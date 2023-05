The Flash, o novo filme sobre um dos super-heróis mais amados do DC Universe, vai estrear nos cinemas em 16 de junho, antes de chegar à plataforma Max (um novo serviço que reúne HBO Max e Discovery +) entre setembro e novembro de 2023. Com um tempo de exibição de 2 horas e 30 minutos, os fãs mal podem esperar para assistir ao último capítulo da jornada do super-herói.

Mas para aqueles que desejam assistir ou baixar o filme, com ou sem a ajuda de uma VPN, — na verdade, qualquer sucesso de bilheteria de super-herói — a velocidade da Internet desempenhará um papel importante na decisão de quão agradável será a experiência. E grande parte dessa velocidade depende de onde os espectadores estão localizados no mundo.

Para marcar o lançamento de The Flash, a ExpressVPN analisou as regiões com as velocidades de Internet mais rápidas e mais lentas e calculou quanto tempo levaria para alguém nessas regiões baixar o filme em 4K Ultra HD para visualização offline em plataformas de streaming, quando chegar à telinha. Nossas descobertas poderão surpreendê-lo…

10 regiões com as velocidades de Internet mais rápidas

A Internet se tornou parte integrante de nossas vidas. Com mais 5,16 bilhões de usuários em todo o mundo, as pessoas contam com ela para realizar tarefas diárias.

No mundo acelerado de hoje, velocidades de Internet mais rápidas são cobiçadas, permitindo que os usuários acessem facilmente informações, realizem atividades online e acompanhem seus programas favoritos (ou baixem para assistir mais tarde) em plataformas de streaming como Netflix e Max. No entanto, nem todos têm acesso igual à Internet de alta velocidade.

Para efeito de comparação, confira nosso infográfico abaixo:

Regiões ricas têm as velocidades de Internet mais rápidas

Isso não deve ser surpresa para ninguém: lugares com economias mais fortes e infraestrutura mais desenvolvida geralmente têm velocidades de Internet mais rápidas. Por exemplo, Mônaco encabeça a lista com a maior velocidade média de download e PIB per capita. Em 2022, o Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou o valor da renda per capita da cidade-estado em impressionantes US$ 204.190.

Usando uma estimativa que o filme The Flash, com duração de 2 horas e 30 minutos, em 4K Ultra HD o arquivo teria um tamanho de aproximadamente 17,5 GB, nossa análise indica que você pode baixar o filme para visualização offline em Mônaco em pouco mais de 7 minutos, graças à velocidade média de download da região de 319,59 Mbps.

Classificação Jurisdição Velocidade (Mbps) Tempo que levaria para baixar um filme como The Flash para visualização offline Mônaco 319,59 Mbps 7 minutos 18 segundos Singapura 300,83 Mbps 7 minutos 45 segundos Chile 298,5 Mbps 7 minutos 49 segundos Hong Kong 292,21 Mbps 7 minutos 59 segundos China continental 280,01 Mbps 8 minutos 20 segundos Suíça 279,8 Mbps 8 minutos 20 segundos França 271,33 Mbps 8 minutos 36 segundos 8. Dinamarca 270,27 Mbps 8 minutos 38 segundos 9. Romênia 260,97 Mbps 8 minutos 56 segundos 10. Tailândia 260,54 Mbps 8 minutos 57 segundos

Singapura, Suíça e Dinamarca estão entre as nações com as velocidades de Internet mais rápidas em nossa lista de regiões. Como esperado, elas também estiveram entre os 10 destinos com maior PIB per capita em 2022.

Os espectadores desses países podem desfrutar de uma experiência de visualização perfeita de sucessos de bilheteria como The Flash 2023, graças às suas impressionantes velocidades de download. Levaria cerca de 7 minutos e meio a 8 minutos e meio para baixar um filme de tamanho semelhante para visualização offline em qualidade 4K Ultra HD.

No entanto, embora o PIB seja sem dúvida crucial para melhorar a infraestrutura e a velocidade da Internet de um país, ele não é o único fator. O Chile, por exemplo, ocupa o terceiro lugar em nossa lista de países com as velocidades de Internet mais rápidas, apesar de ter um PIB per capita de US$ 15.158. O governo chileno tomou várias iniciativas para promover o acesso à Internet e aumentar a conectividade com cabos de fibra óptica, levando consistentemente a altas velocidades de Internet em todo o país.

Quais países têm as velocidades de Internet mais lentas?

À medida que exploramos as velocidades de Internet mais rápidas e lentas do mundo, somos lembrados de que o acesso à Internet confiável ainda é um luxo para muitos. Enquanto os países mais rápidos tendem a ser aqueles com economias e infraestrutura prósperas, as nações mais pobres, e aquelas envolvidas em conflitos, geralmente enfrentam desafios ao investir nas tecnologias mais recentes.

Classificação Regiões Velocidade (Mbps) Tempo que levaria para baixar um filme como The Flash para visualização offline 1. Cuba 7,21 Mbps 5 horas 23 minutos 37 segundos 2 Turquemenistão 8,84 Mbps 4 horas 23 minutos 57 segundos 3. Afeganistão 9,28 Mbps 4 horas 11 minutos 26 segundos 4. Burundi 9,62 Mbps 4 horas 2 minutos 33 segundos 5. Gâmbia 10,63 Mbps 3 horas 39 minutos 30 segundos 6. Síria 11,06 Mbps 3 horas 30 minutos 58 segundos 7. Sudão 11,34 Mbps 3 horas 25 minutos 45 segundos 8. Iémen 11,44 Mbps 3 horas 23 minutos 57 segundos 9. Moçambique 11,51 Mbps 3 horas 22 minutos 43 segundos 10. Tunísia 11,88 Mbps 3 horas 16 minutos 24 segundos

Olhando para o futuro, há um vislumbre de esperança até mesmo para os países mais lentos da nossa lista, como Cuba. Os espectadores da ilha do Caribe precisam esperar cerca de 5 horas e meia para baixar totalmente um filme como The Flash devido à baixa velocidade da Internet. No entanto, a situação está mudando, pois o Google recentemente colaborou com o governo cubano para melhorar a conectividade com cabos de fibra óptica. Como resultado, Cuba agora tem uma taxa de penetração de internet de 71,1%, sinalizando uma melhora significativa.

Também há sinais de progresso em muitas nações africanas em relação à velocidade da Internet. Países como Moçambique tiveram melhorias significativas nos últimos anos graças a várias iniciativas para melhorar a conectividade, como o satélite Starlink de Elon Musk. À medida que o acesso à Internet de alta velocidade se torna mais generalizado, o potencial de inovação e crescimento nessas regiões melhora.

O futuro das velocidades de Internet: Wi-Fi 7

Como vimos, o tempo que levaria para baixar hipotéticamente The Flash tem sido uma comparação útil para ajudar a ilustrar como as velocidades de Internet variam, dependendo da localização. Também é um bom lembrete de que a Internet percorreu um longo caminho desde o seu início.

Com a tecnologia Wi-Fi de última geração, o Wi-Fi 7, teremos velocidades até quatro vezes mais rápidas do que o Wi-Fi 6E (o nome dos dispositivos que operam na banda de 6 GHz). Isso permitirá que as pessoas com acesso ao Wi-Fi 7 baixem e carreguem facilmente arquivos grandes, assistam a vídeos de alta qualidade sem buffer e conectem vários dispositivos simultaneamente.

No entanto, é importante lembrar que esses avanços podem inadvertidamente ampliar a divisão digital entre diferentes demografias e regiões. Enquanto algumas partes do mundo estão equipadas para lidar com essas mudanças, outras podem ter dificuldades devido à falta de recursos e infraestrutura.

Dito isso, as parcerias internacionais podem ajudar a preencher essa lacuna, como vimos com o Starlink na África e a colaboração do Google com o governo cubano, para melhorar a conectividade com a Internet. Com essas parcerias e avanços contínuos, em breve veremos o dia em que o tempo de download de um único filme não será mais uma comparação útil com as velocidades de Internet do mundo.

Velocidades de Internet lentas? Experimente estas 8 dicas

Esteja você em uma região com Internet extremamente rápida ou uma das mais lentas, sempre há maneiras de otimizar sua experiência online. Para pessoas que não têm superpoderes, aqui estão algumas dicas práticas para otimizar sua conexão com a Internet, não importa onde você esteja no mundo:

Reinicie seu roteador:

Reiniciar seu roteador pode resolver problemas temporários que afetam sua conexão e velocidade com a Internet. Para fazer isso com segurança, desligue o roteador, desconecte-o da fonte de alimentação, aguarde pelo menos 30 segundos, conecte-o novamente e ligue-o novamente.

Mude a posição do seu roteador

Colocar seu roteador em um local central e longe de paredes e obstruções pode melhorar sua cobertura Wi-Fi. Além disso, considere o uso de um extensor de Wi-Fi ou sistema mesh para estender sua cobertura.

Atualize seu roteador

A atualização para um roteador mais potente pode melhorar seu sinal e evitar o incômodo de ser necessário ficar perto do roteador para obter uma boa conexão.

Limite o número de dispositivos conectados

Muitos dispositivos conectados, streaming, jogos e chamadas de vídeo podem diminuir a velocidade da Internet. Desconecte programas que utilizam muitos recursos, como atualizadores de software, webcams ou alto-falantes inteligentes que tocam música. Isso pode ajudar melhorar a velocidade.

Use um cabo Ethernet

Conectar seu dispositivo com um cabo Ethernet em vez de Wi-Fi provavelmente fornecerá uma conexão mais rápida e estável.

Verifique se há limitação

O uso de uma VPN pode mascarar suas atividades online, tornando mais difícil para seu provedor de Internet identificar e limitar tipos específicos de tráfego, especialmente streaming e downloads de mídia. Sem essas limitações, será possível obter velocidades mais rápidas.

Atualize seu plano

Consulte o site do seu provedor de Internet para saber a largura de banda e a velocidade do seu plano mensal. Considere atualizar para um plano de velocidade mais alta se seus resultados ainda forem muito lentos.

Execute o antivírus

Varreduras antivírus regulares ajudam a detectar e remover malware ou outros softwares indesejáveis que podem consumir sua largura de banda. Considere executar uma redefinição de fábrica para dispositivos que se comportam de maneira estranha e que você não consegue corrigir.

Bônus: A evolução do Flash

Iniciada na década de 1940, a jornada de The Flash, de estrela do futebol americano universitário a super-herói cientista forense, cativou gerações de fãs de quadrinhos. Nós voltamos no tempo para seguir a transformação de The Flash, dos seus primórdios aos dias de hoje.

O filme The Flash 2023: O que esperar

Ao longo da história da DC Comics, The Flash passou por muitas transformações emocionantes. Começando com o famoso capacete de Jay Garrick, o personagem evoluiu através de diferentes versões, como Barry Allen e Wally West, para acompanhar os novos tempos e as preferências dos leitores de quadrinhos.

O tão esperado filme The Flash, dirigido por Andrés Muschietti, permanecerá fiel aos quadrinhos ao apresentar Ponto de Ignição, um enredo crucial na vida do Velocista Escarlate. Os fãs dos super-heróis da DC estão entusiasmados com o fato de Michael Keaton estar reprisando seu papel como Batman no filme, enquanto Sasha Calle faz sua estreia como Supergirl.

O filme The Flash chegará aos cinemas em todo o mundo em 16 de junho de 2023 e estará disponível para streaming na plataforma Max entre setembro e novembro de 2023.