Защитите свои пароли с помощью ExpressVPN Keys Защитите свои пароли с ExpressVPN Keys
- Создавайте, храните и используйте сколько угодно паролей на любых устройствах
- Защитите свои данные с помощью шифрования с нулевым разглашением
- Получайте уведомления об утечках данных и слабых паролях
- Доступно во всех тарифных планах ExpressVPN
- Создавайте, храните и используйте сколько угодно паролей на любых устройствах
- Защитите свои данные с помощью шифрования с нулевым разглашением
- Получайте уведомления об утечках данных и слабых паролях
- Доступно во всех тарифных планах ExpressVPN
Залог безопасности ваших паролей
Чтобы управлять всеми вашими учетными записями и надежно защитить их с помощью ExpressVPN Keys, вам понадобится всего лишь один пароль.
Создавайте, храните и используйте любое количество паролей на всех ваших устройствах (и даже в браузере), оставаясь при этом на шаг вперед утечек данных и других онлайн-угроз.
ExpressVPN Keys — это новейшая разработка от команды, стоящей за передовым VPN-сервисом, технологией TrustedServer и VPN-протоколом Lightway. Запуск Keys позволяет ExpressVPN окружить ваши пароли и все действия в Сети еще более надежной защитой.
Оформите подписку, чтобы начать работать в Сети по-настоящему безопасно.
Защитите свои данные
ExpressVPN Keys использует шифрование с нулевым разглашением, что означает, что только у вас есть доступ к своим логинам. Ваши логины расшифровываются на ваших устройствах только при разблокировке ExpressVPN Keys с помощью основного пароля или биометрических данных. Есть только один ключ, и он находится в ваших руках.
Кроме того, компания Cure53, специализирующаяся на кибербезопасности, провела независимую проверку безопасности менеджера паролей на всех платформах, включая приложения ExpressVPN для iOS и Android и расширение Keys для браузера Chrome.
Как и наш ведущий VPN-сервис, менеджер паролей ExpressVPN Keys следует лучшим в отрасли практикам разработки безопасных приложений и облачной инфраструктуры, а моделирование угроз и оценка безопасности проводятся под руководством нашей команды экспертов.
Генерируйте
надежные пароли и OTP-коды
Вам больше не придется использовать слабые пароли, повторно использовать пароли или повторять шаблоны паролей для нескольких учетных записей — всё это делает ваши учетные записи уязвимыми. Повысьте уровень безопасности паролей, используя менеджер паролей ExpressVPN для создания уникальных, сложных паролей одним щелчком мыши.
Вы также можете использовать Keys как аутентификатор, чтобы генерировать одноразовые пароли (OTP) для учетных записей с двухфакторной аутентификацией (2FA). Настроив двухфакторную аутентификацию в совместимых учетных записях, вы получите еще один слой защиты, который предотвратит неавторизованный доступ, даже если ваши пароли станут известны посторонним.
Быстрая авторизация в одно действие
Больше никаких опечаток или поиска нужных символов. ExpressVPN Keys запоминает ваши пароли вместо вас, а затем заполняет их одним щелчком мыши.
Используйте биометрию для входа на мобильных устройствах, чтобы получить доступ к сохраненным данным по отпечатку пальца или снимку лица. Вам не придется жертвовать удобством ради безопасности.
Отслеживайте состояние
ваших паролей
Проверьте с помощью ExpressVPN Keys, насколько безопасны ваши пароли. Наш менеджер паролей поможет найти уязвимые пароли — недостаточно сложные или повторяющиеся, — которые необходимо изменить. Такая проверка поможет предотвратить риск взлома.
С помощью ExpressVPN Keys вы также можете проверить, не были ли ваши пароли раскрыты в результате утечки данных, а затем защитить свою личную информацию в несколько действий.
Сохраните не только пароли
Помимо паролей, ExpressVPN Keys позволяет безопасно хранить и другие приватные данные. Хотите сохранить подальше от посторонних глаз номер паспорта, важные медицинские сведения или передающийся из поколения в поколение фамильный рецепт? Всё это можно добавить в качестве примечаний и хранить в Keys под надежной защитой. Также вы можете сохранить в Keys данные своих банковских карт.
Как и в случае с логинами и паролями, ограничений на количество записей, хранящихся в Keys, нет.
Пароли и защита приватности в одном приложении
Менеджер паролей Keys входит в любую подписку на ExpressVPN и встроен в наши приложения для iOS и Android. Хотите использовать Keys на компьютере? Загрузите расширение Keys для браузера Chrome, совместимое также с браузерами Brave, Edge, Opera и Vivaldi.
Загрузка приложения для iOS (App Store)
Загрузка приложения для Android (Google Play Store)
Загрузка расширения для Chrome (Chrome Web Store)
Еще нет подписки на ExpressVPN? Оформите ее прямо сейчас и получите мощную защиту без всякого риска.
ЧаВо: ExpressVPN Keys
ExpressVPN Keys доступен для Windows, Mac и Linux в качестве расширения для Chrome (которое также работает в других браузерах на базе Chromium, таких как Edge, Opera, Brave и Vivaldi) и в приложениях ExpressVPN для Android и iOS.
Перейдите по ссылке, чтобы загрузить расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Чтобы использовать ExpressVPN Keys на Android или iOS, откройте приложение ExpressVPN для соответствующей платформы и нажмите вкладку Keys.
Нужно ли устанавливать приложение ExpressVPN, если у меня есть расширение ExpressVPN Keys для Chrome?
Да. Чтобы использовать расширение ExpressVPN Keys для Chrome, вам необходимо установить и активировать приложение ExpressVPN на вашем устройстве Windows, Mac или Linux.
Да, вы можете импортировать сохраненные логины и пароли из нескольких наиболее популярных менеджеров паролей (LastPass, 1Password и Dashlane) и браузеров (Chrome, Safari и Edge).
Мы советуем выбрать ExpressVPN Keys, потому что с ним вы получаете возможность пользоваться полнофункциональным менеджером паролей в рамках вашей подписки на услуги VPN.
Да. Менеджер паролей ExpressVPN Keys был создан в соответствии с лучшими в отрасли практиками разработки безопасных приложений и облачной инфраструктуры, и мы также проводим моделирование угроз и оценку безопасности для защиты ваших данных. Узнать больше про систему защиты ExpressVPN Keys можно в техническом описании проекта.
Кроме того, компания Cure53, специализирующаяся на кибербезопасности, провела независимую проверку безопасности менеджера паролей на всех платформах, включая приложения ExpressVPN для iOS и Android и расширение Keys для браузера Chrome.
Хранящиеся в менеджере паролей логины всегда защищены шифрованием с нулевым разглашением, что гарантирует, что только вы можете видеть свои расшифрованные логины. В маловероятном случае взлома наших серверов ваши сохраненные данные будут в безопасности, поскольку они были зашифрованы перед тем, как покинуть ваши устройства.
Да, менеджер паролей обеспечивает дополнительную защиту от вредоносных веб-сайтов, которые могут подделать ваши пароли. ExpressVPN Keys предлагает заполнять только те логины, которые соответствуют правильным веб-сайтам и приложениям, сохраненным в вашем менеджере паролей.
Проверка подлинности пароля необходима для защиты учетных записей, которые вы используете каждый день, будь это ваша электронная почта, банковские приложения или сайты. Лучше никогда не использовать один и тот же пароль для нескольких учетных записей, даже если он длинный и случайный. Эксперты по безопасности рекомендуют использовать менеджер паролей для создания, хранения и заполнения длинных, сложных, уникальных паролей для каждой учетной записи.
Менеджеры паролей — один из самых простых способов повысить уровень безопасности в Интернете. Использование надежных паролей очень важно для защиты ваших учетных записей и личной информации в Интернете, но хорошие пароли не так уж легко запомнить. Если вы их записываете или сохраняете в файле на своем устройстве, то увеличивается риск их кражи. Хороший менеджер паролей решает эти проблемы, предлагая надежное место для хранения всех паролей, независимо от их длины и сложности. При этом только у вас есть к ним доступ.
Keys включен в большинство тарифных планов ExpressVPN, благодаря чему вы получаете защиту полнофункционального менеджера паролей. Как следствие, одно и то же приложение встает на страже вашей приватности и ваших паролей, так что это того стоит.
Помимо защиты ваших логинов, ExpressVPN Keys также можно использовать для безопасного хранения примечаний и реквизитов банковских карт . Текст примечаний может включать в себя любую информацию, которую вы хотели бы хранить приватно — скажем, номер вашего паспорта, страховые данные или сведения о состоянии здоровья.
В таком менеджере паролей, как Keys, также есть генератор паролей, чтобы вы могли создавать надежные, уникальные и случайные пароли. Также приложение Keys можно использовать для создания OTP-кодов при входе в учетные записи, защищенные двухфакторной аутентификацией (2FA). Настроив двухфакторную аутентификацию в совместимых учетных записях, вы получите еще один слой защиты, который предотвратит неавторизованный доступ, даже если ваши пароли станут известны посторонним.
Как и в случае с логинами и паролями, ограничений на количество других записей, хранящихся в Keys, нет. Если вы захотите экспортировать свои сохраненные данные в другую учетную запись ExpressVPN Keys или другой менеджер паролей, вы сможете сделать это в приложении ExpressVPN для Android и iOS, а также в расширении ExpressVPN для Chrome.