Bepaalde streamingdiensten werken betrouwbaarder als je specifieke IP-adressen op je router blokkeert.

Deze gids laat je zien hoe specifieke IP-adressen te blokkeren op DD-WRT-routers.

Om specifieke IP-adressen op je DD-WRT-router te blokkeren, moet je statische routeringsregels gebruiken om ervoor te zorgen dat je netwerkverkeer niet via de IP-adressen die je opgeeft, gaat.

1. Log in bij je router beheerpaneel

Om toegang te krijgen tot je router beheerpaneel, open je een browser en voer je 192.168.1.1 in de adresbalk in.

Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord (standaard is de gebruikersnaam root en het wachtwoord is admin). Als het IP-adres van je router in het verleden is gewijzigd en je het niet meer kunt herinneren, kun je het vinden in de instellingen van je apparaat.

2. Wijzig de netwerkinstellingen van je router

Klik in de bovenste navigatiebalk van je router-beheerdashboard op Setup > Advanced Routing.

Onder Static Routing, voer je het volgende in:

Selecteer setnummer: Selecteer 1 ( ) .

Selecteer . Routenaam: Voer een naam in die je helpt deze route te herkennen.

Voer een naam in die je helpt deze route te herkennen. Metric: Voer 2 in.

Voer in. Camoufleer Route (NAT): Vink dit vakje aan.

Vink dit vakje aan. Bestemming LAN NET: Voer het IP-adres in dat je wilt blokkeren.

Voer het IP-adres in dat je wilt blokkeren. Subnetmasker: Voer 255.255.255.255 in.

Voer in. Gateway: Voer het standaard IP van je router in. (Je kunt het vinden in de instellingen van je apparaat)

Voer het standaard IP van je router in. (Je kunt het vinden in de instellingen van je apparaat) Interface: Selecteer LAN & WLAN.

Klik op Opslaan > Instellingen Toepassen.

Afhankelijk van welke streamingdienst je gebruikt, moet je mogelijk nog een paar extra IP-adressen blokkeren. Om meer te weten te komen over welke IP-adressen je moet blokkeren, .

Controleer of de IP-adressen zijn geblokkeerd

Om te controleren of je het IP-adres met succes hebt geblokkeerd, open je de opdrachtregel op je computer:

Mac: Terminal

Windows: Opdrachtprompt

Voer “ping” in en het IP-adres dat je hebt geblokkeerd, bijvoorbeeld,

ping 192.123.123.123

Als je het IP-adres met succes hebt geblokkeerd, zie je “Verzoek timeout” of “Bestemming Host Onbereikbaar” in de volgende paar regels.

