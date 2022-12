Infográfico: Os esportes mais assistidos online no Brasil

No Brasil, futebol é o esporte rei e, por consequência, o que as pessoas mais assistem online. Outro esporte, mais recente, que está conquistando o coração dos brasileiros é o UFC. Se você quiser assistir UFC ao vivo e online, pode contar com uma VPN para obter acesso e proteção.

Sabe quais são os outros esportes mais assistidos online no Brasil, depois do futebol? Com a ajuda da ferramenta Google Trends, descobrimos:

O estado que mais assiste futebol online

O time brasileiro mais assistido online

Outros esportes que o brasileiro mais assiste online

UFC x F1 por estado

O estado brasileiro que mais assiste futebol online

Nos últimos cinco anos, o estado brasileiro que mais pesquisou como assistir futebol online foi Pernambuco. Se considerarmos apenas o último ano, quem ganha é o estado do Ceará; na terceira posição fica o estado de Alagoas.

Podemos afirmar que a região que mais assiste futebol online é a região Nordeste.

O time brasileiro mais assistido online

O time de futebol brasileiro que ganha o troféu de mais assistido online no Brasil é: Palmeiras.

Apesar de ter apenas a quarta maior torcida do país, e não que isto seja pouco ou irrelevante, perdendo para o Flamengo, Corinthians e São Paulo FC, o Palmeiras leva o troféu da nossa pesquisa realizada no período de agosto de 2021 até agosto de 2022.

Flamengo fica na segunda posição e o Corinthians leva a medalha de bronze.

Outros esportes que o brasileiro mais assiste online

Depois do futebol, o esporte que o brasileiro mais assiste online é:

2º UFC e Fórmula 1: Os dois empatam no segundo lugar com exatamente a mesma quantidade — 110 mil pesquisas mensais feitas por brasileiros no Brasil e ao redor do mundo e mais de 90 mil pesquisas mensais realizadas só no Google Brasil.

3º Vôlei: Tanto a Seleção Brasileira Masculina como a feminina são referências mundiais no vôlei; campeãs olímpicas mais de uma vez e, tendo a masculina conquistado três vezes a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Voleibol Masculino e ficando apenas atrás da Seleção Russa no somatório de vitórias mundiais, confere-lhe o título da segunda melhor seleção de vôlei do mundo.

São 60,500 pesquisas por mês realizadas no Google Brasil para assistir vôlei ao vivo e online.

4º Tênis: No quarto lugar do pódio temos o tênis. Esporte que teve mais visibilidade nacionalmente com a ajuda do ex-tenista Gustavo Kuerten — considerado o maior tenista masculino brasileiro até a data.

Por mês, mais de 22 mil brasileiros procuram assistir tênis ao vivo através do Google Brasil.

UFC x F1 por estado

Como o UFC e a Fórmula 1 empataram no segundo lugar, fizemos um duelo por estado entre as duas modalidades de esporte para descobrir o vice-campeão final com mais estados.

O UFC ganha nas regiões Norte e Nordeste do brasil com exceção de Pernambuco e Piauí, aonde a preferência é por assistir à Fórmula 1 online.

A Fórmula 1 domina a região Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país mas perde para o UFC nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

E o vice-campeão de esporte mais assistido online no Brasil é: UFC

Com 17 estados, podemos afirmar que o UFC é o segundo esporte mais visto online no Brasil de agosto de 2021 até agosto de 2022.

Todas as estatísticas são baseadas nas pontuações de popularidade do Google Trends, que são calculadas como o volume de pesquisa de uma consulta em relação ao volume geral de pesquisa do Google. As pontuações são apresentadas em uma escala de 0 a 100.