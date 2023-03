Guarda la seconda stagione di Next Level Chef gratis su CTV

Gli appassionati di gare culinarie in Canada possono seguire Next Level Chef su CTV. Basta collegarsi al sito web di CTV o utilizzare l'applicazione CTV Go per guardare lo streaming. CTV ha una libreria di contenuti ad-supported, come Next Level Chef stagione 2, che è disponibile per tutti in streaming.