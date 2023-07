Imprenditori grazie ai social: gli influencer che ce l’hanno fatta

Partire dai like e arrivare a mettere in piedi un’azienda: è “l’impresa” – in tutti i sensi – portata avanti da giovani talenti che hanno saputo massimizzare le loro doti, mettere a frutto stimoli e organizzare un business attorno a quella che prima era soltanto una passione e che con il passare delle settimane (e la crescita del seguito) ha assunto contorni ben diversi.

Dei casi di studio, da cui trarre potenzialmente spunto, ma soprattutto da osservare per comprendere dinamiche nuove di imprenditoria, cercando di trovare la chiave per massimizzare gli investimenti in un mondo che continua ad avere enormi margini di crescita.

I follower italiani – anche quelli residenti all’estero – non si fanno sfuggire alcuna mossa da parte dei propri beniamini sui social: non dimenticando di navigare in sicurezza attivando una VPN per l’Italia.

Scopriamo insieme alcuni dei loro nomi.

Andrea Liconti e la capacità di vendere diventata un negozio a Milano

Viene definito “Il re delle trattative” non a caso: sui vari canali social infatti rende partecipe i suoi follower di tutti i dettagli delle attività e dei trucchi del mestiere con cui riesce a portare a termine ogni affare. L’altra grande esplosione poi è arrivata grazie a un paio di consigli giusti e alla condivisione online delle sue doti: risultato? Soltanto su Instagram in meno di due anni una crescita del 5.665% (senza refusi, proprio così). Il risultato oggi è un negozio a Milano che si occupa di Vintage, Luxury e Hi-Tech: il suo “Must Have” è già diventato punto di riferimento e chi passa nel locale difficilmente riesce a non farsi convincere.

Donato De Caprio: “Con mollica o senza”, i panini più social di Napoli

Donato De Caprio, tiktoker e ormai vero e proprio influencer partenopeo, ha lavorato per tanto tempo da «Salumeria ai Monti Lattari» nella pignasecca di Napoli, prima di riuscire a cambiare vita aprendo la sua attività dopo il successo che ha avuto su Tiktok con i suoi video nei quali mostrava la sua arte di comporre panini di tutti i tipi, sia in casa che nella salumeria dove lavorava inizialmente. Il motto è entrato nelle testa, negli occhi e anche nelle papille gustative dei suoi seguaci e ormai dei tanti clienti che affollano il suo locale nel capoluogo campano: “Con mollica o senza”, un nome che racconta bene l’attenzione ai sapori e ai particolari delle esperienze collegate al cibo. Gli oltre 81 milioni di like su TikTok sono quindi l’inevitabile conseguenza, per un locale diventato di moda e punto di riferimento.

Steven Basalari, l’imprenditore che fa ballare Brescia (e non solo)

Figlio d’arte – con papà imprenditore che lo ha lanciato nel mondo non solo delle discoteche, ma dei locali in generale – Steven Basalari ha dimostrato grande fiuto per gli affari proprio finanziando tra gli altri anche l’apertura del locale di Donato De Caprio a Napoli; ultimo gioiello aggiunto alla sua lunga lista di locali di tendenza, a partire dal famoso Number One di Corte Franca, a Brescia. Oggi è socio in una holding internazionale con sede a Dubai e investitore in diverse attività e titolare di diversi locali notturni. Su TikTok è diventato un vero e proprio influencer anche grazie alle attività gestite in giro per l’Italia, con numeri da fare invidia a molti: 689.000 follower soltanto su Instagram e una vita che, anche senza filtri, riesce a lasciare a bocca aperta milioni di utenti.

Il negozio di telefonia più seguito d’Italia: basta cambiare una pellicola

Qualcuno conosce la formula della viralità? Al momento la capacità di bucare lo schermo dello smartphone resta un’arte difficile da prevedere, come dimostra il caso di Carmen Fiorito – nota come NewMartina, il nome del negozio di Napoli che ha conquistato la ribalta internazionale – che lo scorso gennaio ha iniziato a pubblicare video sul suo account su TikTok. Il volto dell’account è una ragazza, non si conosce molto di lei ma da qualche traccia lasciata sui social si può dedurre che il suo nome sia Carmen Fiorito. Nei video dell’account NewMartina si limita a togliere le vecchie pellicole agli smartphone che i clienti portano in negozio, metterne di nuove e promuovere in prodotti in vendita sugli scaffali. Niente di più. Ma è bastato quello per portarla a 4.8 milioni di follower su TikTok: beh, cosa aspettate anche voi a iniziare a riprendervi?

All’Antico Vinaio: il locale di schiacciate più famoso al mondo

Partire da Firenze, dal retro di piazza della Signoria e avendo a disposizione una materia prima eccezionale aiuta. Tanto. Al resto poi ha pensato però una tendenza incontenibile, diventata una vera e propria onda che negli ultimi anni ha travolto Tommaso Mazzanti e il suo “All’Antico Vinaio” – il nome dello storico locale diventato non solo il più votato e recensito al mondo, ma anche il più richiesto, tanto da aver aperto già altre altre sette sedi (cinque in Italia, una a New York e un’altra a Los Angeles). Il business? Semplice: schiacciate fiorentine, panini inimitabili per croccantezza e condimento, con oltre 675.000 follower su Instagram pronti di volta in volta a farsi venire l’acquolina in bocca.

Gianluca Torre, quando vendere una casa diventa un’arte

Viene definito l’agente immobiliare dei VIP, grazie alle sue ampie conoscenze e doti comunicative che ha sviluppato in un passato da professionista della pubblicità. Oggi Gianluca è uno degli agenti di punta di un importante network internazionale di agenzie immobiliari. Il suo punto di forza è senz’altro il racconto. Con le giuste parole e qualche escamotage creativo, Gianluca riesce infatti a valorizzare al meglio le case che propone agli acquirenti, che si sentono immediatamente coinvolti e “a casa”. I risultati sono impressionanti, anche sui social, con un +922% di follower nel solo 2023 su Instagram che ben racconta le potenzialità di un progetto sbocciato anche grazie al sapersi rendere un influencer convincente.

Da TikTok al negozio di gioielli: Martina Strazzer ha fatto scuola

Martina Strazzer è una delle tiktoker italiane più conosciute: il suo profilo, infatti, vanta un milione e mezzo di follower e continua a essere uno dei più seguiti del nostro Paese. Non solo: la content creator è anche un’imprenditrice e alcuni anni fa ha creato il suo brand di gioielli che pubblicizza proprio attraverso i social, riuscendo così a conquistare fette di mercato inesplorate dalla concorrenza. Il suo motto è: “Oggi mi cambio le orecchie”, riuscendo in questo modo a offrire di continuo nuovi stimoli e prodotti ai suoi follower che, senza accorgersene, sono diventati clienti.

Danny Lazzarin, la cura del fisico che diventa impresa

Il creator, diventato famoso per il suo amore per il fitness e per i contenuti social riguardo alla sua attività da bodybuilder, negli ultimi anni ha ampliato il suo spettro, tra vlog e collaborazioni con altri importanti youtuber italiani. Oggi, oltre allo studio di consulenze DL, Lazzarin conta su svariate palestre ed Energy, brand di scarpe e accessori. A ciò, si aggiunge una grande community online, con centinaia di migliaia di follower su tutte le piattaforme, arrivando ormai a sfiorare il milione anche su Instagram. Una cavalcata inarrestabile portata avanti grazie al motto: “Vai Uomo”, che tanto bene ha fatto non solo ai suoi muscoli, ma anche alle sue finanze.