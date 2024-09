Houd je gegevens veilig

ExpressVPN Keys gebruikt zero-knowledge encryptie, wat betekent dat alleen jij toegang hebt tot jouw gegevens. Alles wat je in Keys opslaat, wordt alleen ontsleuteld op je apparaten wanneer je ExpressVPN Keys ontgrendelt met behulp van je primaire wachtwoord of biometrische gegevens. Er is maar één sleutel, en die ligt in jouw handen. Er is maar één sleutel en die zit in jouw handen.

Bovendien is de veiligheid van de wachtwoordmanager onafhankelijk gecontroleerd voor alle platforms — de ExpressVPN-app voor iOS, Android en de Keys Chrome-browserextensie — door cyberbeveiligingsbedrijf Cure53.

Net als onze toonaangevende VPN volgt ExpressVPN Keys de beste praktijken in de industrie voor veilige app-ontwikkeling en cloud-infrastructuur, met dreigingsmodellering en beveiligingsbeoordelingen onder leiding van ons team van experts.