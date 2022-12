Ti piacciono i reality? Guarda in streaming i tuoi reality preferiti in modo sicuro e in alta definizione con ExpressVPN. Prova subito questo servizio senza rischi e con una garanzia di rimborso entro 30 giorni!

Sì! L'app ufficiale di Love Island UK consente agli utenti di votare la loro coppia preferita dello show, ascoltare il podcast ufficiale, acquistare prodotti e altro ancora. È un must per ogni fan sfegatato di Love Island UK!

Sì, tutte le stagioni di Love Island UK sono disponibili in streaming su BritBox . Se non ti sei mai iscritto, è disponibile una prova gratuita da 7 giorni o puoi vedere lo show gratis su ITVX !

Come guardare gratis Love Island UK 2022 in Australia

Se ti trovi negli Stati Uniti , il gigante dello streaming Hulu trasmette la stagione 8 di Love Island UK, oltre a tutte le stagioni precedenti! Mai utilizzato Hulu? Allora puoi utilizzare il un mese di prova gratuita, che dovrebbe essere sufficiente per seguire tutta la serie. Oltre all'edizione britannica di Love Island, c'è anche Love Island USA, che è alla sua quarta stagione. Puoi guardare in streaming l'ultima stagione di Love Island USA su Peacock !

Per chi si trova nel Regno Unito , il servizio migliore per guardare Love Island UK (comprese tutte le stagioni precedenti!) è lo streaming online di ITVX (ex ITV Hub). Lo streaming su ITVX è completamente gratuito: è sufficiente fornire un codice postale britannico valido (ad esempio LL32 8PR, NN3 2BZ) al momento dell'apertura di un account.

Love Island è una serie TV britannica che segue un gruppo di single affascinanti riuniti in una villa sulla spiaggia, e mentre si conoscono scelgono la persona preferita con cui "fare coppia". La coppia vincitrice riceverà 50.000 sterline in premio, il che rende il tutto molto drammatico tra una storia d'amore e l'altra.

Allacciate le cinture: l'ottava stagione di Love Island UK è ora disponibile in streaming! Non importa se sei un fan di lunga data o un nuovo arrivato, ecco a te tutti i modi per guardare Love Island UK 2022 online.

