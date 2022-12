O que é o Tor? Um guia para a rede Tor e para o uso do navegador Tor

Somente Tor Tor primeiro, depois a VPN VPN primeiro, depois Tor Somente VPN A rede local ou provedor de Internet pode ler seu tráfego Não Não Não Não A rede local conhece a sua localização Sim Sim Sim Sim A rede local ou provedor de Internet vê que você é um usuário Tor Sim Sim Não N/D Os nós de entrada tor podem ver sua localização Sim Sim Não N/D Os nós de saída podem ler o seu tráfego Sim Não Sim N/D A VPN pode ler o seu tráfego N/D Sim Não Sim* A VPN sabe a sua localização N/D Não Sim Sim*

*Nota: Um provedor de serviços VPN de confiança nunca armazena qualquer informação sobre o seu tráfego. Você pode descobrir se seu provedor de VPN registra seus dados lendo os termos de serviço .

Como compartilhar arquivos com segurança usando o Tor

Embora você não deva (e muitas vezes não possa) usar a rede Tor para esconder seu tráfego de torrents, a rede Tor oferece uma das formas mais convenientes de compartilhar arquivos com outras pessoas. Ela se chama OnionShare e foi desenvolvida por Micah Lee. Além de sua segurança, é muito mais conveniente do que enviar anexos de e-mail e ou usar o Dropbox.

Com o Onionshare, basta selecionar o arquivo em seu computador e um link será gerado para ele. Você pode então compartilhar este link com o destinatário através de qualquer aplicativo. Você e o destinatário precisarão manter o navegador Tor aberto durante todo o processo. O compartilhamento de arquivos usando o Tor garante que o remetente e o destinatário nunca saibam a localização um do outro.

O Onionshare é o único método verdadeiramente anônimo de compartilhamento de arquivos. Observe, entretanto, que qualquer pessoa com o link poderá baixar o arquivo, portanto você deve compartilhar o link de forma criptografada, por exemplo, com OTR (Off-The-Record).

Há também uma opção eficiente que permite que você feche o servidor após o download do item. Dessa forma, você pode ter certeza absoluta de que o item só é acessado uma vez. Se o seu contato recebeu, você pode ter certeza de que ninguém mais além dele terá recebido tal item.

Ferramentas de privacidade para denunciantes

O SecureDrop (originalmente chamado DeadDrop) é um software que facilita o vazamento seguro de informações para a imprensa através da rede Tor. Foi originalmente desenvolvido por Aaron Swartz e está atualmente sendo mantido pela Freedom of the Press Foundation. Foi adotado por ProPublica, The Intercept, The Guardian e pela ExpressVPN.

O SecureDrop roda em um servidor pertencente a um jornalista ou organização jornalística que só é acessível via Tor. O denunciante pode enviar qualquer tipo de documento para este servidor, para o qual recebe um código. Este código único pode ser usado posteriormente para enviar mais informações ou comunicar de forma segura e anônima com os jornalistas.

Tor para Android

Orbot, o navegador do Tor para Android, pode ser encontrado no Google Play store e no repositório de aplicativos oficial do Projeto Guardian. Você também pode usar o Orbot como proxy para configurar outros aplicativos, como o Chat Secure, para encaminhar o tráfego através da rede Tor. Esta combinação lhe dá proteções similares ao uso do mensageiro Tor no desktop.

Tor para iOS

O Tor não está oficialmente disponível nos dispositivos iOS, mas os Projetos Tor recomendam que os usuários do iOS usem o navegador Onion em seu lugar. Alguns aplicativos, como a carteira Zap Bitcoin também vêm com os recursos do Tor incluídos.

Tor para Tails

O Amnesic Incognito Live System é um sistema operacional baseado no Linux que pode ser executado a partir de um DVD ou pen drive USB. Ele vem pré-instalado com os mais importantes softwares de criptografia, como a Pretty Good Privacy (PGP) e OTR. Ele irá direcionar todo o seu tráfego através da rede Tor por padrão. Isto torna muito mais fácil permanecer verdadeiramente anônimo, e também mitiga as ameaças de bugs ou ataques.

Você pode levá-lo facilmente com você e ele não precisa ser instalado no computador em que ele está sendo executado. O Amnesic Incognito Live System permite manter de forma segura e fácil uma identidade separada no seu próprio computador ou num dispositivo público.

O Tor é perfeitamente seguro?

Embora a rede Tor seja geralmente considerada segura, ela não deve ser superestimada em relação ao que ela faz. Aplicações como o navegador Tor e TAILS vêm pré-configurados para direcionar seu tráfego através da rede Tor e minimizar seu risco de vazamento de informações pessoais, mas ainda há muitas maneiras pelas quais sua identidade pode ser comprometida por uma entidade maliciosa.

No passado, os ataques atraíram usuários a sites comprometidos onde um exploit em javascript contorna a rede Tor e revela o endereço IP do usuário.

Se um hacker conseguir tomar o controle de uma grande parte da rede, ele pode realizar análises de rede para correlacionar o tráfego nos nós de entrada com o tráfego nos nós de saída. O hacker poderia então descobrir quem está vendo qual conteúdo.

Isto é especialmente arriscado para operadores de grandes e populares sites na dark web que querem manter sua localização anônima. Quanto mais tráfego eles atraem, mais fácil é para um adversário descobrir para onde seu tráfego está indo.

Como contribuir para o Tor

Embora a rede Tor ainda seja financiada principalmente pelo governo dos Estados Unidos, ela conta com os esforços de ativistas e voluntários para permanecer segura. Recursos adicionais para o projeto o tornarão mais equilibrado e menos dependente do apoio governamental e militar. Você pode ajudar fazendo qualquer uma das seguintes ações.

Use o Tor. Você mesmo terá privacidade na Internet, e também ajudará a estabelecer a rede como uma ferramenta importante para os usuários comuns.

Rode um relay. Se você possui largura de banda disponível, você pode operar um serviço de relay a partir de casa ou de seu próprio servidor.

Alternativas para o navegador Tor

O Tor não é o único projeto que tenta tornar a Internet um espaço mais seguro e anônimo, embora seja de longe o mais testado e utilizado.

Aqui estão outros projetos comprometidos com a manutenção de sua privacidade, segurança e liberdade na Internet:

Ultrasurf é um sistema proxy para Windows. Ele é usado principalmente para contornar a censura, embora também ofereça alguma proteção de privacidade com o uso de criptografia. Como o Tor, ele também é amplamente financiado pelo governo dos Estados Unidos. Ao contrário do Tor, o código fonte não é aberto.

Como usar o Tor

Você sabia que usar o Tor é tão fácil quanto contar 1-2-3? Seguindo estes pequenos passos e você estará desfrutando da Internet com maior anonimato em pouco tempo!

1. Faça o download do navegador Tor



O navegador Tor está disponível para Windows, Mac, Linux e Android.

Faça o download do arquivo e salve-o. A instalação é rápida e fácil.

No Windows, clique duas vezes no arquivo .exe e selecione uma pasta de destino. Isso também pode ser feito em um pendrive.

No Mac OS X, você precisa clicar duas vezes no arquivo .dmg e arrastar o arquivo para uma pasta separada, como a pasta de aplicações ou um pen drive USB.

No Linux, você tem que descompactar o arquivo .tar.xz com o comando abaixo.

tar -czvf tor-browser-linux64-[…].tar.xz

2. Abra o navegador Tor

Quando você usa o navegador Tor pela primeira vez, será perguntado como você quer se conectar. Se não tiver certeza se a sua rede necessita de mais configurações (a maioria não necessita), clique em continuar. Caso contrário, clique em “configurar” e responda às perguntas.

Dica especial: Se o Tor não conectar, ou se você não quiser que seu provedor saiba que está usando o Tor, conecte-se primeiro à sua VPN, então abra o navegador Tor.

3. Navegue na Internet de forma anônima

Parabéns, agora você está usando o Tor! Agora você pode navegar na Internet de forma anônima. Para fazer completo uso dos recursos de segurança do Tor, confira as perguntas frequentes ou o Guia da ExpressVPN sobre como usar o Tor.

