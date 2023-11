Dall’antica Sparta all’era dell’informatica quantistica, l’arte della crittografia ha intrecciato un filo conduttore nella storia, plasmando il modo in cui salvaguardiamo i nostri dati personali e le nostre comunicazioni.

Ai tempi delle lance e degli scudi, i guerrieri spartani utilizzavano un metodo semplice ma ingegnoso, noto come Scitala (una sorta di falce), per codificare i loro messaggi. Oggi ci troviamo in un regno connesso digitalmente e protetto dalle VPN, moderne sentinelle della sicurezza per le comunicazioni digitali. Il download di una VPN consente di crittografare i dati trasmessi da e verso il proprio dispositivo, rendendoli incomprensibili a chiunque non sia il destinatario.

Tuttavia, all’orizzonte si profila una nuova sfida: l’informatica quantistica. Con una potenza di calcolo senza precedenti, le macchine quantistiche minacciano di sconvolgere i nostri attuali metodi di crittografia rendendoli violabili. È iniziata la corsa allo sviluppo della crittografia quantistica, una difesa fondamentale contro questa minaccia emergente.

Unisciti a noi in un viaggio nel tempo, dove scopriremo la storia della crittografia e affronteremo l’eccitante sfida della sicurezza a prova di quantum, destinata a ridefinire il modo in cui proteggiamo i nostri dati.

Cos’è la crittografia e perché ne abbiamo bisogno?

La crittografia è un’importante forma di protezione nel nostro mondo digitale. Consente di trasformare i dati in un codice per impedire l’accesso non autorizzato. Un tempo riservata all’uso militare e governativo, si è evoluta fino a diventare uno strumento comune per la sicurezza online, per proteggere le informazioni personali e per tutelare i diritti alla privacy.

La crittografia rappresenta la spina dorsale della sicurezza informatica. Convertendo i dati in un formato illeggibile, impedisce ai criminali informatici di intercettare le informazioni sensibili.

La crittografia garantisce anche la riservatezza di dati come le cartelle cliniche dei pazienti nel settore sanitario, le transazioni finanziarie nel commercio elettronico e i dati bancari online. E oltre alla protezione delle persone, è fondamentale per salvaguardare gli interessi nazionali. La crittografia protegge le informazioni riservate e protegge le comunicazioni di importanza critica, rappresentando un pilastro delle misure di sicurezza nel corso della storia.

Quanto è sicura la crittografia? Ad esempio, ExpressVPN utilizza lo standard AES-256, lo stesso adottato dal governo degli Stati Uniti e ritenuto affidabile dagli esperti di sicurezza di tutto il mondo per la protezione delle informazioni riservate. Utilizza una chiave crittografica a 256 bit per convertire il testo in chiaro o i dati in un codice. Un attacco a forza bruta su uno spazio di chiavi a 256 bit è semplicemente impossibile, anche se tutti i supercomputer più potenti del mondo funzionassero per tutto il tempo trascorso dall’esistenza dell’universo, miliardi e miliardi di volte.

Tuttavia, questa è la crittografia moderna e digitale. Dalla sua nascita a Sparta e nell’Antica Roma fino al suo ruolo centrale in entrambe le guerre mondiali, ripercorriamo la cronologia della crittografia fin dall’inizio:

Le 5 principali minacce alla crittografia

Sebbene la crittografia sia da tempo una difesa efficace contro le violazioni, l’intercettazione delle comunicazioni e la compromissione dei dati, i progressi tecnologici hanno portato a una nuova serie di sfide:

1. Informatica quantistica

L’ascesa dell’informatica quantistica presenta un’arma a doppio taglio per la crittografia. Da un lato, offre la possibilità di creare chiavi crittografiche più forti e resistenti anche ai supercomputer più potenti. Dall’altro, minaccia anche l’integrità dei metodi di crittografia comunemente utilizzati, come RSA, che potrebbero essere violati dai computer quantistici nel prossimo futuro.

2. Sicurezza delle chiavi

Le chiavi crittografiche sono alla base della crittografia moderna. Se un malintenzionato riesce a ottenere la chiave di crittografia, sarà in grado di decifrare i dati. Per questo motivo è essenziale mantenere le chiavi crittografiche al sicuro. Tuttavia, le chiavi crittografiche possono essere violate in diversi modi, ad esempio attraverso attacchi di social engineering, violazioni dei dati e infezioni da malware.

3. Blockchain e sicurezza monetaria

La tecnologia blockchain è sempre più utilizzata per proteggere dati e transazioni. Tuttavia, la blockchain non è priva di vulnerabilità. Ad esempio, se un hacker è in grado di controllare la maggioranza dei nodi di una rete blockchain, potrebbe potenzialmente eseguire un “attacco al 51%” e annullare o modificare le transazioni. Anche i portafogli blockchain sono spesso presi di mira dagli hacker, poiché possono contenere grandi quantità di criptovalute.

4. Resistenza da parte delle forze dell’ordine

Per le forze dell’ordine, indagare sui crimini è più difficile a causa della crittografia. I criminali usano le app di chat crittografate end-to-end proprio come noi, e le loro comunicazioni sarebbero comprensibilmente una miniera di prove e indizi per risolvere i crimini. Ciò ha portato a chiedere l’introduzione di backdoor nella crittografia, che consentirebbe alle forze dell’ordine di accedere ai dati crittografati senza che il sospettato ne sia a conoscenza o abbia il permesso. Tuttavia, molti sostengono che la tecnologia che utilizza le backdoor per definizione non è più una crittografia end-to-end e sarebbe una grave perdita per la privacy.

5. Il fattore umano

L’errore umano è una delle principali minacce alla crittografia. Ad esempio, i dipendenti possono esporre accidentalmente le chiavi crittografiche o possono essere indotti a fare clic su link dannosi che installano malware in grado di rubare le chiavi crittografiche.

Il futuro della crittografia: proteggere i nostri dati nell’era quantistica

L’evoluzione della crittografia testimonia la nostra dedizione alla salvaguardia dei dati digitali. Tuttavia, in un mondo sempre più dipendente dalla tecnologia, proteggere le nostre informazioni sensibili non è mai stato così importante.

Di fronte alle minacce di cui sopra, e ad altre sfide impegnative, sta nascendo una nuova era della sicurezza digitale. Gli esperti stanno affrontando questi ostacoli con decisione, migliorando la nostra vita digitale con soluzioni innovative. Queste includono:

Crittografia post-quantistica

L’informatica quantistica è destinata a rivoluzionare la crittografia. A differenza dei metodi tradizionali, che si basano su complessi problemi matematici, l’informatica quantistica presenta sfide completamente nuove. La sua immensa potenza di elaborazione minaccia di risolvere rapidamente enigmi matematici finora irrisolvibili per i computer classici.

La crittografia quantistica, un approccio innovativo, sfrutta le proprietà uniche delle particelle quantistiche per comunicazioni sicure. Questo cambiamento di paradigma abbandona i classici algoritmi matematici, fornendo una base infrangibile per la codifica e la decodifica delle informazioni. Sia le aziende che i governi stanno investendo molto in ricerca e sviluppo per sbloccare il pieno potenziale della crittografia quantistica e post-quantistica.

Uno dei leader in questo settore è ExpressVPN. Di recente, ExpressVPN ha implementato la protezione post-quantum per i suoi utenti, disponibile nell’ultima versione delle sue app.

Blockchain

La blockchain, un tempo sinonimo di criptovalute, è maturata fino a diventare una potente piattaforma dalle molteplici applicazioni, tra cui la crittografia. La sua natura decentralizzata e l’uso di funzioni crittografiche la rendono una solida difesa contro le manomissioni e gli ingressi non autorizzati.

Gli smart contract (contratti intelligenti), un’innovazione chiave all’interno dell’ecosistema blockchain, forniscono un livello automatico di sicurezza. Questi contratti auto-esecutivi applicano direttamente i termini di un accordo, evitando la necessità di intermediari. Con il progredire della tecnologia blockchain, essa diventerà ancora più importante per la salvaguardia delle transazioni e dei dati sensibili, prevenendo fenomeni come gli “attacchi al 51%”.

Crittografia omomorfa

La crittografia omomorfa rappresenta una svolta nella sicurezza dei dati. A differenza della tipica crittografia, che richiede la decodifica per i calcoli, consente di eseguire direttamente operazioni sui dati crittografati. Questa innovazione consente di eseguire calcoli sicuri mantenendo la riservatezza delle informazioni sottostanti.

Con la crescente necessità di servizi sicuri basati sul cloud e di analisi dei dati, la crittografia omomorfa sta diventando sempre più importante. Consentendo l’esecuzione di calcoli su dati crittografati, questa soluzione raggiunge un equilibrio tra la privacy e l’utilità dei dati. Ha il potenziale per trasformare campi come la sanità e la finanza.