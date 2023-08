Os 15 principais destinos de shows de namoro

Os números não mentem: milhões de pessoas ao redor do mundo se empenham em maratonar reality shows de namoro, motivadas não apenas pelo drama, mas também pelo charme romântico de destinos exóticos. Com as férias de verão a pleno vapor, por que não transformar a vontade instigada pelos seriados de namoro da TV em…realidade?

Explore as pousadas luxuosas de cada um dos seriados de namoro e descubra o custo de uma semana de férias.

Descobrimos as localizações exatas e as classificamos com base na taxa de sucesso dos programas.

Desde MILF Manor e The Bachelorette até Love Island , Married at First Sight e Farmer Wants a Wife — qual deles provou ser o reality mais bem-sucedido em ajudar as pessoas a encontrar o amor?

Investigamos quantos casais foram formados ao longo dos 10 mais amados seriados de namoro do mundo, quantos desses casais ainda estão juntos e o impacto desses destinos exóticos na vida amorosa dos participantes.

Viaje, sem sair do sofá, até os trópicos com uma VPN para reality TV que possibilita que você assista com segurança à próxima temporada do seu seriado de namoro favorito. Precisando de férias? Planeje sua próxima estadia em uma dessas 10 locações de filmagem de seriados de namoro e prepare o cenário do seu próprio verão do amor.

Os 15 principais destinos de seriados de namoro

Não importa se você é um romântico irremediável em busca de inspiração ou um casal procurando uma aventura inesquecível, descubra os cenários mais fascinantes onde a magia do amor acontece, classificados com base na nossa “pontuação de amor duradouro” (explicada na seção “Qual é a taxa de sucesso dos seriados de namoro?” abaixo). Diga olá às praias ensolaradas, refúgios luxuosos e encantadores recantos no interior.

Agoura Hills, California

Villa de la Vina

US$ 180.000 por semana

The Bachelorette (A Despedida) , EUA, Temporada 20 Hunter Valley, Austrália

The Convent

US$ 2.733 por semana

Farmer Wants a Wife , Austrália, Temporada 13 Montego Bay, Jamaica

Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa

US$ 4.750 por semana

Married at First Sight (Casamento à Primeira Vista), EUA, Temporada 16 Maui, Havaí

Kihei Resort de Andaz Maui

US$ 23.136 por semana

Temptation Island (Ilha da Sedução) , EUA, Temporada 5 Gran Canaria, Espanha

Pousada da produção global da MTV

US$ 5.500 por semana

Are You the One? , EUA, Temporada 9 Koh Samui, Tailândia

Chaweng 5066

US$ 14.334 por semana

Are You the One? VIP, Alemanha, Temporada 3 Riviera Maya, México

Hotel TRS Yucatan

US$ 2.885 por semana

Love Is Blind (Casamento às Cegas) , EUA, Temporada 4 Okinawa, Japão

Hoshinoya Okinawa Resort

US$ 19.728 por semana

Love Is Blind (Casamento às Cegas) , Japão, Temporada 1 Mallorca, Espanha

Sa Vinyassa

US$ 4.722 por semana

Love Island (Ilha do Amor) , Reino Unido, Temporada 10 Corfu, Grécia

Villa Edoardo

US$ 10.739 por semana

Love Island (Ilha do Amor) , Suécia, Temporada 3 Baja California, México

Orchid House Baja

US$ 5.805 por semana

MILF Manor (Mansão das MILFs) , EUA, Temporada 1 Ilhas Turcas e Caicos, Caribe

Emerald Pavilion

US$ 35.700 por semana

Too Hot to Handle (Brincando com Fogo) , EUA/Reino Unido, Temporada 5 Punta Mita, México

Casa Tau

US$ 100.427 por semana

Too Hot to Handle (Brincando com Fogo) , Brasil, Temporada 1 Marbella, Espanha

Villa Sascha

US$ 5.395 por semana

Ex on the Beach (De Férias com o Ex) , Reino Unido, Temporada 11 Banda Abou, Curaçao

Coral Estate 303

US$ 6.640 por semana

Ex on the Beach (De Férias com o Ex), Double Dutch Allstars 2019

Por que seriados de namoro amam locais exóticos?

Depois de explorar esses locais impecáveis visitados nos programas de namoro, não podemos deixar de nos perguntar: Por que locais exóticos e seriados de namoro são uma combinação perfeita? De acordo com Aubrey Thomas, terapeuta de relacionamentos que mora em Tel Aviv, “É fácil se apaixonar nas férias. É tanto um estado de espírito como uma questão química. As férias são um momento de diversão. Não há responsabilidades ou preocupações diárias. O sol e o mar diminuem os níveis de estresse e aumentam os níveis de dopamina.”

Mas essas pousadas extraordinárias acrescentam outro elemento intrigante: o isolamento exposto. Esse aspecto único aumenta tanto o conflito quanto a conexão, fazendo com que não consigamos desviar o olhar dos romances na tela. “Os participantes são colocados em um ambiente íntimo, mas muito público. Eles compartilham uma casa antes mesmo de se conhecerem. Eles têm que enfrentar seus problemas diante das câmeras. A fama e o dinheiro estão em jogo, que são fatores diferentes do mundo real. Além disso, todos estão seminus, e o cérebro está em alerta máximo. Então, é claro, você vai se apaixonar!”, explica Thomas.

No entanto, em meio ao brilho e ao glamour dos reality shows, surgem dúvidas sobre o efeito duradouro desses romances mirabolantes. “É um reality show, mas está muito distante das bases da vida real, como amigos, família, trabalho e lar. Muitos programas de namoro são uma continuação do algoritmo que vemos nos aplicativos de namoro — recompensas instantâneas e inúmeras opções. Isso treina as pessoas a nunca ficarem satisfeitas e perpetua uma sociedade que não consegue se comprometer, pois elas sempre se perguntam se a próxima pessoa que entrará na casa será melhor”, adverte Thomas. “Você verá que os programas que desafiam esse formato terão uma taxa de sucesso maior. Os relacionamentos que não duram são aqueles que foram literalmente construídos sobre areia e água.”

Qual é a taxa de sucesso dos seriados de namoro?

Com isso em mente, decidimos explorar as verdadeiras taxas de sucesso dos seriados de namoro no que diz respeito à criação de relacionamentos duradouros. Ao considerar fatores importantes, como o número de temporadas, o percentual de possíveis casais, noivados, casamentos e os casais que viveram felizes para sempre em 2023, realizamos uma análise minuciosa e elaboramos uma “pontuação de amor duradouro” para cada programa de namoro selecionado.

Então, vamos nos aprofundar nos dados e ver como esses reality shows românticos realmente se saem no quesito amor duradouro.

1. The Bachelorette

Casais que ainda estão juntos em 2023: 5

Taxa de sucesso dos casais formados no programa: 42%

Pontuação de amor duradouro: 83%

Com um impressionante histórico de 20 temporadas de sucesso, a versão norte-americana de The Bachelorette é o seriado de namoro mais antigo da nossa lista. Mas, apesar do tempo que passou, apenas cinco casais do programa permanecem em um relacionamento amoroso. No entanto, um casal fez com que seu amor persistisse por duas décadas.

Alerta de casal memorável

Trista (Rehn) Sutter foi a Bachelorette original em 2003 e ainda chama o vencedor da primeira temporada, Ryan Sutter, de seu marido.

Eu quero ficar lá

A temporada mais recente da versão estadunidense de The Bachelorette foi filmada na Villa de la Vina, em Agoura Hills, na Califórnia. Embora não esteja mais disponível no Airbnb, vale a pena mencionar que a icônica mansão de 200 anos já foi acessível por incríveis US$ 30.000 por noite. Se você ainda quiser se hospedar em uma casa parecida nas suas próximas férias, considere a casa Rocky Oaks em Malibu, onde você pode desfrutar um pacote de uma semana por US$ 17.463. É o cenário perfeito para todos os seus encontros românticos, lembrando a atmosfera encantadora do programa.

2. Farmer Wants a Wife

Casais que ainda estão juntos em 2023: 19

Taxa de sucesso dos casais formados no programa: 33%

Pontuação de amor duradouro: 72%

Quando se trata de números absolutos, o Farmer Wants a Wife Austrália se destaca. Ao longo de 13 temporadas de sucesso, o programa reuniu 19 casais, resultando em nove casamentos e um número impressionante de 26 filhos! Embora o programa tenha conseguido formar casais em potencial para 69% de seus participantes, apenas um terço dessas conexões conseguiu manter a chama e permanecer juntos. No entanto, essa taxa de sucesso garante ao programa uma digna segunda posição em nossa seleção de programas de namoro.

Alerta de casal memorável

Um casal em particular, Chris Newsome e Kim Tierney, continua firme desde seu primeiro encontro durante a primeira temporada do programa em 2007. Eles foram os pioneiros, sendo o primeiro casal a se casar e agora têm um filho e uma filha juntos.

Eu quero ficar lá

Na última temporada australiana, a 13ª, os fazendeiros tiveram a oportunidade de conhecer suas possíveis esposas no luxuoso hotel boutique conhecido como The Convent, em Hunter Valley, Nova Gales do Sul. Para os interessados na Garden Suite, a hospedagem com café da manhã custa US$ 2.733 por uma semana.

3. Married at First Sight

Casais que ainda estão juntos em 2023: 13

Taxa de sucesso dos casais formados no programa: 35%

Pontuação de amor duradouro: 71%

Quem poderia imaginar? O programa de namoro em que os solteiros concordam em se casar com o parceiro escolhido no momento em que colocam os olhos um no outro se tornou um sucesso extraordinário! A edição americana do MAFS já completou a impressionante marca de 16 temporadas, e um em cada cinco possíveis casais resultou em um final feliz para sempre. No total, 13 casais se casaram e 19 bebês nasceram.

Alerta de casal memorável

Entre essas uniões de sucesso, Jamie e Doug se destacam com o relacionamento mais duradouro, tendo sido o único casal a permanecer junto desde a 1ª temporada. Sua história de amor foi tão cativante que eles até ganharam seu próprio spin-off e um podcast e agora têm dois filhos juntos.

Eu quero ficar lá

Para o mais recente destino para lua de mel, os participantes puderam conhecer o Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa em Montego Bay, Jamaica. Se você está pensando em planejar sua viagem de verão para lá, as suítes à beira-mar custam a partir de US$ 4.750 por pessoa por uma semana, oferecendo o Caribe logo à sua porta.

4. Temptation Island

Casais que ainda estão juntos em 2023: 8

Taxa de sucesso dos casais formados no programa: 38%

Pontuação de amor duradouro: 65%*

A versão norte-americana de Temptation Island acabou de encerrar sua quinta temporada. Ela se destaca de outros reality shows porque coloca casais já existentes em vários desafios para testar seus relacionamentos. Surpreendentemente, apesar das situações tentadoras dentro e fora da ilha, 40% dos casais participantes ainda estão juntos em 2023. O mais impressionante é que três dos oito casais já ficaram noivos ou se casaram, o que indica uma taxa de sucesso relativamente alta.

Alerta de casal memorável

Um desses casais bem-sucedidos é Kristen Ramos e Julian Allen, que apareceram na terceira temporada de Temptation Island e depois se casaram em Porto Rico.

Eu quero ficar lá

As filmagens de Temptation Island foram realizadas na pitoresca ilha de Maui, no Havaí. A impressionante mansão usada como local de filmagem em 2019 foi colocada à venda em janeiro de 2023 e acabou sendo vendida a um sortudo comprador por mais de 11 milhões de dólares.

Porém, se você é fã do programa ou simplesmente deseja conhecer a beleza de Maui, ainda pode reservar uma estadia no local de filmagem mais recente, o Kihei Resort de Andaz Maui. Os luxuosos chalés de 3 quartos estão disponíveis a partir de US$ 3.856 por noite, ou US$ 23.136 para uma semana de estadia.

5. Are You the One?

Casais que ainda estão juntos em 2023: 7

Taxa de sucesso dos casais formados no programa: 50%

Pontuação de amor duradouro: 47%

O reality show da MTV dos EUA Are You the One? já completou sua nona temporada. Apesar das inúmeras missões amorosas, apenas sete casais conseguiram manter relacionamentos sólidos. Com uma taxa de sucesso relativamente baixa de combinações na série (15%), pelo menos os casais que saíram juntos permaneceram juntos. É interessante notar que vários desses casais não foram considerados pares perfeitos de acordo com o algoritmo do programa, mas ainda assim acabaram se casando depois de se conhecerem no programa.

Alerta de casal memorável

Ao longo dos anos, um total de cinco casais, como Jenni Knapmiller e Curtis Hadzicki, da segunda temporada de AYTO, bem como Uche Nwosu e Clinton Moxam, da sexta temporada, aproveitaram a oportunidade e se casaram. Como resultado do experimento da MTV, cinco crianças nasceram desses relacionamentos amorosos.

Eu quero ficar lá

A última temporada de Are You the One? foi filmada em Gran Canaria, na Espanha, provavelmente na unidade de produção global da MTV. Embora não seja possível se hospedar exatamente no mesmo local, você pode se hospedar em um local parecido, que tem uma mansão deslumbrante de quase 600 metros quadrados com vista para o mar, jardim, piscina e muito mais. Essa luxuosa propriedade chamada Terrace on the Beach está situada no lado leste da ilha, em Telde, e uma estadia semanal custará cerca de US$ 5.500.

Se você estiver preparado para viver a experiência luxuosa definitiva, por que não embarcar em uma viagem para o cativante local de filmagem do amado reality show alemão Are You the One? VIP, no paraíso exótico de Koh Samui, na Tailândia? Imagine-se entrando no mundo encantador da terceira temporada enquanto se hospeda na deslumbrante pousada Chaweng 5066, uma alternativa perfeita à locação original do programa.

Aninhada ao longo da costa inexplorada, essa magnífica acomodação de cinco quartos oferece um pedaço do paraíso, com sua própria praia particular, piscina deslumbrante, academia e chef particular. Todo esse esplendor pode ser seu por uma semana de pura felicidade, pelo custo de US$ 14.334.

6. Love Is Blind

Casais que ainda estão juntos em 2023: 7

Taxa de sucesso dos casais formados no programa: 39%

Pontuação de amor duradouro: 43%

Após a quarta e última temporada da versão norte-americana de Love Is Blind, podemos concluir que menos de um terço (30%) dos possíveis pares realmente formaram casais durante toda a série. A segunda temporada, em particular, foi repleta de mágoas, pois nenhum dos casais está junto atualmente. No entanto, há um lado positivo, pois um total de sete casais conseguiram persistir e todos eles agora estão casados. Isso resulta em uma razoável taxa de sucesso de 39% para encontrar conexões no programa.

Alerta de casal memorável

Tiffany Pennywell e Brett Brown são uma das histórias de sucesso favoritas do programa, tendo encontrado uma conexão verdadeira. Eles estão casados e felizes desde a 4ª temporada..

Eu quero ficar lá

Viva uma experiência semelhante à de uma lua de mel sem precisar de um casamento. Os casais da 4ª temporada de Love Is Blind tiveram a chance de relaxar no luxuoso hotel cinco estrelas TRS Yucatan, exclusivo para adultos, na Riviera Maya, México, convenientemente localizado a apenas meia hora de Playa del Carmen.

O hotel oferece vários tipos de suítes, incluindo acomodações charmosas em estilo cabana completa, com entrada privativa, píer e canoas. Você pode aproveitar a atual promoção de vendas online (com desconto de 43%) e aproveitar uma estadia de uma semana no bangalô à beira do lago a partir de US$ 2.885 por pessoa.

Os fãs também podem explorar as edições internacionais da série. A primeira temporada de Love Is Blind Japan viajou para o Resort Hoshinoya Okinawa. A estadia de uma semana (seis noites) chega a US$ 19.728.

7. Love Island

Casais que ainda estão juntos em 2023: 13

Taxa de sucesso dos casais formados no programa: 20%

Pontuação de amor duradouro: 43%

A 10ª temporada de Love Island UK ainda estava no ar no momento da elaboração de nossa lista, portanto os cálculos acima foram baseados em dados das nove temporadas anteriores do popular programa de namoro britânico. E os resultados não são muito promissores, indicando que o que acontece no Love Island tende a permanecer no Love Island. Menos da metade dos possíveis casais (44%) foram reunidos ao longo da série, sendo que, atualmente, apenas 9% ainda estão apaixonados.

Alerta de casal memorável

Você se lembra de Alex Bowen e Olivia Buckland da edição de 2016? Eles foram o primeiro casal de Love Island a se casar — e, desde então, tiveram um bebê juntos. Dom Lever e Jess Shears, Tommy Fury e Molly-Mae Hague, Nathan Massey e Cara De La Hoyde e Jamie Jewitt e Camilla Thurlow também se casaram desde que se conheceram no programa. Vale a pena mencionar que agora há um total de seis bebês de Love Island.

Eu quero ficar lá

Quer viver sua própria fantasia Love Island? Pelo preço de US$ 787 por noite, você pode se presentear com uma estadia na pousada da última temporada, Sa Vinyassa, localizada em Mallorca, na Espanha. Essa luxuosa propriedade se estende por mais de 46 acres, oferecendo 3.700 pés quadrados de espaço de convivência, com uma piscina, vistas deslumbrantes e uma paisagem natural circundante, proporcionando um refúgio de conto de fadas.

Mais sensações de Love Island podem ser encontradas em Corfu, na Grécia, onde a terceira temporada da edição sueca foi filmada. O local foi criado exclusivamente para o programa, por isso procuramos uma estadia semelhante — a Villa Edoardo está situada em uma colina verde e oferece vistas espetaculares das montanhas e do mar por US$ 10.739 por semana.

8. MILF Manor

Casais que ainda estão juntos em 2023: 1

Taxa de sucesso dos casais formados no programa: 33%

Pontuação de amor duradouro: 40%*

Esse novo reality show estadunidense estreou seu primeiro episódio em 15 de janeiro de 2023, no TLC. O programa reuniu oito mulheres solteiras, com idades entre 40 e 60 anos, em uma mansão na Baja California, México, com o objetivo de ajudá-las a encontrar o amor. Conforme indicado pelo título da série, seus parceiros em potencial eram algumas décadas mais jovens do que elas.

*Considerando que a série ainda está em seus estágios iniciais, determinar com precisão sua taxa de sucesso é um pouco desafiador. No entanto, no decorrer do programa, apenas três das oito mulheres conseguiram encontrar um parceiro. Agora, cerca de um ano após as filmagens, parece que apenas um desses casais tem potencial para manter um relacionamento duradouro.

Alerta de casal memorável

Como as redes sociais não fornecem muitas pistas, só podemos supor, com otimismo, que o relacionamento de Pola Mochon e Ryan Jovan ainda está intacto.

Eu quero ficar lá

A mansão mexicana apresentada no reality show é o hotel boutique Orchid House Baja. Para os interessados em planejar uma escapada romântica, há a opção de se hospedar na Garden Suite por uma tarifa semanal de US$ 5.805. Como alternativa, se estiver procurando uma experiência ainda mais luxuosa, você pode escolher a Presidential Ocean Suite, que custará US$ 8.973 por semana.

9. Too Hot to Handle

Casais que ainda estão juntos em 2023: 2

Taxa de sucesso dos casais formados no programa: 11%

Pontuação de amor duradouro: 37%

Os fãs do seriado de namoro da Netflix, Too Hot to Handle, agora podem se divertir com sua última temporada, a 5ª, que estreou em julho de 2023. Nas últimas quatro temporadas, impressionantes 62% dos casais em potencial optaram por deixar a pousada juntos. No entanto, o programa provou ser menos propício para encontrar um amor duradouro, pois, atualmente, apenas 7% dos casais, entre todas as temporadas anteriores, permanecem juntos.

Alerta de casal memorável

Emily Miller e Cam Holmes, da segunda temporada, juntamente com Kayla Richart e Seb Melrose, da quarta temporada, são os dois únicos casais que parecem ter encontrado um amor duradouro em Too Hot to Handle.

Eu quero ficar lá

Tanto a quarta quanto a quinta temporada de Too Hot to Handle foram filmadas no luxuoso Emerald Pavilion, em Turcas e Caicos. O custo de uma semana de estadia nessa pousada caribenha é de US$ 35.700, com uma tarifa noturna de US$ 5.950. A instalação possui cinco quartos e cinco banheiros, acomodando um máximo de 12 hóspedes. Entre suas luxuosas comodidades estão uma fogueira, jacuzzi, deck para banho de sol, piscina infinita, academia, sala de cinema, churrasqueira ao ar livre e um cais para barcos.

Se você tiver bolsos mais fundos, uma alternativa é o local premiado onde foi filmado Too Hot to Handle Brasil. A primeira temporada foi filmada em Punta Mita, México, na casa de férias mais cara do mundo, a Casa Tau. Um dia vai custar US$ 16.738 (R$ 80.000).

10. Ex on the Beach

Casais que ainda estão juntos em 2023: 1

Taxa de sucesso dos casais formados no programa: 6%

Pontuação de amor duradouro: 21%

A edição britânica de Ex on the Beach concluiu sua 11ª temporada em julho de 2023. Para avaliar o sucesso do programa, analisamos suas nove temporadas anteriores (a 10ª temporada foi cancelada) e seus 176 participantes. Nossas descobertas revelam que o programa tem a menor taxa de sucesso entre os 10 principais programas selecionados. Ao longo dessas nove temporadas, apenas 16 casais foram formados, o que equivale a menos de um em cada cinco casais em potencial. Em julho de 2023, apenas um desses casais ainda estava junto.

Alerta de casal memorável

Em meados de julho, Helen Briggs e Chet Johnson, que haviam se reencontrado na quarta temporada de Ex on the Beach, terminaram oficialmente seu relacionamento após oito anos. Esse acontecimento recente diminuiu ainda mais a taxa de sucesso do programa. Briggs decidiu terminar com seu namorado de longa data, alegando que ele a havia traído. Por outro lado, o relacionamento de Marnie Simpson e Casey Johnson continua forte. O casal tem dois filhos juntos e se casou recentemente, no início de 2023.

Eu quero ficar lá

A 11ª temporada de Ex on the Beach UK foi filmada em Marbella, na Espanha. Embora não tenhamos conseguido identificar o local exato das filmagens, encontramos uma alternativa luxuosa na Costa del Sol, a Villa Sascha, que oferece uma estadia de uma semana a partir de US$ 5.395,00 e que tem o mesmo espírito do programa.

Os fãs que acompanharam o Ex on the Beach Double Dutch Allstars em 2019 devem se lembrar que o programa foi filmado em Banda Abou, Curaçao, na deslumbrante Coral Estate 303. Essa luxuosa casa de campo fica em um resort de 70 hectares com vistas deslumbrantes do Caribe. Ela possui comodidades impressionantes, como uma praia particular, piscina, jacuzzi, nove quartos, sete banheiros, um cinema de 40 metros quadrados e uma espaçosa sala de estar de 140 metros quadrados. A casa pode acomodar até 20 hóspedes e pode ser alugada por aproximadamente US$ 6.640 por semana.

Viaje pelo mundo com um orçamento mínimo enquanto assiste a seus programas favoritos com uma VPN

Não deixe que o custo de acomodações luxuosas o impeça de explorar novos destinos. Fique em dia com as últimas temporadas de seus seriados de namoro favoritos, como Love Island UK Temporada 10, Ex on the Beach UK Temporada 11 e Too Hot to Handle Temporada 5, todos disponíveis para serem assistidos agora. Sente-se, relaxe e curta os reality shows no conforto de sua casa de forma privada e segura, com uma VPN.

Metodologia

Analisamos dez programas de namoro mundialmente populares, tanto com edições locais quanto com temporadas em andamento. Os dados foram coletados de fontes confiáveis, como Screenrant, Wikipedia, BuzzFeed, Cosmopolitan, US Magazine e outros meios de comunicação. As informações incluem o número total de participantes, casais potenciais e reais formados, casais remanescentes em 2023*, noivados e casamentos resultantes dos programas. Calculamos o percentual de casais formados, os que ainda estão juntos em 2023 e as taxas gerais de sucesso. Fatores como o número de temporadas foram ponderados para determinar uma “pontuação de amor duradouro” final.

* Para Temptation Island e The Bachelorette, as taxas de sucesso foram baseadas em noivados e casais que permanecem juntos. Só foi possível obter dados precisos para Ex on the Beach até a 9ª temporada. As temporadas 10 (cancelada) e 11 (muito recente) foram excluídas de nossas estatísticas.

Perguntas frequentes

Existem seriados de namoro na Netflix?

Sim. Os programas favoritos dos fãs, como Too Hot to Handle, Love Is Blind, Indian Matchmaker e The Circle, estão todos disponíveis para serem assistidos na Netflix. Assim como a série Perfect Match, que reúne solteiros famosos de todos os programas anteriores.

Qual é o reality show em que os casais vão para uma ilha?

Temptation Island, um fascinante reality show norte-americano, leva casais para uma ilha tropical de tirar o fôlego, repleta de tentações irresistíveis, colocando seu compromisso duradouro à prova. O programa fez sua deslumbrante estreia na Fox em 2001 e, desde então, seu charme transcendeu fronteiras, dando origem a edições internacionais na Austrália, no Reino Unido, na França, na Itália, nos países nórdicos, na Holanda e na Bélgica.

Qual é o programa de namoro de maior sucesso?

The Bachelorette é o programa de namoro mais bem-sucedido, de acordo com a análise aprofundada da ExpressVPN de 10 dos programas mais populares que ainda estão no ar. Para obter nossos resultados, calculamos meticulosamente suas taxas de sucesso, considerando uma série de fatores cruciais, incluindo possíveis encontros, temporadas exibidas, noivados e o número de casais que conseguiram resistir ao teste do tempo e permanecer juntos até 2023.

Os resultados revelaram um líder incontestável com The Bachelorette, que emergiu como o programa de namoro mais bem-sucedido. Seguindo de perto seus passos, Farmer Wants a Wife garantiu um notável segundo lugar, enquanto Married at First Sight conquistou com elegância o terceiro lugar em nossa classificação. Na outra ponta do panorama, Ex on the Beach ficou com a pontuação mais baixa, seguido por Too Hot to Handle e MILF Manor, todos com resultados mais complicados em comparação com seus concorrentes.

Por que os programas de namoro são tão populares?

Embora exista a suspeita de que muitos programas de namoro sejam encenados, é inegável que eles possuem alguns gatilhos viciantes. Um dos principais motivos de seu poder de atração é o eterno deslumbramento com o amor, um tema que nos cativa incessantemente. Esses reality shows não apenas giram em torno do conceito de amor, mas também oferecem percepções valiosas sobre vários tipos de personalidade, normas de namoro e dinâmica de relacionamento, ampliando ainda mais nosso interesse por essa emoção enigmática, mesmo que seja tudo encenado! Além disso, o fator entretenimento entra em cena, pois somos atraídos pelo drama que se desenrola na tela. Essas narrativas emocionantes fornecem amplo material para conversas em nossa vida real, promovendo conexões com outras pessoas que compartilham nossos interesses.

Por fim, o elemento inegável da química nesses programas não pode ser ignorado. De acordo com especialistas, ao assistirmos ao desenrolar dessas histórias de amor, nosso cérebro é acionado para liberar vários neurotransmissores ligados ao romance (dopamina), ao sexo (testosterona) e ao apego (oxitocina). É esse potente coquetel de emoções que nos mantém fisgados e emocionalmente investidos na jornada desses romances na tela.

Os programas de namoro são encenados?

Os realities de namoro oferecem, de fato, uma aparência de realidade, embora de forma limitada. As conexões que se desenvolvem entre os participantes durante os programas costumam ser genuínas e não roteirizadas. As reações iniciais e as emoções demonstradas pelos participantes também são autênticas e sem roteiro, refletindo seus verdadeiros sentimentos.

Entretanto, é importante reconhecer que a natureza da produção de reality shows significa que certos aspectos estão sujeitos a manipulação. Embora as conexões possam ser reais, o processo de filmagem introduz certas alterações para garantir um conteúdo cativante. As cenas e as reações podem ser filmadas de vários ângulos e, às vezes, podem ocorrer reconstituições para aprimorar a narrativa visual e proporcionar uma representação mais refinada dos eventos que se desenrolam.