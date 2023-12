Inteligentne samochody budzą poważne obawy o prywatność ze względu na szeroko zakrojone praktyki gromadzenia danych.

Najnowsze badania wskazują, że niemal każdy producent samochodów gromadzi informacje na temat kierowców, a aż 84% z nich udostępnia lub sprzedaje te dane.

Informacje te obejmują poufne kategorie, w tym dane biometryczne, dane o lokalizacji, dane osobowe, a nawet preferencje seksualne.

Privacy4Cars, amerykańska firma motoryzacyjna, na początku tego roku wprowadziła narzędzie o nazwie „Vehicle Privacy Report” (ang. „Raport dotyczący prywatności pojazdu”), aby informować kierowców o zakresie gromadzenia danych przez ich pojazdy.

ExpressVPN wykorzystał to narzędzie do analizy najpopularniejszych samochodów w USA, tym samym ujawniając ilość gromadzonych przez nie informacji.

Dopóki nie pojawią się bardziej przejrzyste przepisy dotyczące samochodowej prywatności, istnieją kroki, które można podjąć, aby chronić swoje dane osobowe przed smart carem.

Na przykład, dobrym pomysłem będzie rezygnacja ze sprzedaży danych i reklam behawioralnych oraz korzystanie z VPN chroniącego prywatność podczas łączenia się z samochodowym hotspotem Wi-Fi.

Nowoczesne samochody stały się czymś więcej niż tylko pojazdami. To centra danych na kółkach, które podobnie jak smartfony, po cichu gromadzą mnóstwo informacji na nasz temat. Od śledzenia tras po monitorowanie nawyków za kierownicą i – nawet – grzebanie w biometrii, nasze pojazdy kolekcjonują ogrom danych, a my często nie zdajemy sobie z tego sprawy.

W miarę jak samochody stały się bardziej zautomatyzowane i zintegrowane, firmy motoryzacyjne zaczęły mieć coraz większą kontrolę nad ich funkcjonalnością i gromadzeniem danych. Owy proces budzi spore obawy o prywatność, ponieważ nasze lokalizacje i dane osobowe są przekazywane producentom aut, a w niektórych przypadkach sprzedawane zewnętrznym firmom o wątpliwej reputacji.

W rzeczywistości najnowsze badanie przeprowadzone przez Mozilla Foundation uznało samochody za najgorszą kategorię produktów, jaką kiedykolwiek oceniono pod kątem prywatności. Alarmujące ustalenia obejmują nadmierne gromadzenie danych osobowych, powszechne udostępnianie informacji oraz zauważalny brak kontroli użytkowników w tym zakresie. Sytuacja ta uwydatnia naglącą potrzebę wprowadzenia bardziej przejrzystych przepisów dotyczących prywatności danych samochodowych.

Dopóki jednak zmiany te nie wejdą w życie, kierowcy mogą być proaktywni. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Twój inteligentny samochód Cię śledzi, jaki rodzaj danych udostępnia i co możesz z tym zrobić.

Co wie o Tobie Twój samochód

Za każdym razem, gdy używasz kierunkowskazu, wysyłasz cyfrową wiadomość przez złożoną wewnętrzną sieć swojego samochodu. Ta pozornie prosta czynność świadczy o niewiarygodnym rozwoju motoryzacji.

Od lat siedemdziesiątych XX wieku w samochodach znajdują się komputery, ale dzisiejsze inteligentne pojazdy to coś zupełnie innego. McKinsey przewiduje, że do 2030 r. nawet 95% nowych aut będzie połączonych z siecią.

Nowoczesne samochody wyposażone są w szereg zaawansowanych funkcji opartych na panelach dotykowych i ekranach, które reagują na najmniejszy dotyk, falę, czy polecenie głosowe. Jednak postęp ten niesie ze sobą pewne konsekwencje: każda interakcja z samochodem (np. skręt kierownicy lub odblokowanie drzwi) jest zapisywana. Dane te są zazwyczaj gromadzone i przechowywane przez producenta samochodu.

W jaki sposób Twój samochód gromadzi dane

Telematyka

Intensywność hamowania, przyspieszenie, używanie świateł, aktywacja wycieraczek, a nawet otwarcie drzwi – wszystko to składa się na szczegółowy profil kierowcy. Owa obfitość danych przyczyniła się do rozwoju branży skoncentrowanej na telematyce, czyli sztuce i nauce monitorowania, rejestrowania oraz analizowania zachowań kierowców. Szybko potem pojawiły się nagrody w postaci zniżek dla dobrych kierowców oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe, tym samym rozpoczynając nową erę spersonalizowanych doświadczeń związanych z prowadzeniem samochodu.

Zintegrowane usługi i urządzenia

Możliwości Twojego samochodu wykraczają jednak poza fizyczne czynności, które wykonujesz podczas jazdy. Usługi dostępne za pośrednictwem deski rozdzielczej auta, takie jak radio, kanały w systemie informacyjno-rozrywkowym lub GPS, również zbierają informacje na Twój temat. Firmy samochodowe mogą także uzyskać dostęp do danych z Twojego telefonu po pobraniu aplikacji samochodowej.

Zewnętrzne źródła danych

Firmy motoryzacyjne mogą również zbierać dodatkowe informacje na Twój temat od brokerów danych, dealerów samochodowych (którzy mają informacje dzięki jazdom próbnym), Twoich profili w mediach społecznościowych, a także źródeł rządowych.

20 sposobów, w jakie Twój smart car Cię śledzi

Przejdźmy do konkretów. Oto jak inteligentny samochód może śledzić kierowcę:

1. Śledzenie lokalizacji

Technologia GPS pozwala inteligentnym samochodom określić ich dokładną lokalizację, co umożliwia korzystanie z funkcji takich jak nawigacja i tworzy wzorce podróży.

2. Ruch drogowy i korki

Inteligentne samochody mogą analizować wzorce ruchu drogowego i korki, co pomaga ulepszać algorytmy nawigacji i wyznaczania tras. Z drugiej strony, dane te mogą być również wykorzystywane do śledzenia poszczególnych pojazdów i ich ruchu.

3. Zachowanie podczas jazdy

Inteligentne samochody monitorują takie czynności jak przyspieszanie, hamowanie, prędkość i kierowanie, aby określić styl prowadzenia pojazdu przez kierowcę.

4. Preferencje pojazdu

Chodzi na przykład o pozycję fotela, klimatyzację i wybór rozrywki, czyli ustawienia, które są rejestrowane w celu spersonalizowania doświadczeń z jazdy.

5. Dane biometryczne

Niektóre smart cars mogą gromadzić dane biometryczne, takie jak odciski palców i skany twarzy. Informacje te mogą być wykorzystywane do celów związanych z bezpieczeństwem typu odblokowanie samochodu lub uruchomienie silnika.

6. Dane ze zsynchronizowanych urządzeń

Depending on the manufacturer, your smart car may have the ability to access and collect data from your synchronized mobile devices. This includes call logs, messages, and app usage.

7. Zewnętrzne kamery i czujniki

Inteligentne samochody wykorzystują różne czujniki i kamery do monitorowania otoczenia, tym samym umożliwiając korzystanie z takich funkcji, jak asystent parkowania, kontrola pasa ruchu i zapobieganie kolizjom.

8. Dane środowiskowe

Inteligentne samochody mogą również kolekcjonować dane na temat otoczenia, takie jak jakość powietrza, temperatura i warunki drogowe. Informacje te wykorzystywane są najczęściej do ulepszania nawigacji, systemów bezpieczeństwa i monitorowania środowiska.

9. Rozpoznawanie głosu

Inteligentne samochody z systemami rozpoznawania głosu mogą rejestrować wypowiedzi kierowcy i pasażerów. Dane te mogą być wykorzystywane do sterowania funkcjami samochodu, takimi jak klimatyzacja, system nawigacji i system informacyjno-rozrywkowy.

10. Informacje z logów podróży

Czyli informacje o rozpoczęciu i zakończeniu podróży, a także jej szczegóły (np. przebyta trasa).

11. Dane systemu airbag

Niektóre samochody gromadzą dane związane z systemem airbag, w tym informacje o wadze i pozycji ciała. Dane te mogą być wykorzystywane do diagnozowania problemów z pojazdem i badania wypadków.

12. Dane pokładowe

W tym przypadku chodzi o dane generowane przez samochód, ale niekoniecznie wysyłane do producenta, chyba że są dostępne za pośrednictwem zewnętrznych narzędzi do ekstrakcji danych. Obejmuje to szeroki zakres informacji, w tym osiągi silnika, ciśnienie w oponach i poziomy płynów, co ma pomóc w konserwacji i diagnostyce.

13. Analiza mediów

Informacje o tym, czego słuchasz w samochodzie (np. stacje radiowe i źródła multimediów) mogą być rejestrowane. Obejmuje to programy i kanały oglądane przez system informacyjno-rozrywkowy, logowania do serwisów streamingowych oraz dane dotyczące używanych funkcji systemu informacyjno-rozrywkowego, takich jak nawigacja, muzyka i zmiany ustawień.

14. Dane akumulatora, zapłonu i szyb

Można zbierać informacje o stanie pojazdu, w tym o stanie akumulatora, zapłonu i ustawieniu szyb.

15. Informacje diagnostyczne

Inteligentne samochody mogą monitorować różne informacje diagnostyczne, takie jak kody usterek i dane dotyczące wydajności systemu. Informacje te można wykorzystać do diagnozowania problemów z pojazdem w celu wprowadzania ulepszeń.

16. Kontrola stabilności i zdarzenia przeciwblokujące

Recording instances where these safety features are activated provides insights into driving conditions and potential hazards.

17. Alerty bezpieczeństwa/kradzieży

Rejestrowanie przypadków aktywacji tych funkcji bezpieczeństwa dostarcza informacji na temat warunków jazdy i potencjalnych zagrożeń.

18. Zużycie danych Wi-Fi

Smart cars mogą generować alerty bezpieczeństwa i kradzieży. Alerty te mogą być wysyłane na smartfon właściciela pojazdu lub do firmy ochroniarskiej.

19. Zużycie energii w domu

Inteligentne samochody mogą analizować zużycie danych Wi-Fi (np. odwiedzane przez kierowcę i pasażerów strony internetowe). Informacje te mogą być wykorzystywane do personalizacji doświadczeń z jazdy i targetowania reklam.

20. Konserwacja pojazdu

Inteligentne samochody mogą gromadzić dane na temat własnej wydajności i potrzeb w zakresie konserwacji. Informacje te można wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa pojazdu, jak również do śledzenia jego użytkowania.

Ten zwykły tweet jest tak naprawdę bardzo głęboki. W odpowiedzi na ogłoszenie Tesli, że ich samochody mogą zamawiać w przedsprzedaży własne części zamienne, pewien użytkownik napisał: „Wyobraź sobie, że wchodzisz na konto, a tu okazuje się, że Twój samochód zamówił sobie nowe opony. Chyba bym zemdlał”.

Dlaczego inteligentne samochody są zmorą w kontekście prywatności

Inteligentne samochody zrewolucjonizowały naszą jazdę, oferując niespotykaną dotąd łączność i wygodę. Mają one jednak istotną wadę – poważne naruszenie prywatności i bezpieczeństwa. W rzeczywistości niewiele produktów zbiera taki ogrom informacji o działaniach, miejscu pobytu i rozmowach danej osoby, jak smart car.

Zakres gromadzenia danych

Inteligentne pojazdy nieustannie pozyskują dane, przesyłają je bezprzewodowo do producentów i często udostępniają je zewnętrznym usługodawcom. Zakres gromadzonych informacji jest porażający:

Dane osobowe: imię i nazwisko, wiek, adres, numer ubezpieczenia społecznego, prawo jazdy.

Szczegóły lokalizacji: dokładne dane GPS, historia tras i harmonogram jazdy.

Cyfrowy ślad: adres IP, lokalizacja urządzenia mobilnego, treści wyszukiwania.

Dane demograficzne: płeć, pochodzenie etniczne i inne dane osobowe.

Informacje o finansach: szczegóły płatności, zakupu i finansowania samochodu.

Dane biometryczne: twarz, głos i odciski palców.

Wzorce zachowań: styl jazdy, nawyki, a nawet obrazy 3D wokół pojazdu.

Producenci inteligentnych samochodów wcale na tym nie poprzestają. Dzięki zewnętrznym źródłom danych posuwają się o krok dalej, badając takie aspekty jak dochód, status imigracyjny, rasa, a nawet intymne szczegóły typu aktywność seksualna (Serio, to nie żart!) oraz genetyka. Mogą nawet uzyskać dostęp do zdjęć, kalendarza i list rzeczy do zrobienia, jeśli pozwalasz na to w ustawieniach prywatności.

Gdzie trafiają Twoje dane osobowe?

Producenci są prawnie zobowiązani do przedstawienia tego typu praktyk w swoich politykach prywatności, jednak złożoność wspomnianych dokumentów często dezorientuje konsumentów. Choć każda polityka prywatności różni się w zależności od producenta, zazwyczaj Twoje dane są udostępniane:

usługodawcom (chociaż nie sprecyzowano jakim konkretnie),

agencjom rządowym,

organom ścigania,

firmom reklamowym i badawczym,

innym kierowcom (zazwyczaj w celu poprawy płynności ruchu lub zgłaszania wypadków),

dealerom,

mediom społecznościowym,

brokerom danych,

technologicznym gigantom typu Apple CarPlay, Android Auto i Amazon Alexa,

partnerom,

SiriusXM, OnStar i innym powiązanym usługom.

Mroczny świat brokerów danych

Jednym z najbardziej niepokojących aspektów śledzenia nas przez inteligentne samochody jest działalność brokerów danych. Podmioty te działają w szarej strefie, handlując danymi generowanymi przez samochody bez uzyskania wyraźnej zgody od właścicieli pojazdów. Praktyka ta budzi poważne obawy, w tym:

Nadużywanie danych osobowych: Gdy firmy nie zachowują przejrzystości w zakresie sposobu, w jaki przetwarzają dane osobowe, podważa to zasadę świadomej zgody. Naraża to osoby fizyczne na ryzyko wykorzystania ich osobistych informacji. Ukierunkowane reklamy: Brokerzy danych mogą wykorzystywać informacje o kierowcach do bombardowania ich spersonalizowanymi reklamami. Często dzieje się to bez wiedzy targetowanych osób, które nie mają pojęcia, w jaki sposób ktoś pozyskał ich dane. Inwigilacja: Zebrane dane mogą być wykorzystywane do bardziej złowrogich celów, jak np. inwigilacja, która stanowi naruszenie prywatności. Dyskryminacja i profilowanie: Brokerzy danych mogą kompilować szczegółowe zestawy informacji w celu tworzenia ekstremalnie specyficznych profili. Może to prowadzić do potencjalnej dyskryminacji w oparciu o czynniki takie jak rasa, dochód lub styl życia. Może to również prowadzić do tworzenia profili, które nie w rzeczywistości nie oddają prawdziwych cech danej osoby.

Nieuregulowany charakter pośrednictwa w handlu danymi rodzi wątpliwości w kwestii odpowiedzialności. Bez wyraźnego nadzoru lub ustandaryzowanych praktyk branżowych, trudno jest zmusić owe podmioty do odpowiedzenia za niewłaściwe wykorzystanie lub nieprawidłowe obchodzenie się z danymi, które pozyskują.

Hakerzy mogą uzyskać dostęp do Twoich danych

Handel wrażliwymi informacjami przez brokerów danych prowadzi również do powstawania luk w zabezpieczeniach. W przypadku naruszenia danych lub cyberataku te cenne informacje mogą wpaść w niepowołane ręce, tym samym narażając użytkowników na szereg zagrożeń – od kradzieży tożsamości po stalking.

68% marek samochodowych ma słabe wyniki, które wskazują na uchybienia w kwestii ochrony prywatności użytkowników. Dowodem są wycieki i włamania. Oto niektóre z bardziej znaczących incydentów:

Volkswagen i Audi: W 2021 r. doszło do wycieku danych między siostrzanymi firmami, co odbiło się na 3,3 mln użytkowników.

Toyota: W ciągu dziesięciu lat (od 2013 do 2023 roku) Toyota ujawniła dane 2,15 mln użytkowników, co świadczy o długotrwałym zaniedbywaniu kwestii bezpieczeństwa danych.

Mercedes-Benz: W czerwcu 2022 r. Mercedes-Benz ujawnił wyciek danych pochodzący od zewnętrznego dostawcy, tym samym wywlekając na światło dzienne dane osobowe prawdopodobnie 1,6 miliona potencjalnych i obecnych klientów. Obejmowało to wrażliwe dane, takie jak nazwiska, adresy, adresy e-mail i numery telefonów.

Tego typu wycieki mogą nieść ze sobą daleko idące konsekwencje dla osób fizycznych – od kradzieży tożsamości po ukierunkowane cyberataki.

Dane smart cara mogą zostać wykorzystane przeciwko Tobie

Innym niepokojącym aspektem dotyczącym gromadzenia danych przez inteligentne samochody jest fakt, że mogą one zostać wykorzystane przeciwko użytkownikowi w sądzie. Organy ścigania na całym świecie coraz częściej uzyskują dostęp do danych z samochodu w celach dochodzeniowych. Obejmuje to nie tylko historię lokalizacji, ale także osobistą komunikację.

Producenci pojazdów słyną z udostępniania nagrań głosowych i historii lokalizacji – często bez wiedzy lub zgody użytkowników. Znane są również przypadki, w których dana osoba nie zarejestrowała się w usłudze, a mimo to jej ruch został zarejestrowany.

Według Mozilla Foundation, 56% producentów samochodów przyznało, że udostępnia informacje na temat kierowców rządowi lub organom ścigania w odpowiedzi na „wniosek” – zarówno formalny, jak i nieformalny.

Analiza najpopularniejszych modeli samochodów w USA

Aby zwiększyć świadomość odnośnie praktyk gromadzenia danych, Privacy4Cars, amerykańska firma z branży motoryzacyjnej, zaprezentowała w tym roku swój autorski „Vehicle Privacy Report”.

Internetowe narzędzie działa w oparciu o numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) samochodu, czyli unikalny identyfikator (coś jak odcisk palca, ale dla aut). Następnie porównuje go z dokumentami publicznej polityki każdego producenta, tym samym przedstawiając kompleksowy obraz krajobrazu danych. W rezultacie raport ujawnia ogromną ilość informacji, które nasze inteligentne samochody są w stanie gromadzić i przekazywać producentom.

Narzędzie kategoryzuje pojazdy jako „smartfon na kółkach” lub „twardy dysk na kółkach”. To drugie określenie jest używane w przypadku aut, które mają telematykę, ale połączenie komórkowe nie jest już funkcjonalne (ze względu na 3G lub starszą technologię).

Aby uzyskać więcej informacji, korzystając z publicznie dostępnych numerów VIN, sprawdziliśmy pięć najpopularniejszych samochodów w Ameryce (według badań platformy motoryzacyjnej Edmunds Inc.) za pomocą narzędzia Privacy4Cars. Oto, czego się dowiedzieliśmy:

2023 Chevrolet Silverado

Chevy Silverado to najlepiej sprzedający się samochód w USA w 2023 roku. Jednak dzięki zaawansowanym funkcjom telematycznym aktywnie gromadzi mnóstwo danych dotyczących zarówno kierowcy, jak i eksploatacji samego pojazdu.

Zbierane informacje obejmują dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail. W grę wchodzą również dane biometryczne, czyli odciski palców i skan twarzy, a wszystko to przy jednoczesnym monitorowaniu lokalizacji kierowcy. I choć treść polityki dotycząca zsynchronizowanych danych telefonicznych brzmi dość zawile, pojazd tworzy profile użytkowników w oparciu o indywidualne nawyki i preferencje.

Zakres gromadzonych danych jest naprawdę szeroki – począwszy od obrazów z kamer i danych z czujników, a skończywszy na poleceniach głosowych, kontroli stabilności i zdarzeniach przeciwblokujących. Nie pominięto nawet monitorowania użytkowania systemów informacyjno-rozrywkowych (od radia po rozrywkę).

Oprócz tych szczegółów, Silverado rejestruje konkretne elementy, takie jak stan akumulatora, dane akumulatora, zapłonu i szyb, a także informacje diagnostyczne. Dodatkowo auto śledzi podróż kierowcy, rejestrując lokalizację, historię trasy, prędkość i istotniejsze zdarzenia drogowe, np. hamowanie, skręcanie i pokonywanie zakrętów.

Jeśli chodzi o udostępnianie danych, Silverado ujawnia informacje partnerom w ramach sieci General Motors, zewnętrznym usługodawcom, firmom ubezpieczeniowym i agencjom rządowym. Kwestia udostępniania informacji na temat użytkownika brokerom danych pozostaje niejasna, gdyż producent ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza temu w swojej polityce prywatności.

2023 Ford F-150

Podobnie jak jego czterokołowi koledzy, lekki pickup nie podaje informacji o usuwaniu danych, mimo że gromadzi naprawdę sporo na temat swoich użytkowników. Obejmuje to nazwisko, odwiedzone miejsca i szczegóły prawa jazdy. Producent jest również zainteresowany identyfikatorami i profilami kierowców, a także rejestruje szczegóły lokalizacji. Stanowisko samochodu w sprawie zsynchronizowanych telefonów i danych biometrycznych nie jest do końca jasne.

Nawyki kierowcy również nie umkną uwadze producenta. Ford analizuje prędkość, korzystanie z pedałów, a nawet zapinanie pasów bezpieczeństwa. Pojazd działa jak cichy rejestrator, który dokumentuje trasy, prędkość, a nawet lokalne warunki pogodowe.

Jeśli chodzi o udostępnianie danych, Ford jedzie po bandzie. Udostępnia dane partnerom, usługodawcom, firmom ubezpieczeniowym i organom rządowym. Natomiast stanowisko w sprawie brokerów danych pozostaje niejasne.

2023 RAM 1500

RAM jest własnością Stellantis, czyli firmy, która powstała po połączeniu Fiat Chrysler Automobiles i grupy Peugeot w 2021 roku. W rezultacie RAM korzysta z tej samej polityki prywatności i warunków użytkowania powiązanych usług, co Chrysler, Dodge i Fiat.

Jeśli chodzi o dane osobowe, RAM decyduje się na politykę „nieusuwania”, w tym takich informacji, jak imię i nazwisko oraz adres, numer ubezpieczenia społecznego i szczegóły prawa jazdy, a także dane biometryczne. RAM monitoruje również styl jazdy, rejestrując znaczniki czasu, prędkość, przyspieszenie i hamowanie. Pojazd analizuje też poszczególne elementy podróży, takie jak lokalizacja, pogoda i przebyte trasy. Kontroluje nawet swój własny status, monitorując tankowanie, poziom naładowania baterii i obraz z kamery.

Jeśli natomiast mowa o zsynchronizowanych telefonach, polityka RAM jest zniuansowana. Podczas gdy dane nie są bezpośrednio pobierane ze zsynchronizowanych telefonów w pojazdach, istnieje wyjątek w postaci własnych zdalnych aplikacji mobilnych RAM.

Z drugiej strony, w przypadku większości nowych pojazdów RAM oferuje trzy opcje zarządzania danymi osobowymi: możliwość włączenia lub wyłączenia gromadzenia danych geolokalizacyjnych, wyrażenie zgody lub rezygnację z określonych zastosowań danych za pośrednictwem kanałów cyfrowych oraz domaganie się „prawa do bycia zapomnianym”.

2023 Honda CR-V

Praktyki gromadzenia danych przez Hondę obejmują pozyskiwanie różnych informacji, które to firma klasyfikuje jako „informacje objęte ochroną”. Chodzi o dane osobowe, takie jak kontakty, numer ubezpieczenia społecznego i szczegóły prawa jazdy.

W przeciwieństwie do niektórych innych modeli Hondy, CR-V gromadzi informacje o stanie pojazdu, w tym o poziomie paliwa, ciśnieniu w oponach i poziomie naładowania akumulatora. Samochód rejestruje również dane dziennika podróży, takie jak czas rozpoczęcia i zakończenia podróży, a także monitoruje stan systemu airbag.

Ponadto CR-V pozyskuje informacje o sposobie korzystania z powiązanych funkcji pojazdu, które mogą obejmować historię wyszukiwania, dzienniki połączeń i polecenia głosowe (które potencjalnie mogą obejmować nagrania audio). Rejestrowane są również informacje o zachowaniu kierowcy, w tym szczegóły takie jak pozycja pedałów, prędkość obrotowa silnika oraz kąt skrętu kierownicy.

Jeśli chodzi o dane biometryczne, nie jest jasne, w jaki sposób Honda wykorzystuje tego typu informacje, ponieważ nie jest to wyraźnie określone w polityce prywatności samochodu. Jednak rzecznik firmy powiedział, że Hondy w USA są wyposażone w systemy, które przesyłają dane biometryczne do producenta.

Co więcej, system airbag może kolekcjonować informacje dotyczące wagi i pozycji ciała, ale dane te są przechowywane lokalnie na komputerze pokładowym i można uzyskać do nich dostęp tylko poprzez fizyczne połączenie. Natomiast o tym, kto może uzyskać do nich dostęp, decydują przepisy stanowe i federalne.

2023 Tesla Model Y

Tesla nie wykazuje się zrozumiałą polityką usuwania danych użytkowników, co sugeruje, że informacje te mogą być potencjalnie przechowywane przez czas bliżej nieokreślony. To sprawia, że tak naprawdę nie wiadomo, jak dużą kontrolę mają nad swoimi danymi osobowymi użytkownicy Tesli.

Co więcej, ich polityka prywatności dość enigmatycznie wypowiada się na temat wykorzystywania i udostępniania danych użytkowników do celów, które firma uzna za „niezbędne lub właściwe”. Chociaż zapewnia to Tesli pewną elastyczność, oznacza również, że użytkownicy mają ograniczony wpływ na to, do czego wykorzystywane są informacje na ich temat.

Tesla otwarcie mówi o gromadzeniu danych o kierowcach w postaci osobistych identyfikatorów, a także monitorowaniu lokalizacji. Jednak zasady firmy dotyczące zsynchronizowanych informacji telefonicznych, profili użytkowników i danych biometrycznych są lekko zawoalowane, przez co użytkownicy nie są do końca pewni, jak działa ta konkretna kategoria.

Jeśli chodzi o udostępnianie danych, Tesla intensywnie współpracuje z partnerami, usługodawcami, firmami ubezpieczeniowymi i organami rządowymi. Nie jest jednak do końca jasne, w jakim stopniu informacje o użytkownikach są udostępniane brokerom danych. Ta nieścisłość w polityce prywatności Tesli, podobnie jak pozostałe niuanse, wydaje się dosyć niepokojąca z punktu widzenia kierowców.

Przyszłość motoryzacji: regulacje dotyczące danych gromadzonych przez smart cars

Większość marek inteligentnych samochodów nie radzi sobie z obsługą i dbaniem o bezpieczeństwo danych. Prawie żadna z polityk prywatności producentów inteligentnych pojazdów nie mówi wprost o tym, w jaki sposób dane kierowców są wykorzystywane i komu są udostępniane.

Pojęcie „zgody” w świecie smart cars jest również często iluzoryczne. W przeciwieństwie do opcjonalnych inteligentnych urządzeń domowych, jazda samochodem jest dla wielu koniecznością. Firmy często pomijają lub zakładają, że użytkownik przeczytał i zaakceptował ich zasady, zanim jeszcze wsiadł do pojazdu. Na przykład Subaru twierdzi, że pasażerowie „wyrażają zgodę” na wykorzystywanie i potencjalną sprzedaż swoich danych, po prostu przebywając w pojeździe.

Tesla idzie o krok dalej, umożliwiając rezygnację z udostępniania danych, ale jednocześnie ostrzega, że może to negatywnie wpłynąć na funkcjonalność samochodu. Nissan, z kolei, zwala odpowiedzialność na użytkowników, twierdząc, że informowanie innych o polityce prywatności samochodu, którym jeździsz, to Twój obowiązek.

Owa nieciekawa sytuacja, w jakiej znajdują się użytkownicy inteligentnych samochodów, skłoniła senatorkę Elizabeth Warren do zaangażowania się w tę sprawę. W listopadzie 2022 r. Warren powiedziała, że jak najszybciej trzeba coś z tym zrobić.

W sześciostronicowym liście do czołowych organów antymonopolowych w USA, czyli Liny Khan, przewodniczącej Federalnej Komisji Handlu i Jonathana Kantera, szefa wydziału antymonopolowego Departamentu Sprawiedliwości, Warren wyraziła głębokie zaniepokojenie rosnącą konkurencją i kwestią ochrony konsumentów związaną z inteligentnymi samochodami.

Surveillance Technology Oversight Project (STOP) poszedł o krok dalej i w swoim raporcie zatytułowanym „Wiretap on Wheels” (ang. „Podsłuch na kółkach”) stwierdził następująco:

„Nowoczesne samochody gromadzą ogromne ilości danych, które są przechowywane w nieskończoność na pokładzie i w chmurze. Informacje te dotyczą nie tylko samochodu, ale także jego pasażerów, bowiem auta rejestrują historię lokalizacji, zawartość telefonu (kontakty, e-maile, SMS-y, tweety, kanały mediów społecznościowych), nagrania głosowe, wagę i inne dane biometryczne. Brzmi to przerażająco, ale taka właśnie jest rzeczywistość. Dane rejestrowane przez samochody mają często służyć producentom, a nie kierowcom.

Nasze informacje napędzają przemysł wart miliardy dolarów. Przemysł ten koncentruje się na usługach subskrypcyjnych i sprzedaży danych kierowców zewnętrznym firmom, w tym organom ścigania. Wiele samochodów na drogach zasila tę branżę: w 2021 r. 84 miliony zintegrowanych samochodów będzie przesyłać dane do producentów i innych firm w USA. Kierowcy mogą odmówić udostępniania niektórych danych, ale odmowa często odbywa się kosztem bezpieczeństwa pasażerów: brak danych, brak pomocy drogowej lub wbudowanych narzędzi nawigacyjnych”.

Pilna potrzeba działania jest oczywista. Należy jak najszybciej wprowadzić bardziej rygorystyczne regulacje i nadzór w branży inteligentnych samochodów. Jaśniejsze i bardziej surowe wytyczne dotyczące gromadzenia, udostępniania i odsprzedaży danych mają kluczowe znaczenie w kwestii ochrony prywatności i bezpieczeństwa właścicieli pojazdów. Dopóki jednak wspomniane środki regulacyjne nie zostaną wprowadzone, ważne jest, aby konsumenci podejmowali proaktywne kroki w celu ochrony swoich danych.

12 sposobów na zabezpieczenie się przed szpiegującym samochodem

Zapoznanie się z polityką prywatności i korzystanie z narzędzi takich jak Privacy4Cars to czynności, które warto podjąć, aby zapewnić sobie dodatkową warstwę ochrony przed nieuzasadnionym gromadzeniem danych. Oto kilka dodatkowych wskazówek, dzięki którym zabezpieczysz się przed ciągłym pozyskiwaniem informacji na Twój temat i ich potencjalną sprzedażą przez inteligentne samochody:

1. Rozważ starsze modele, które nie łączą się z siecią

Jednym ze skutecznych sposobów ochrony prywatności jest wybór starszego, używanego samochodu, który nie łączy się z Internetem i nie jest wyposażony w kamery. W ten sposób możesz znacznie ograniczyć ryzyko gromadzenia danych i, co za tym idzie, walczyć z inwigilacją.

2. Uważaj na to, co udostępniasz w mediach społecznościowych

Ważne jest, aby zwracać uwagę na udostępniane przez nas informacje, zwłaszcza za pośrednictwem mediów społecznościowych lub podczas rozmów z przyjaciółmi i rodziną. Unikaj ujawniania poufnych informacji na temat swojego inteligentnego samochodu, takich jak jego lokalizacja lub plan podróży w społecznościówkach, a jeśli chodzi o rozmowy z bliskimi, lepiej postaw na komunikator z szyfrowaniem typu end-to-end, jak np. WhatsApp lub Telegram.

3. Rozwiązania typu open-source

Królujący trend w branży motoryzacyjnej odzwierciedla konkurencję między open-source’owym Androidem a closed-source’owym iOS w świecie smartfonów. Poszukaj producentów samochodów, którzy oferują opcje typu open-source, tym samym pozwalając użytkownikom na większą kontrolę nad systemem operacyjnym samochodu, a co za tym idzie, nad prywatnością swoich danych.

4. Wyłącz spersonalizowane reklamy

W umowie zawieranej podczas zakupu pojazdu nie wyrażaj zgody na spersonalizowane reklamy, aby zapobiec udostępnianiu Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu targetowanego.

5. Zrezygnuj ze sprzedaży danych i reklam behawioralnych

Skorzystaj z możliwości rezygnacji, aby ograniczyć udostępnianie danych osobowych i wyświetlanie Ci reklam behawioralnych.

6. Przywróć ustawienia fabryczne

Przed sprzedażą lub wymianą samochodu przywróć ustawienia fabryczne, aby usunąć wszystkie dane osobowe i odłączyć wszelkie powiązane aplikacje. To samo dotyczy zakupu używanego samochodu – upewnij się, że poprzedni właściciel usunął swój profil.

7. Zwiększ środki bezpieczeństwa

Stosuj silne hasła, a także włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe w aplikacjach i usługach powiązanych z samochodem.

8. Zachowaj ostrożność w kwestii danych

Przyznaj dostęp do swoich danych tylko zaufanym osobom i ogranicz gromadzenie ich przez aplikacje mobilne, wchodząc w ustawienia iOS lub Androida.

9. Wyłącz udostępnianie lokalizacji

Zrezygnuj z udostępniania lokalizacji na urządzeniu mobilnym, aby ograniczyć widoczność swojego miejsca pobytu w czasie rzeczywistym.

10. Rozważ rezygnację z asystenta głosowego

Jeśli obawiasz się udostępniania danych, rozważ rezygnację z używania asystenta głosowego typu Amazon Alexa. Asystenci głosowi mogą rejestrować żądania głosowe, adresy IP oraz informacje geolokalizacyjne, a następnie wykorzystywać je do celów reklamowych.

11. Aktualizuj oprogramowanie w celu zwiększenia ochrony

Regularne aktualizowanie oprogramowanie jest kluczowym środkiem wzmacniającym ochronę prywatności. Producenci często wydają aktualizacje, które naprawiają luki w zabezpieczeniach. Aktualizując oprogramowanie na bieżąco, masz pewność, że Twój pojazd jest wyposażony w najnowsze zabezpieczenia przed potencjalnym włamaniem.

12. Dla większego bezpieczeństwa korzystaj z VPN chroniącego prywatność

Łącząc się z hotspotem Wi-Fi w samochodzie, warto rozważyć użycie VPN chroniącego prywatność, takiego jak ExpressVPN. Technologia ta tworzy bezpieczny tunel dla Twoich danych, ukrywając je przed ciekawskimi oczami. VPN zapewnia również dodatkową warstwę ochrony, znacznie utrudniając nieupoważnionym osobom trzecim dostęp do Twojej aktywności w Internecie.

Powód do niepokoju czy zło konieczne? Co sądzisz o inteligentnych samochodach i ich praktykach w kwestii prywatności danych?