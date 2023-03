Een VPN helpt om je netwerkverkeer te beveiligen en anonimiseren. Als je VPN plotseling wegvalt, zal de functie Netwerkprotectie van de ExpressVPN-app voor Android automatisch je internet blokkeren. Zo blijven je data veilig, doordat onversleutelde datalekken worden voorkomen worden.

Netwerkbescherming vergeleken met Android systeeminstellingen.

Weliswaar geeft de netwerkprotectie van ExpressVPN voldoende bescherming voor je internetverkeer, maar via de Android-systeeminstellingen kun je instellen om volledige databescherming te krijgen. Deze instelling blokkeert echter de toegang tot lokale apparaten. Deze functie is ook niet beschikbaar op Android TV en Fire TV.

Hoe werkt ExpressVPN’s netwerkbescherming?

Als je VPN onverwacht de verbinding verbreekt ,kan je interternetverkeer mogelijk onderschept worden door derden. De ExpressVPN-netwerkbescherming blokkeert al het internetverkeer totdat je VPN-verbinding hersteld is.

Wanneer dit is ingesteld heeft netwerkbescherming geen effect op split-tunneling of op toegang tot lokale apparaten. Zelfs als de VPN onverwacht de verbinding verbreekt kun je nog steeds de apps gebruiken waarvoor je hebt ingesteld dat ze de VPN niet gebruiken. Maar je hebt geen toegang meer tot de apps die zijn ingesteld om de VPN te gebruiken. Lees meer over netwerkbescherming voor Android.

NB: De functie netwerkbescherming blokkeert de verbinding met het internet niet als de VPN handmatig is uitgezet.

Netwerkbescherming is beschikbaar op:

de ExpressVPN-app voor Android (Versie 7.0 en hoger);

alle versies en merken van Android mobiele apparaten.

(Netwerkbescherming is momenteel niet beschikbaar voor Chrome OS apparaten.)

Wanneer is netwerkbescherming actief?

In de ExpressVPN Android-app op mobiele apparaten en tablets staat netwerkbescherming standaard ingeschakeld. Voor Android TV’s wordt netwerkbescherming handmatig ingeschakeld.

Wanneer netwerkbescherming is ingeschakeld, blokkeert het de toegang tot internet meteen als je VPN verbinding wegvalt. Je ziet dan een melding “Kan niet verbinden”, “Verbindt”, or “Verbindt opnieuw”.

In de ExpressVPN Android-app op mobiele apparaten en tablets zie je ook deze systeemnotificatie:

Je hebt de volgende opties:

Opnieuw proberen : de VPN probeert opnieuw te verbinden.

: de VPN probeert opnieuw te verbinden. Internet deblokkeren: je gaat het internet op zonder de VPN te gebruiken.

Android TV’s ondersteunen geen systeemnotificaties. Bij Android TV’s kun je uitzoeken of netwerkbescherming is ingeschakeld en of de ExpressVPN-app de toegang tot het internet blokkeert in de instellingen van de app.

Netwerkbescherming aan- of uitzetten

Om netwerkbescherming aan of uit te zetten:

Selecteer in de app Opties. Selecteer Instellingen > Netwerkbescherming. Zet Internet blokkeren als verbinden met VPN niet lukt aan of uit.



Hoe werken de Android systeeminstellingen?

ExpressVPN ondersteunt ook volledige lekbeveiliging (blokkeert alle internetactiviteit) via de Android systeeminstellingen voor Android 8.0 of hoger. Als dit is ingeschakeld zal deze instelling:

de toegang tot internet volledig blokkeren (zelfs als de VPN handmatig is uitgeschakeld);

automatisch je split-tunneling instelling en toegang tot lokale apparaten deactiveren.

Deze functie:

is niet beschikbaar op Android TV of Fire TV;

is mogelijk niet beschikbaar op apparaten van bepaalde merken (Huawei bijvoorbeeld).

Android systeem instellingen aan of uit zetten

Om de functie in je Android systeem-instellingen aan of uit te zetten (werkt op de meeste Android apparaten):

Tik in de app op Opties. Tik op Instellingen> Netwerkbescherming. Tik op Android instellingen.

Tik in de prompt op ANDROID INSTELLINGEN.

Als ExpressVPN voorkomt op de lijst, tik dan op de ernaast. Schakel VPN Altijd aan en Blokkeer verbindingen zonder VPN aan of uit. (Als je Blokkeer verbindingen zonder VPN aan hebt staan, tik je op Aanzetten.)



