавайте надежные пароли с менеджером паролей ExpressVPN Keys.

Генерируйте
надежные пароли и OTP-коды

Вам больше не придется использовать слабые пароли, повторно использовать пароли или повторять шаблоны паролей для нескольких учетных записей — всё это делает ваши учетные записи уязвимыми. Повысьте уровень безопасности паролей, используя менеджер паролей ExpressVPN для создания уникальных, сложных паролей одним щелчком мыши.

Вы также можете использовать Keys как аутентификатор, чтобы генерировать одноразовые пароли (OTP) для учетных записей с двухфакторной аутентификацией (2FA). Настроив двухфакторную аутентификацию в совместимых учетных записях, вы получите еще один слой защиты, который предотвратит неавторизованный доступ, даже если ваши пароли станут известны посторонним.

ExpressVPN Keys автоматически подставит пароли в формы в один клик.

Быстрая авторизация в одно действие

Больше никаких опечаток или поиска нужных символов. ExpressVPN Keys запоминает ваши пароли вместо вас, а затем заполняет их одним щелчком мыши.

Используйте биометрию для входа на мобильных устройствах, чтобы получить доступ к сохраненным данным по отпечатку пальца или снимку лица. Вам не придется жертвовать удобством ради безопасности.

ExpressVPN может найти недостаточно надежные и повторяющиеся пароли, а также небезопасные URL.

Отслеживайте состояние
ваших паролей

Проверьте с помощью ExpressVPN Keys, насколько безопасны ваши пароли. Наш менеджер паролей поможет найти уязвимые пароли — недостаточно сложные или повторяющиеся, — которые необходимо изменить. Такая проверка поможет предотвратить риск взлома.

С помощью ExpressVPN Keys вы также можете проверить, не были ли ваши пароли раскрыты в результате утечки данных, а затем защитить свою личную информацию в несколько действий.

Храните примечания и данные банковских карт в Keys под надежной защитой.

Сохраните не только пароли

Помимо паролей, ExpressVPN Keys позволяет безопасно хранить и другие приватные данные. Хотите сохранить подальше от посторонних глаз номер паспорта, важные медицинские сведения или передающийся из поколения в поколение фамильный рецепт? Всё это можно добавить в качестве примечаний и хранить в Keys под надежной защитой. Также вы можете сохранить в Keys данные своих банковских карт.

Как и в случае с логинами и паролями, ограничений на количество записей, хранящихся в Keys, нет.

У вас будет доступ к ExpressVPN Keys на всех ваших устройствах.

Пароли и защита приватности в одном приложении

Менеджер паролей Keys входит в любую подписку на ExpressVPN и встроен в наши приложения для iOS и Android. Хотите использовать Keys на компьютере? Загрузите расширение Keys для браузера Chrome, совместимое также с браузерами Brave, Edge, Opera и Vivaldi.

Еще нет подписки на ExpressVPN? Оформите ее прямо сейчас и получите мощную защиту без всякого риска.

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