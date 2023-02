L'esuberante magnate immobiliare Todd Chrisley e la sua famiglia conducono uno stile di vita sfarzoso in una villa di Nashville, nel Tennessee (prima vivevano ad Atlanta). Ma dopo 10 stagioni, il mondo reale sembra aver raggiunto la celebre famiglia: Todd e sua moglie Julie Chrisley sono stati condannati a 19 anni di carcere per evasione fiscale e frode. Sembra che, dopotutto, non sapessero fare di meglio.

La stagione 10 è stata girata poco prima che Todd e Julie Chrisley venissero condannati al carcere (hanno iniziato a scontare le rispettive pene nel gennaio del 2023); col senno di poi, il loro melodramma sui piani di ristrutturazione sembra ormai insignificante. La stagione 10 di Chrisley Knows Best sarà l'ultima dello show e anche gli spin-off, come Growing Up Chrisley, sono stati cancellati.