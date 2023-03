Una VPN le ayuda a proteger y anonimizar el tráfico de su red. Si su VPN se desconecta inesperadamente, la función de protección de red de la aplicación de ExpressVPN para Android bloqueará de forma automática su internet. Esto mantendrá seguros sus datos al evitar que se filtren.

Protección de red comparada con la configuración del sistema Android

Aunque la función de protección de red de ExpressVPN le ofrece suficiente protección para su tráfico online, usted puede habilitar unos ajustes mediante la configuración de sistema Android que le brinda una protección de datos completa. Sin embargo, esta configuración bloquea el acceso a sus dispositivos locales. Tenga en cuenta que no se encuentra disponible en Android TV ni en Fire TV.

Importante: Si experimenta problemas de conexión generales, consulte las otras guías de resolución de problemas

¿Cómo funciona la protección de red de ExpressVPN?

Si su VPN se desconecta inesperadamente, su tráfico de internet podría quedar expuesto ante terceros. La protección de red de ExpressVPN bloquea todo el tráfico de internet hasta que su conexión a la VPN es restaurada.

Cuando está habilitada, la protección de red no interrumpe la tunelización dividida ni el acceso a los dispositivos locales. Aún si la VPN se desconecta inesperadamente, usted todavía puede acceder a las aplicaciones que seleccionó que no utilicen la VPN. Sin embargo, no podrá acceder a las aplicaciones que seleccionó que utilicen la VPN. Más información sobre la protección de red para Android.

Nota: La función de protección de red no bloqueará la conectividad a internet si la VPN es desconectada manualmente.

La protección de red está disponible en:

La aplicación de ExpressVPN para Android (versión 7.0 y superior).

Todas las versiones y los fabricantes de dispositivos móviles Android.

(La protección de red actualmente no está disponible en dispositivos con sistema operativo Chrome).

¿Cuándo está activa la protección de red?

En la aplicación de ExpressVPN para Android en los dispositivos móviles y tablets, la protección de red está habilitada de forma predeterminada. En Android TV la protección de red es habilitada manualmente.

Cuando está habilitada, la protección de red bloquea el acceso a internet tan pronto como se interrumpe la conexión a la VPN. A continuación verá un mensaje que dice “No se puede conectar”, “Conectando” o “Reconectando”.

En la aplicación de ExpressVPN para Android en dispositivos móviles o tablets, también verá esta notificación del sistema:

Usted tienes las siguientes opciones:

Inténtelo de nuevo : la VPN intentará volver a conectarse.

: la VPN intentará volver a conectarse. Desbloquear internet: accederá a internet sin utilizar la VPN.

Los televisores Android no son compatibles con las notificaciones del sistema. En Android TV, usted puede verificar si la protección de red está habilitada y si la aplicación de ExpressVPN está bloqueando el acceso a internet en las opciones de configuración de la aplicación.

Activar o desactivar la protección de red

Para habilitar o deshabilitar la protección de red:

En la aplicación, seleccione Opciones. Seleccione Configuración > Protección de red. Active o desactive Bloquear internet cuando no pueda conectarse o volver a conectarse a la VPN.



¿Cómo funciona la configuración del sistema Android?

ExpressVPN también brinda protección total contra fugas (bloqueando toda la actividad de internet) a través de la configuración de sistema de Android para Android 8.0 o superior. Si está habilitada, esta configuración:

Bloquea todo el acceso a internet (aun si la VPN es desconectada manualmente).

Desactiva automáticamente su configuración de tunelización dividida y el acceso a dispositivos locales.

Esta función:

No está disponible en Android TV o Fire TV.

Es posible que no esté disponible en dispositivos de ciertos fabricantes (p. ej., Huawei).

Habilitar o deshabilitar la configuración del sistema Android

Para habilitar o deshabilitar la función en las opciones de configuración de su sistema Android (para la mayoría de los dispositivos Android):

En la aplicación, toque Opciones. Toque Configuración > Protección de red. Toque Configuración de Android.

En el mensaje, toque CONFIGURACIÓN DE ANDROID.

Si ExpressVPN aparece en una lista, toque el símbolo junto a la misma. Toque VPN siempre activa y Bloquear conexiones sin VPN. (Si ha activado Bloquear conexiones sin VPN, toque Activar).



