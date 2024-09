Keysissä on mukana salasanageneraattori, jolla voit luoda vahvoja, uniikkeja ja satunnaisia salasanoja. Voit käyttää Keysiä myös todentajasovelluksena luoden kertakäyttöisiä salasanoja (OTP) tileille, joilla on käytössä kaksivaiheinen tunnistautuminen (2FA). Ottamalla 2FA:n käyttöön yhteensopivilla tileillä lisäät niille ylimääräisen suojakerroksen sekä estät niiden luvatonta käyttöä, vaikka salasanasi vaarantuisi.

Salasanojen hallintaohjelmat ovat yksi helpoimmista tavoista parantaa verkkoturvallisuuttasi. Vahvojen salasanojen käyttäminen on olennainen osa verkkotiliesi ja henkilökohtaisten tietojesi suojaamista, mutta parhaita salasanoja on myös vaikea muistaa. Niiden kirjoittaminen muistiin tai tallentaminen laitteille altistaa ne väärinkäytöksille. Hyvä salasanaohjelma ratkaisee nämä ongelmat: voit tallentaa kaikki salasanasi turvalliseen paikkaan riippumatta siitä, kuinka pitkiä ja monimutkaisia ne ovat, ja lisäksi sinä (ja vain sinä) voit käyttää niitä helposti.

ExpressVPN Keys hyödyntää nollatietotodistukseen perustuvaa salausta , mikä takaa, että vain sinä pääset käsiksi tallentamiisi tietoihin. Kaikkien Keysiin tallentamiesi tietojen salaus puretaan vasta kun avaat ExpressVPN Keysin pääsalasanallasi tai biometrisellä tunnistuksella. Avaimia on vain yksi, ja se on sinun käsissäsi .

ExpressVPN Keys on uusin tietoturvallisuuden innovaatio, jonka luojat ovat kehittäneet myös alan johtavan VPN:mme , TrustedServer-teknologian ja VPN-protokolla Lightwayn . Keysin julkaisun myötä ExpressVPN:llä on laajempi valikoima tapoja suojata digitaalinen jalanjälkesi ja salasanasi. Enemmän suojausta vain yhdellä tilauksella .

Need help? Chat with us!