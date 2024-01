10 truffe che dovresti conoscere nel 2024

Poiché le truffe diventano sempre più sofisticate, con tattiche come la clonazione vocale basata sull’intelligenza artificiale, rimanere vigili e consapevoli dell’evoluzione delle minacce digitali è fondamentale per proteggersi nel 2024.

Tra le principali truffe del 2024 a cui prestare attenzione ci sono le truffe per lavori online semplici, le truffe per l’acquisizione di account governativi e le truffe deepfake e AI. Scopri come funzionano e come individuarle.

Scopri le varie tattiche psicologiche che i truffatori utilizzano per attirare le vittime e farle cadere nelle loro truffe.

Essere vigili e praticare un sano livello di scetticismo è il modo migliore per proteggersi dalle truffe. L’utilizzo di una VPN durante la navigazione online nasconde il tuo vero indirizzo IP, in modo che i truffatori sappiano poco o niente di te.

Bonus: attenzione ai sei segnali di una truffa sicura.

Nel 2024 le truffe continuano ad evolversi con tattiche sempre più sofisticate.

Nel 2023 abbiamo assistito all’ascesa della truffa “pig butchering” (macellazione del maiale), in cui i truffatori costruivano gradualmente un rapporto di fiducia con le loro vittime prima di invogliarle a investire in criptovalute sempre più grandi, per poi sparire con il loro denaro.

Inoltre, l’uso della tecnologia AI per creare truffe con clonazione vocale segna una nuova era nelle attività fraudolente. Questa tecnologia consente ai truffatori di produrre simulazioni audio altamente convincenti, impersonando voci familiari per indurre le persone a rivelare informazioni riservate o a effettuare trasferimenti finanziari.

Questi progressi sottolineano l’importanza di rimanere vigili contro gli ultimi assi nella manica dei truffatori. Che si tratti del richiamo di denaro facile, dell’acquisizione di account governativi o dell’uso manipolativo dell’intelligenza artificiale generativa, i truffatori trovano senza sosta nuovi modi per sfruttare le nostre vulnerabilità.

Per capire meglio queste minacce e come proteggersi – perché, diciamocelo, essere truffati non fa parte dei propositi di nessuno per il nuovo anno – ci siamo rivolti ad Aaron Engel, Chief Security Information Officer di ExpressVPN. Engel fa luce sulle potenziali tendenze delle truffe nel 2024 e fornisce consigli essenziali per proteggersi da questi schemi sempre più complessi.

Come orientarsi nell’ondata di truffe negli Stati Uniti

Negli ultimi anni, negli Stati Uniti si è assistito a un’allarmante impennata delle truffe, con un forte aumento delle perdite finanziarie dovute ad attività fraudolente. Un rapporto della Federal Trade Commission (FTC) rivela che negli ultimi tre anni gli americani hanno perso oltre 8,7 miliardi di dollari a causa delle truffe. Questo picco non solo segnala la crescente astuzia degli artisti delle truffe, ma anche l’ampliamento della portata delle loro operazioni.

Piattaforme di social media: un focolaio di truffe

Le piattaforme dei social media sono state il focolaio delle attività truffaldine nel 2023, con gli americani che hanno perso 2,7 miliardi di dollari solo a causa delle truffe sui social media. I truffatori fanno sempre più leva su queste piattaforme, sfruttando la fiducia e la vasta portata che offrono per intrappolare vittime ignare.

Questi sviluppi sottolineano la necessità di una maggiore vigilanza nella nostra vita digitale. L’evoluzione della complessità delle truffe, in particolare di quelle che s’intrecciano con piattaforme come i social media, ci impone di rimanere sempre all’erta. Riconoscere le tipologie di truffe, individuare i segnali di allarme e comprendere le strategie di autoprotezione non è mai stato così importante come in questo momento.

Questa tendenza sottolinea anche il ruolo vitale degli organi di regolamentazione e delle agenzie di protezione dei consumatori. Il loro impegno costante e rafforzato è fondamentale per affrontare queste sfide e proteggere il pubblico da queste sofisticate minacce digitali.

Prevenire le truffe

Ma fino a quando non saranno attuate misure complete, spetta a noi rimanere informati sulle truffe più recenti ed educarci in modo proattivo. Per darci un vantaggio, Engel ci spiega quali saranno, secondo lui, le truffe più importanti da tenere d’occhio nel 2024.

Le 5 principali truffe da evitare nel 2024

Truffe per lavori online semplici

Nei primi mesi del nuovo anno, in particolare a gennaio e febbraio, si registra un notevole afflusso di persone in cerca di lavoro. Queste truffe sono particolarmente insidiose perché sfruttano il desiderio comune di opportunità facili e redditizie, che spesso richiedono qualifiche o esperienze minime e aggirano i processi di assunzione tradizionali come i colloqui.

Prendiamo ad esempio il caso di una neolaureata in cerca di un lavoro part-time. Si è imbattuta in un annuncio di lavoro online per una posizione di inserimento dati che prometteva una retribuzione interessante per un lavoro minimo. Il lavoro non richiedeva alcuna esperienza precedente e la procedura di candidatura era insolitamente rapida, senza alcun colloquio. Eccitata dalla prospettiva, ha fatto domanda ed è stata rapidamente “assunta”. Tuttavia, il lavoro era un miraggio. Dopo aver fornito i suoi dati, compreso il curriculum e il numero di previdenza sociale, l’azienda è scomparsa e la laureata ha scoperto in seguito che le sue informazioni erano state utilizzate per il furto di identità.

Proteggersi dalle truffe di lavoro online:

Effettuare una ricerca approfondita: verifica l’autenticità dell’azienda che offre il lavoro. Verifica la presenza di un sito web ufficiale, di un indirizzo fisico (se applicabile) e di recensioni autentiche dei dipendenti. Se possibile, contattata gli attuali dipendenti per confermare la validità dell’offerta di lavoro.



Non cadere nelle lusinghe : le false email di reclutamento possono essere allettanti, ma aspetta prima di cliccare. Se ricevi un’email o un messaggio con un link, cliccalo solo se sei sicuro della sua affidabilità.

Non fornire i dati: il phishing è una tattica comunemente utilizzata per rubare informazioni personali. Se ti viene chiesto di fornire subito i tuoi dati, valuta attentamente se si tratta di una possibile truffa.

Acquisizione di conti pubblici

Un esempio di email di phishing inviata da un truffatore che finge di essere l’IRS (Agenzia delle Entrate statunitense).

Con la crescente digitalizzazione dei servizi offerti dalle agenzie governative, è emersa una nuova minaccia nel panorama digitale: le truffe di acquisizione di account governativi (ATO). Queste truffe rappresentano una sfida significativa in quanto sfruttano le vulnerabilità dei servizi governativi digitali, mettendo a rischio le informazioni personali di innumerevoli persone.

Un esempio lampante di questo tipo di truffa è l’email fraudolenta dell’IRS (vedi sopra). Questa email, mascherata da comunicazione ufficiale, informa falsamente i destinatari che hanno diritto a un rimborso. Li invita a cliccare su un link e a inserire dati sensibili per “verificare” il loro conto. Purtroppo, questa azione può portare alla compromissione dei dati personali, in quanto i truffatori utilizzano queste informazioni per scopi nefasti.

Engel evidenzia una vulnerabilità chiave sfruttata in queste truffe: “Per accedere a un sito web o a un’applicazione, di solito è necessaria una combinazione di email, nome utente o numero di telefono, una password e un’autenticazione a più fattori”, osserva.

Engel sottolinea che la tendenza a riutilizzare nomi utente e password su siti diversi può rendere gli individui particolarmente vulnerabili. I truffatori spesso sfruttano questa svista a loro vantaggio, ottenendo queste credenziali riutilizzate da un sito compromesso e tentando di accedere ad altri account, compresi quelli delle piattaforme governative.

È molto più sicuro utilizzare l’autenticazione a due fattori, che prevede l’invio di un codice unico da utilizzare insieme alla password. Ma Engel spiega che i truffatori possono utilizzare tattiche di social engineering per ottenere il codice 2FA. Potrebbero spacciarsi per funzionari governativi o utilizzare altri mezzi ingannevoli, come la promessa di un rimborso, per indurre le persone a divulgare queste informazioni critiche.

Quel che è peggio è che nel 2024 si prevede che l’intelligenza artificiale avrà un ruolo maggiore nell’evoluzione delle truffe di phishing. Si prevede che gli attacchi di phishing alimentati dall’intelligenza artificiale saranno più sofisticati, personalizzati e difficili da identificare. Comprendere e prepararsi a queste minacce avanzate è essenziale per migliorare la propria consapevolezza e rafforzare le difese contro queste minacce avanzate alla sicurezza informatica.

Proteggersi dalle truffe che coinvolgono attività governative:

La vigilanza è fondamentale: bisogna sempre prestare attenzione alle comunicazioni non richieste provenienti da agenzie governative, in particolare quelle che richiedono informazioni sensibili o che sollecitano un’azione immediata. Molti truffatori utilizzano email di phishing che sembrano affidabili nel tentativo di ottenere i dati degli utenti. Conferma l’autenticità di questi messaggi visitando il sito web ufficiale del governo o contattando l’agenzia attraverso canali noti e affidabili.

Utilizza una VPN per una maggiore sicurezza: quando si comunica con qualcuno, è più sicuro attivare la VPN per mantenere il proprio indirizzo IP (e quindi la propria posizione reale) privata.

Deepfake e le truffe con intelligenza artificiale

L’IA generativa ha aiutato diversi settori, come la sanità, la finanza e l’intrattenimento. Tuttavia, il suo potenziale abuso sta diventando sempre più evidente, soprattutto nel campo delle truffe e delle frodi sofisticate.

I deepfake, una famosa applicazione dell’IA generativa, consentono di creare media altamente realistici e convincenti, tra cui video, immagini e registrazioni audio. Immagina di ricevere una videochiamata da qualcuno che si spaccia per il tuo direttore della banca, chiedendo urgentemente le informazioni sul tuo conto, o un messaggio audio da una persona cara che chiede aiuto finanziario. Un esempio degno di nota riportato dal New York Times ha descritto come persone con un alto patrimonio siano state prese di mira utilizzando cloni vocali creati a partire dai loro campioni audio disponibili pubblicamente. Queste voci clonate sono state poi utilizzate per truffare le banche, evidenziando l’elevato livello di sofisticazione di queste truffe.

Secondo Engel, l’Intelligenza Artificiale può anche consentire alle persone con limitate conoscenze linguistiche di affinare le proprie tecniche truffaldine. “In teoria, l’IA non è altro che la creazione di contenuti, ma a un livello e a un grado superiore rispetto a quanto era possibile in passato, con una barriera d’ingresso più bassa. Questo la rende più accessibile”, spiega. Con il progredire della tecnologia, possiamo aspettarci che le truffe guidate dall’intelligenza artificiale diventino sempre più diffuse, intricate e difficili da individuare.

Proteggersi dalle truffe supportate dall’intelligenza artificiale:

Verifica l’identità del tuo contatto : se ricevi una chiamata o un messaggio sospetto, soprattutto se sembra fuori dalla norma per il presunto interlocutore o mittente, fermati e verifica l’identità della persona attraverso un numero noto o un canale di comunicazione alternativo.

Segnala le attività sospette: se sospetti di esser preso di mira da una truffa con clonazione vocale o deepfake, segnalalo immediatamente alle autorità e blocca il contatto. Impara a riconoscere un deep fake : anche se molti deep fake sono convincenti, ci sono comunque dei modi per individuarli. Alcuni indizi visivi includono una scarsa fusione dei tratti del viso, come le incongruenze nel tono della pelle, le ombre o persino le aree sfocate e distorte del volto. Gli indizi audio possono includere un’intonazione piatta o robotica, come la mancanza di inflessioni naturali, di emozioni o persino di brusche interruzioni del discorso.

Tattiche di truffa comuni nei pagamenti P2P

Le applicazioni di pagamento peer-to-peer (P2P) come Venmo, Zelle e Cash App sono diventate onnipresenti per le transazioni facili e veloci negli Stati Uniti. Tuttavia, questa comodità ha attirato anche i truffatori, portando a un aumento delle truffe sui pagamenti P2P. Queste truffe consistono tipicamente nell’ingannare gli utenti per indurli a inviare denaro o a divulgare informazioni personali per scopi fraudolenti.

Un esempio di truffe P2P è la recente impennata di attività fraudolente su Zelle. I rapporti hanno evidenziato un netto aumento delle truffe su questa piattaforma, sottolineando i potenziali rischi per gli utenti. La gravità della situazione è stata tale da attirare l’attenzione della senatrice Elizabeth Warren, nota per la sua posizione a favore del rafforzamento delle tutele dei consumatori, in particolare nel campo dei servizi di pagamento P2P.

I meccanismi di queste truffe possono variare, ma in genere seguono uno schema progettato per ingannare e sfruttare:

Proteggersi dalle truffe dei pagamenti P2P:

Effettua transazioni solo con persone fidate: limita le transazioni alle persone che conosci e di cui ti fidi. Questo approccio consente di evitare truffe comuni come gli schemi di falsi acquirenti o venditori e le frodi di pagamento eccessivo.

Verifica i dettagli del destinatario: prima di trasferire fondi, controlla sempre due volte i dati del destinatario, compresi nome, email e numero di telefono, per evitare di inviare denaro a impostori.

Attenzione alle richieste inaspettate: fai attenzione alle richieste di denaro inaspettate, in particolare da parte di persone sconosciute. Spesso si tratta di pagamenti falsi o di tentativi di sfruttare l’urgenza.

Evita link e allegati sospetti: non cliccare sui link o aprire gli allegati provenienti da fonti sconosciute, perché potrebbero essere tentativi di phishing volti a rubare le credenziali di accesso.

Segnala attività sospette: se ti imbatti in qualcosa di insolito, segnalalo immediatamente al team di assistenza dell’applicazione di pagamento P2P e alle autorità di polizia. Questo aiuta a rintracciare i truffatori e a prevenire ulteriori vittime.

Truffe per la consegna di pacchi

Sebbene le truffe per la consegna dei pacchi abbiano spesso un’impennata durante le festività natalizie, la loro minaccia persiste anche durante il nuovo anno, sfruttando il continuo entusiasmo e l’attesa per lo shopping online. Queste truffe non sono limitate al periodo festivo, ma rimangono un problema diffuso, che sfrutta la fiducia dei consumatori nei servizi di consegna e nei rivenditori online. Un recente incidente che ha coinvolto la società di consegne UPS sottolinea il funzionamento e l’impatto di queste truffe.

In Florida, i residenti sono stati presi di mira da una truffa che prevedeva un falso avviso di consegna di pacchi UPS. I truffatori informavano i residenti di essere in attesa di consegne che, in realtà, non esistevano. Questo tipo di truffa utilizza tipicamente tecniche di phishing, in cui le vittime ricevono messaggi che sembrano provenire da aziende di consegna reali come UPS.

Queste truffe iniziano spesso con messaggi di testo o email che affermano di provenire dai servizi di consegna. I messaggi possono affermare che si ha un pacco in attesa o che c’è un problema che richiede la tua attenzione. Ecco come si svolgono in genere:

Un esempio di messaggio inviato da un truffatore di pacchi che cerca di instaurare un rapporto con la vittima e di saperne di più su di lei.

Un altro esempio di messaggio di testo che i truffatori usano per la truffa di consegna dei pacchi e che potrebbero inviare con un link su cui cliccare.

Proteggersi dalle truffe per la consegna dei pacchi:

Verificare le notifiche di consegna: verifica sempre direttamente con l’azienda che effettua le consegne attraverso il sito web o l’app ufficiale, piuttosto che cliccare sui link presenti nei messaggi non richiesti.

Evita i pacchi non richiesti: se ricevi un pacco che non hai ordinato o una richiesta di pagamento per una consegna non richiesta, sii prudente. Segnala qualsiasi incidente di questo tipo alla società di consegna ed evita di interagire con messaggi sospetti.



Ricerca e metodi di pagamento: quando fai acquisti online, assicurati dell’affidabilità del negozio e utilizza metodi di pagamento sicuri come le carte di credito, che spesso offrono una protezione contro le frodi.



Segnalare attività sospette: fai attenzione ai segnali di una truffa, come i messaggi che creano un senso di urgenza o che chiedono informazioni sensibili. Segnala qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti.

Altre truffe a cui prestare attenzione nel 2024

Truffe legate al 5G

L’entusiasmo per le velocità sorprendenti e il potenziale cambiamento proposto dal 5G ha purtroppo attirato una buona dose di truffatori. Questi truffatori sfruttano l’impazienza dei consumatori di saltare sul carro del vincitore, mettendo in atto una serie di tattiche per rubare denaro e informazioni personali.

Proteggersi dalle truffe legate al 5G:

Non cadere nelle false promesse : diffida di affermazioni sensazionali sul fatto che il 5G possa cambiarti la vita. Consulta sempre le fonti ufficiali del tuo fornitore di servizi di telefonia mobile o i siti web tecnologici di fiducia per ottenere informazioni accurate sulla disponibilità e sulle funzionalità del 5G. Attenzione alle offerte non richieste: i fornitori reali non faranno pressione per ottenere aggiornamenti o offrire offerte esclusive attraverso link o telefonate sospette. Sii cauto con queste sollecitazioni.

Truffe di criptovalute con l’appoggio di celebrità

Le truffe delle criptovalute sponsorizzate dalle celebrità sfruttano la fiducia e l’affinità del pubblico con le loro star preferite per alimentare una pericolosa rete di inganni. Immagina di scorrere i social media e di vedere il tuo idolo che sproloquia su una nuova criptovaluta che si presume “sicura al massimo”. L’immagine che dipingono è quella della libertà finanziaria, dei guadagni facili e dell’ingresso in una comunità esclusiva. Questo è l’aggancio iniziale, dove l’eccitazione maschera le bandiere rosse.

Dietro le quinte, le celebrità vengono spesso pagate con somme ingenti per promuovere queste imprese rischiose, rivelando raramente i rischi nascosti o la propria mancanza di esperienza in materia di criptovalute. Questo crea un falso senso di sicurezza, inducendo i fan ignari a credere che la celebrità creda davvero nel progetto.

Proteggersi dalle truffe di criptovaluta con l’appoggio delle celebrità:

Seguire i soldi: il fatto che la tua celebrità preferita promuova un progetto crypto non lo rende automaticamente affidabile. Ricorda che le celebrità sono spesso pagate profumatamente per le sponsorizzazioni e i loro interessi finanziari potrebbero non coincidere con i tuoi. Leggi il whitepaper del progetto, il background del team e qualsiasi potenziale bandiera rossa identificata da revisori indipendenti.

Attenzione alle tattiche di urgenza e scarsità : i truffatori spesso creano un senso di urgenza dichiarando una disponibilità limitata o promettendo imminenti aumenti di prezzo. Non lasciare che la pressione offuschi il tuo giudizio; prenditi il tempo necessario per effettuare ricerche e valutare qualsiasi investimento in criptovalute.

Truffe sul cambiamento climatico

Il cambiamento climatico, una sfida globale urgente, è purtroppo diventato terreno fertile anche per i truffatori. Facendo leva sulle ansie e sul desiderio di essere parte della soluzione, questi truffatori tessono intricate reti di inganni mascherati da iniziative eco-compatibili.

Proteggersi dalle truffe sul cambiamento climatico:

Attenzione alla manipolazione emotiva : le truffe spesso utilizzano il senso di colpa, la paura o le tattiche dell’urgenza per spingerti a prendere decisioni rapide. Resta con i piedi per terra ed evita di agire d’impulso. Ricorda che un’azione autentica deve dare potere, non manipolare.

Attenzione alle truffe sugli investimenti green : evita d’investire in tecnologie non testate o in progetti di energia verde che promettono rendimenti irrealistici. Esegui un’accurata due diligence, verifica le approvazioni normative e comprendi i rischi connessi prima di investire in qualsiasi soluzione legata al clima.

Truffe di beneficenza che sfruttano le crisi globali

Le crisi globali, dai disastri naturali alle emergenze umanitarie, suscitano il desiderio di voler aiutare i più bisognosi. I truffatori, tuttavia, sfruttano questa compassione per il proprio tornaconto, tessendo elaborate reti di inganno mascherate da iniziative caritatevoli.

Proteggersi dalle truffe sul cambiamento climatico:

Verifica sempre prima di donare : verificata l’autenticità di un ente di beneficenza attraverso risorse indipendenti come Charity Navigator o GiveWell. Se hai intenzione di fare una donazione, evita di inviare contanti o di utilizzare piattaforme online non verificate.



Non effettuare donazioni su conti personali : se noti che il portale delle donazioni ti porta a un conto personale invece che a un conto aziendale associato all’organizzazione benefica, non trasferire il denaro.

Piani di assicurazione sanitaria falsi

I falsi piani di assicurazione sanitaria, proprio come il loro omonimo, non offrono altro che un’illusione di sicurezza. Possono promettere una copertura completa a prezzi stracciati, ma in realtà lasciano esposti a ingenti spese mediche e a potenziali problemi legali.

Proteggersi dai falsi piani di assicurazione sanitaria:

Leggere con attenzione le clausole scritte in piccolo : verifica sempre la legittimità di un piano assicurativo con il dipartimento assicurativo del tuo Stato o con un operatore sanitario di fiducia. Prima di sottoscriverlo, è bene conoscere la copertura del piano, le esclusioni, le franchigie e i ticket.

Non condividere mai informazioni personali con chi ti chiama o con siti web non richiesti : i fornitori e gli agenti assicurativi affidabili non chiederanno mai informazioni personali al telefono. Un fornitore di assicurazioni affidabile verificherà sempre la tua identità e richiederà informazioni attraverso canali sicuri prima di fornire qualsiasi servizio o discutere di dettagli sensibili.

Comprendere la psicologia di ciò che fa cadere le persone nelle truffe

Un sondaggio di Citibank del 2023 ha rivelato che, sebbene il 90% degli adulti statunitensi si senta sicuro della propria capacità di identificare ed evitare le truffe, più di un quarto ne è comunque rimasto vittima nel corso dell’anno. Perché questo accade?

Il pregiudizio dell’ottimismo ci rende vulnerabili alle truffe

Un fattore psicologico chiave che contribuisce a far cadere le persone nelle truffe è il pregiudizio dell’ottimismo. Questo pregiudizio porta gli individui a credere di avere meno probabilità di essere colpiti da eventi negativi rispetto agli altri. Nel contesto delle truffe, questo si manifesta come un’eccessiva fiducia nella propria capacità di individuare ed evitare le truffe. Purtroppo, questo può portare ad abbassare la guardia nei confronti di potenziali minacce.

Il pregiudizio dell’ottimismo può rendere le persone più vulnerabili alle truffe, in quanto potrebbero non essere così scrupolose nel vagliare i potenziali rischi. Potrebbero ignorare i segnali di allarme, come i contatti non richiesti, pensando di essere troppo esperti o informati per cadere vittime. Questo punto cieco mentale è proprio quello che sfruttano i truffatori.

Come contribuisce la tecnologia

Un altro fattore che contribuisce alla suscettibilità alle truffe è il livello di competenza tecnologica. Le persone che non conoscono a fondo gli ultimi progressi o tendenze tecnologiche possono essere più inclini alle truffe a causa della mancanza di comprensione del funzionamento di queste operazioni fraudolente. I truffatori spesso sfruttano le nuove tecnologie e i nuovi metodi, rimanendo un passo avanti rispetto alla consapevolezza del pubblico.

Le tattiche utilizzate dai truffatori per ingannare le loro vittime

Pressione temporale

I truffatori spesso creano un senso di urgenza per provocare decisioni avventate. Si pensi, ad esempio, allo scenario in cui si riceve una telefonata da qualcuno che sostiene di essere della propria banca e che avvisa di attività non autorizzate sul proprio conto. La minaccia immediata alla privacy innesca una reazione naturale per riprendere il controllo, che spesso porta ad azioni affrettate su cui i truffatori fanno leva.

Abuso di fiducia e autorità

Le figure di autorità godono naturalmente di fiducia. I truffatori sfruttano questo aspetto impersonando funzionari o figure autoritarie conosciute, abbassando così la guardia e rendendo più credibile il loro inganno. Un esempio è un’email truffaldina proveniente da un “manager” che richiede l’acquisto di carte regalo in caso di emergenza, uno scenario tipico sul posto di lavoro.

Le-mail di phishing qui sopra è un buon esempio di come i truffatori sfruttino Slack, uno strumento comunemente usato sul posto di lavoro, per abusare della fiducia e indurre le vittime a fornire informazioni. (Credit: Reddit)

Promettente guadagno finanziario

Pur sapendo che le offerte gratuite di solito sono una fregatura, molti cadono ancora nelle truffe che promettono soldi facili o offerte esclusive. I truffatori sfruttano la paura di perdersi (FOMO) e il fascino di guadagni finanziari rapidi, che possono essere particolarmente efficaci nei confronti di chi si trova in difficoltà economiche o è alla ricerca di una convalida emotiva.

Riconoscere che queste strategie possono sovrapporsi e amplificarsi a vicenda ci aiuta a capire perché le truffe possono essere così efficaci. Questa conoscenza è un passo fondamentale per riconoscere le bandiere rosse delle truffe, il che ci porta alla prossima sezione.

Quali sono i segnali di allarme di una truffa?

Riconoscere i segnali di una truffa è fondamentale per proteggersi dal rischio di caderne vittima. Ecco alcuni segnali di allarme da tenere d’occhio:

Sei mai stato vittima di una truffa? Condividi la tua esperienza nei commenti qui sotto.