Ja. Vi bygde ExpressVPN Keys til å møte beste bransjepraksis for sikre apper og sky-infrastruktur, og vi utfører omfattende trusselmodeller og sikkerhetsvurderinger for å beskytte dataene dine.

En uavhengig revisjon ble også gjennomført av datasikkerhetsselskapet Cure53 for å sørge for sikkerheten til passordlagringen på tvers av alle plattformer – iOS, Android og Keys-nettleserutvidelsen for Chrome.

Passordene som er lagret i passordlagringen din er alltid beskyttet av null-kunnskapskryptering, som sørger for at bare du kan se de krypterte passordene dine. I det usannsynlige tilfellet av et innbrudd i serverne våre, vil de lagrede passordene dine fortsatt være trygge fordi de ble kryptert før de forlot enhetene dine.