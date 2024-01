Où regarder “The Walking Dead: Daryl Dixon” en 2024

The Walking Dead est de retour avec un autre spin off de la série, cette fois centrée sur le personnage préféré des fans, Daryl Dixon. Voici comment regarder The Walking Dead: Daryl Dixon, où que vous soyez.

Est-ce que je peux utiliser un VPN pour regarder “The Walking Dead: Daryl Dixon” dans un autre pays ?

Bien que vous puissiez regarder The Walking Dead: Daryl Dixon en vous connectant à une localisation de serveur VPN dans un pays autre que le votre, cela pourrait enfreindre les conditions d’utilisation de votre service de streaming ainsi que ceux d’ExpressVPN. ExpressVPN est un outil de sécurité et de protection de la vie privée, et n’est pas conçu pour une utilisation visant à porter atteinte aux droits d’auteur. De par sa conception, nous ne pouvons ni voir ni contrôler ce que vous faites lorsque vous vous connectez au service VPN, nous insistons ainsi sur le fait que vous devez respecter l’industrie du divertissement et toujours honorer les conditions d’utilisation.

Regardez “The Walking Dead: Daryl Dixon” en ligne gratuitement en Nouvelle-Zélande

TVNZ+

Prix : Gratuit

Essai gratuit : Aucun

TVNZ+ en Nouvelle-Zélande diffuse en streaming The Walking Dead: Daryl Dixon gratuitement. Les épisodes sont en streaming sur TVNZ+ le même jour que leur diffusion aux États-Unis. Bien que TVNZ+ soit gratuit à l’utilisation, notez que vous aurez besoin de créer un compte avant de démarrer le streaming. Pour les fans qui se trouvent en Nouvelle-Zélande regardant avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner une localisation de serveur en Nouvelle-Zélande.

Regardez “The Walking Dead: Daryl Dixon” en ligne aux États-unis

AMC+

Prix : à partir de 9 USD/mois

Essai gratuit : Sept jours d’essai gratuit

AMC+ est un excellent choix pour regarder The Walking Dead: Daryl Dixon en streaming. Les épisodes devraient être disponibles en streaming sur le service AMC+, au fur et à mesure de leurs diffusions sur AMC. Ils seront ensuite disponibles en streaming à la demande après cela. AMC+ accueille également toutes les éditions et toutes les saisons de The Walking Dead. Pour les fans américains de Walking Dead regardant avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner une localisation de serveur aux États-Unis.

Regardez “The Walking Dead: Daryl Dixon” en ligne en Australie

AMC+

Prix : à partir de 7 AUD/mois

Essai gratuit : Sept jours d’essai gratuit

AMC+ est le service de streaming de choix pour les fans de Walking Dead en Australie. Les épisodes de The Walking Dead: Daryl Dixon devraient être ajoutés sur le service après leur diffusion aux États-Unis, et ils seront disponibles en streaming à la demande après cela. Pour les australiens qui regardent avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner une localisation de serveur VPN en Australie.

Stan

Prix : à partir de 10 AUD/mois

Essai gratuit : 30 jour d’essai gratuit

Le service de streaming Stan est une autre option pour les fans australiens qui veulent regarder The Walking Dead: Daryl Dixon en streaming. Le service de streaming australien offre chaque épisode du spin off à la demande. Pour les australiens regardant avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner une localisation de serveur australienne.

Regardez “The Walking Dead: Daryl Dixon” en ligne au Canada

AMC+

Prix : à partir de 8 CND/mois

Essai gratuit : Sept jours d’essai gratuit

Les canadiens qui souhaitent regarder The Walking Dead: Daryl Dixon devraient utiliser AMC+. Le service de streaming diffusera en streaming les épisodes du spin off à la demande. Pour les fans canadiens qui regardent avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner une localisation de serveur canadienne.

Comment regarder “The Walking Dead: Daryl Dixon” gratuitement

Enregistrez-vous pour l’essai gratuit de sept jours d’AMC+ après la finale de The Walking Dead: Daryl Dixon afin de binger la série gratuitement. Alternativement, si vous êtes en Nouvelle-Zélande, vous pouvez regarder The Walking Dead: Daryl Dixon gratuitement sur TVNZ+.

Regardez “The Walking Dead: Daryl Dixon” en streaming en 3 étapes faciles

Connectez-vous à une localisation de serveur VPN dans un des 105 pays disponibles. Par exemple, pour les néo-zélandais qui sont fans de The Walking Dead et qui veulent streamer The Walking Dead: Daryl Dixon, connectez-vous tout simplement à une localisation de serveur néo-zélandaise sécurisée pour streamer la série gratuitement.

Commencez votre streaming et profitez !

Pourquoi vous avez besoin d’ExpressVPN pour le streaming

Un VPN premium comme ExpressVPN est la manière parfaite de streamer vos séries préférées en toute sécurité. Non seulement ExpressVPN offre des serveurs à haut débit dans 105 pays dans le monde, optimisés pour le streaming et la sécurité, mais en plus, un VPN vous permet de streamer sur tous vos appareils et même sur votre Smart TV et vos consoles de jeu.

Regardez les épisodes de The Walking Dead: Daryl Dixon en streaming et en toute sécurité avec un VPN avec huit connexions simultanées, ce qui vous permet de regarder des épisodes à la maison, en déplacement ou même à l’étranger.

Fonctionnalités clés :

• Serveurs haut débit dans 105 pays à travers le monde, tous optimisés pour la vitesse et la sécurité

• Jusqu’à 8 connexions simultanées (avec un abonnement de 6 ou 12 mois)

• Service client 5 étoiles avec support par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7

• Politique de confidentialité stricte : Pas de logs d’activité ou de connexion

• Site de support complet avec des articles de dépannage, des tutoriels vidéos pratiques, et bien plus

• La technologie de serveur VPN la plus avancée de l’industrie, TrustedServer , supprime toutes les données à chaque redémarrage

• Notre innovation Threat Manager protège votre téléphone des programmes malveillants et d’autres applis de suivi suspectes

• Notre protocole de dernière génération Lightway offre de meilleures vitesses, sécurité et fiabilité, surtout sur mobile

De quoi parle “The Walking Dead: Daryl Dixon”

The Walking Dead: Daryl Dixon est une série en spin off de l’univers The Walking Dead, suivant l’aventure de Daryl Dixon (Norman Reedus), le personnage préféré des fans. La série raconte l’aventure du personnage, à commencer par son départ du Commonwealth et de son arrivée en France, ce qui déclenche une chaîne d’événements violents, mettant un jeune garçon en danger et qu’il doit guider pour rester en sécurité.

Date de sortie de “The Walking Dead: Daryl Dixon”

The Walking Dead: Daryl Dixon est en première sur AMC le 10 septembre 2023, avec les épisodes en streaming à la demande le même jour sur AMC+. La série en six parties prendra fin le 15 octobre 2023.

Casting de “The Walking Dead: Daryl Dixon”

Norman Reedus en tant que Daryl Dixon

Melissa McBride en tant que Carol Peletier

Clémence Poésy en tant que Isabelle Carriere

Romain Levi en tant que Stephane Codorn

Laika Blanc Francard en tant que Sylvie

Anne Charrier en tant que Marion Genet

Louis Puech Scigliuzzi en tant que Laurent

Eriq Ebouaney en tant que Fallou Boukar

Paloma en tant que Coco

Lukerya Ilyashenko en tant que Anna Valery

Joel de la Fuente en tant que Losang

Hassam Ghancy en tant que Azlan

François Delaive en tant que Dr. Henri LaFleur

FAQ sur “The Walking Dead: Daryl Dixon”

Sur quelle chaîne est diffusée “The Walking Dead: Daryl Dixon” ?

The Walking Dead: Daryl Dixon est diffusé sur AMC et est en streaming sur AMC+.

Où regarder “The Walking Dead: Daryl Dixon” en ligne au Royaume-Uni ?

Malheureusement, The Walking Dead Daryl Dixon n’a pas encore de date de diffusion pour le Royaume-Uni.

“The Walking Dead: Daryl Dixon” est-elle sur Disney Plus ?

Non, The Walking Dead Daryl Dixon n’est pas en streaming sur Disney Plus.

“The Walking Dead: Daryl Dixon” est-elle sur Fubo ?

Non, The Walking Dead Daryl Dixon n’est pas en streaming sur Fubo.

“The Walking Dead: Daryl Dixon” est-elle sur Netflix ?

Non, The Walking Dead Daryl Dixon n’est pas en streaming sur Netflix.

“The Walking Dead: Daryl Dixon” est-elle sur Hulu ?

Non, The Walking Dead Daryl Dixon n’est pas en streaming sur Hulu.