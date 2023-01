Come e dove guardare RuPaul's Drag Race online

Quando va in onda la 15esima stagione di RuPaul's Drag Race?

La 15esima stagione di RuPaul’s Drag Race prenderà il via in grande stile con il nuovo anno con un doppio episodio venerdì 6 gennaio 2023 alle 8 p.m. ET (alle 2 del mattino in Italia). Gli episodi successivi dovrebbero andare in onda alla stessa ora ogni settimana.