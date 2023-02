Say Yes to the Dress (Abito da sposa cercasi in italiano) è un reality show televisivo che segue varie spose nel loro viaggio verso l'acquisto di abiti nella boutique nuziale Kleinfeld a New York. Sono aiutate dai consulenti e dagli assistenti di Kleinfeld, tra cui Randy Fenoli, Dorothy Silver e Nicole Sacco, che offrono consigli di moda e incoraggiamento per aiutare queste spose a trovare il look perfetto per il loro grande giorno. Lungo la strada, non mancano dubbi e scoraggiamenti sia da parte dei fidanzati che dagli entourage nuziali. Ogni sposa riuscirà a lasciare Kleinfeld con il vestito dei suoi sogni?

L'immensa popolarità di Say Yes to the Dress ha generato una serie di spin-off locali e internazionali come SYTTD: Atlanta, SYTTD: Bridesmaids, SYTTD: Lancashire, e SYTTD: Irlanda.