O Dia Mundial dos OVNIs é em 2 de julho. E o que isso significa? Para nós, é uma desculpa para explorar fenômenos aéreos inexplicados, via streaming, é claro.

Seja você um verdadeiro crente ou um cético racional, OVNIs são um assunto polarizador que tem sido debatido há décadas. E, embora audiências militares e governamentais tenham sido em grande parte infrutíferas, nos últimos anos houve uma crescente aceitação dos fenômenos.

Selecionamos cuidadosamente uma pequena lista de documentários sobre OVNIs para alimentar o fogo ufólogo. Afinal, o Agente Fox Mulder disse a melhor frase: “Eu quero acreditar”.

Os 5 melhores documentários sobre OVNIs para assistir no Dia Mundial dos OVNIs

The Phenomenon (2020) Mirage Men (2014) I Know What I Saw (2009) Out of the Blue (2003) Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers (2018)

The Phenomenon (2020)

Disponível em: Gratuitamente no Tubi

Este documentário oferece uma visão detalhada de vários casos famosos de OVNIs internacionais, incluindo o incidente de Westall e o incidente de Ruwa. The Phenomenon é dirigido por James Fox, que também é responsável por Out of the Blue e I Know What I Saw.

Mirage Men (2014)

Disponível em: Gratuitamente no Tubi e gratuitamente no YouTube

Mirage Men explora os métodos usados pelo governo dos EUA para encobrir supostas tecnologias aéreas avançadas. O filme apresenta entrevistas com vários ex-agentes especiais, pilotos e engenheiros.

I Know What I Saw (2009)

Disponível em: Gratuitamente no Tubi e gratuitamente no YouTube

Dirigido por James Fox, I Know What I Saw, aborda casos como o incidente das Luzes de Phoenix e uma investigação detalhada do estudo (agora desclassificado) do Projeto Livro Azul sobre OVNIs conduzido pela Força Aérea dos Estados Unidos.

Out of the Blue (2003)

Disponível em: Gratuitamente no Tubi e gratuitamente no YouTube

O primeiro documentário de James Fox, Out of the Blue, aborda a história moderna da ufologia e inclui segmentos sobre o incidente na Floresta de Rendlesham, o incidente UFO de Jimmy Carter e os avistamentos de OVNIs feitos pelo ex-astronauta do Projeto Mercury 7, Coronel Gordon Cooper.

Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers (2018)

Disponível em: Gratuitamente no Tubi

Bob Lazar não é estranho à controvérsia. Seu nome tem sido mencionado em fóruns paranormais e de OVNIs por décadas; e até alguns anos atrás, ninguém realmente sabia se ele era real ou não. Em 2018, o cineasta Jeremy Corbell lançou Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers, com Lazar falando sobre seu suposto tempo de trabalho na famosa instalação da Área 51 em Nevada.

Embora o documentário seja ótimo para assistir, a participação de Lazar e Corbell no programa The Joe Rogan Experience aprofunda ainda mais o assunto da ufologia e é uma observação fascinante.