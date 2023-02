Dove guardare Married at First Sight

Basato sulla serie danese Gift Ved Første Blik, Married at First Sight è un reality show americano in cui dei single vengono abbinati professionalmente da esperti in relazioni. La cosa particolare? La prima volta in cui queste coppie si incontreranno sarà direttamente all'altare, dove si sposeranno e dovranno poi vivere insieme per otto settimane. Dopo "l'esperimento", ogni coppia può decidere se rimanere insieme o divorziare.

Ogni stagione MAFS è girata in uno stato diverso degli Stati Uniti; l'ultima stagione si svolge nel Tennessee, motivo per cui è anche soprannominata Married at First Sight: Nashville.