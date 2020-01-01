    DNS kodlarının Netflix için çalışmamasının 2 nedeni

    Netflix izlemenin yolları'nı* arıyorsanız, Amerikan Netflix DNS kodlarını aramak belki de en az güvenilir ve en kullanışsız yöntemdir.

    Amerikan Netflix DNS kodları genellikle yayınlandıktan hemen sonra artık çalışmazlar.

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    Bir VPN ile Netflix Nasıl İzlenir

    DNS Kodları: Netflix izlemenin en az güvenilir yolu

    "Amerikan Netflix DNS Kodları" genellikle sunucuları ani yüklenmelere karşı hazırlıksız olan güvenilmez kaynaklardan gelir. Onları bulduğunuz anda, büyük ihtimalle kullanışsızdırlar.

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    DNS kodları Netflix izlemek için en az güvenilir yoldur

    DNS Kodları: Netflix izlemenin en kullanışsız yolu

    "Ücretsiz DNS kodları" bir nedenden dolayı ücretsizdir. Trafiğinizi, tarama verilerinizi kaydeden bir sunucuya gönderirler, sizi ortadaki adam saldırılarına karşı korunmasız bırakılar, veya sizi dolandırmak için tasarlanmış web sitelerine yönlendirirler.

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    DNS kodları Netflix izlemek için en kullanışsız yoldur

    Netflix İzleme: Karşılaştırma Tablosu

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    ExpressVPN telif haklarını ihlal etme amacı ile kullanılmak için hedeflenmiş bir VPN servisi değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'na ve Netflix Kullanım Şartları'na göz atın.

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