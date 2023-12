A ExpressVPN completa o lançamento do gerenciador de senhas integrado, o Keys

Uma pessoa comum gasta três minutos e 46 segundos redefinindo cada senha que esquece, todas às vezes que a esquece. Multiplique isso por todos os seus serviços de streaming, contas bancárias, redes sociais e tudo mais que você faz online, e é um tempo precioso que você nunca recuperará.

Não é de admirar que tantas pessoas reutilizem senhas ou escolham senhas tão básicas que não podem resistir nem mesmo a um simples ataque de força bruta, colocando seus dados, dinheiro ou até mesmo sua segurança pessoal em risco.

A mesma pesquisa da ExpressVPN que revelou quanto tempo perdemos redefinindo senhas também descobriu algo mais: apenas 35% de vocês estavam usando um gerenciador de senhas. E isso apesar do fato de que muitos de vocês se importam bastante com privacidade e segurança online, que pode ser o motivo pelo qual vocês se inscreveram em uma VPN, em primeiro lugar.

É por isso que desenvolvemos o ExpressVPN Keys. Ele é um gerenciador de senhas completo que está integrado de maneira perfeita à sua experiência VPN, sem necessidade de aplicativo ou assinatura extra. Ele gera e armazena senhas ilimitadas em seus dispositivos, até mesmo seu navegador, e depois as preenche de forma segura para você com apenas um clique. O Keys também oferece o Password Health, que avalia seus logins para ajudá-lo a fazer escolhas mais seguras, e o monitoramento de violação de dados, que o alerta quando suas informações podem já ter sido comprometidas.

Hoje, estamos disponibilizando o Keys para todos os novos e atuais usuários da ExpressVPN. Este lançamento oficial significa que todos podem agora desfrutar da segurança de senhas e privacidade online em um único aplicativo. É mais proteção em uma única assinatura.

Acesso contínuo em todos os dispositivos

Com o Keys, você só precisa de uma única senha para gerenciar e proteger todas as suas contas online.

Quando você faz login em um site ou aplicativo, o Keys irá solicitar que você salve seu nome de usuário e senha, para poder preenchê-los automaticamente para você na próxima vez. Você também pode usar o gerador de senhas integrado do Keys para criar e personalizar senhas únicas e complexas que não precisa memorizar. Fazer login se torna tão fácil quanto um clique!

O Keys está integrado nos aplicativos da ExpressVPN para iOS e Android, e disponível como uma extensão de navegador em computadores, permitindo que você sincronize com segurança todos os seus itens salvos em qualquer um de seus dispositivos. Você nunca terá que trocar conveniência por segurança.

O Keys também suporta a importação de senhas do seu navegador ou outros gerenciadores de senhas, tornando a troca fácil e o acesso aos seus sites e aplicativos favoritos contínuo.

Mantenha seus dados seguros

Tudo o que você armazena no Keys é protegido por criptografia de conhecimento zero, o que garante que apenas você, e mais ninguém, nem mesmo a ExpressVPN, pode acessá-lo.

O Keys monitora continuamente as violações de dados e o alertará se algum de seus logins tiver vazado, para que você possa tomar medidas imediatas. E nossa funcionalidade de Password Health avalia suas senhas atuais, oferecendo dicas para melhorá-las e ajudar a manter seus dados seguros.

O Keys pode gerar senhas de uso único para qualquer conta que você escolheu proteger com autenticação de dois fatores (2FA), que é uma das melhores maneiras de proteger sua segurança, mesmo que suas senhas tenham sido comprometidas.

E você pode proteger muito mais do que apenas suas senhas. O Keys pode ajudá-lo a armazenar com segurança os detalhes do cartão de crédito e todos os tipos de informações sensíveis, como dados de saúde, números de identificação e as respostas para perguntas de segurança. Basta colocá-lo em uma nota segura e você estará protegido de olhares indiscretos, assim como suas senhas.

Segurança de senha em que você pode confiar

O Keys foi construído pelos mesmos especialistas em segurança por trás da nossa VPN líder de mercado e do super-rápido protocolo de VPN Lightway. Passamos mais de uma década construindo, atualizando e refinando nossa VPN, confiada por mais de 4 milhões de usuários. Como nossa VPN, o gerenciador de senhas é seguro por design e coloca você no controle de seus dados.

Até publicamos um documento técnico de segurança detalhando o design e a infraestrutura do Keys para total transparência. Se você encontrar um bug ou tiver uma sugestão de como nossa segurança pode ser melhorada, nos avise. Todos os relatórios qualificados são elegíveis para uma recompensa em dinheiro sob nosso programa de recompensas por bugs.

Levamos a segurança a sério. Mas não acredite apenas na nossa palavra. Recrutamos a firma independente de cibersegurança Cure53 para auditar nossos aplicativos da ExpressVPN para iOS e Android, bem como a extensão de navegador Keys para Chrome, afirmando que nosso gerenciador de senhas é tão robusto e seguro quanto nossa VPN.

Nossos beta testers apaixonados e adotantes iniciais também contribuíram, oferecendo feedback à medida que melhorávamos o Keys com o Password Health, armazenamento de cartão de crédito e nota segura, e o recurso de autenticador 2FA.

Com o lançamento oficial do Keys, a ExpressVPN continua a melhorar como um conjunto completo de ferramentas: VPN, gerenciador de senhas, bloqueador de anúncios e bloqueador de malware e rastreadores. Encorajamos você a aprender mais sobre como o ExpressVPN Keys é o complemento perfeito para sua VPN. Basta tocar na aba Keys no seu aplicativo móvel ou baixar a extensão do navegador Chrome para começar.