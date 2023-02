The Bachelorette è un reality TV di incontri in cui una ragazza nubile (di solito un ex concorrente di una recente stagione di Bachelor) incontra e sceglie tra un gruppo di uomini quello con cui convolare a nozze. I concorrenti vengono eliminati dallo show ogni settimana fino al finale di stagione, dove uno dei due pretendenti maschi fa la proposta alla ragazza, e lei decide se accettare o rifiutare.

La stagione 19 di The Bachelorette ha visto per la prima volta la presenza di due co-protagoniste per l'intera stagione. Gabby Windey e Rachel Recchia sono state le concorrenti finaliste della stagione di The Bachelor di Clayton Echard. Lo show viene condotto dal commentatore di ESPN e ex concorrente di Bachelor Jesse Palmer.