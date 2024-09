Mantieni i tuoi dati al sicuro

ExpressVPN Keys utilizza la crittografia a conoscenza zero, che ti garantisce di accedere in modo esclusivo ai tuoi dati di accesso. Tutto quello che salvi in Keys verrà decrittografato sui dispositivi solo quando si sblocca ExpressVPN Keys utilizzando la password principale o la biometria. Esiste una sola chiave ed è nelle tue mani.

Inoltre, la sicurezza del password manager è stata verificata in modo indipendente per tutte le piattaforme - l'app ExpressVPN per iOS e Android e l'estensione Keys per Chrome - dalla società di sicurezza informatica Cure53.

Proprio come la nostra VPN leader di settore, ExpressVPN Keys segue le migliori pratiche del settore per lo sviluppo sicuro delle app e dell'infrastruttura cloud, con modelli per le minacce e valutazioni di sicurezza condotte dal nostro team di esperti.