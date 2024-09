Mantenha seus dados seguros

O ExpressVPN Keys utiliza criptografia de conhecimento zero, o que garante que apenas você tenha acesso aos seus dados armazenados. Tudo o que você armazena no Keys só é descriptografado em seus dispositivos quando você desbloqueia o ExpressVPN Keys com sua senha principal ou biometria. Há apenas uma chave, e está em suas mãos.

Além disso, a segurança do gerenciador de senhas foi auditada independentemente para todas as plataformas — o aplicativo da ExpressVPN para iOS e Android e a extensão do navegador Keys para Chrome — pela empresa de cibersegurança Cure53.

Assim como nossa VPN líder do setor, o ExpressVPN Keys segue as melhores práticas da indústria para desenvolvimento de aplicativos seguros e infraestrutura em nuvem, com modelagem de ameaças e avaliações de segurança conduzidas por nossa equipe de especialistas.