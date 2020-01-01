DNS kodlarının Netflix için çalışmamasının 2 nedeni
Netflix izlemenin yolları'nı* arıyorsanız, Amerikan Netflix DNS kodlarını aramak belki de en az güvenilir ve en kullanışsız yöntemdir.
Amerikan Netflix DNS kodları genellikle yayınlandıktan hemen sonra artık çalışmazlar.
DNS Kodları: Netflix izlemenin en az güvenilir yolu
"Amerikan Netflix DNS Kodları" genellikle sunucuları ani yüklenmelere karşı hazırlıksız olan güvenilmez kaynaklardan gelir. Onları bulduğunuz anda, büyük ihtimalle kullanışsızdırlar.
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DNS Kodları: Netflix izlemenin en kullanışsız yolu
"Ücretsiz DNS kodları" bir nedenden dolayı ücretsizdir. Trafiğinizi, tarama verilerinizi kaydeden bir sunucuya gönderirler, sizi ortadaki adam saldırılarına karşı korunmasız bırakılar, veya sizi dolandırmak için tasarlanmış web sitelerine yönlendirirler.
İyi bir VPN güvenliğinizi öncelik haline getirir. ExpressVPN güvenliğinizi korumayı vadeder ve İnternet trafiğinizi kaydetmez veya takip etmez.
Netflix İzleme: Karşılaştırma Tablosu
|VPN
|Proxy
|DNS Kodları
|
Güvenilir
hizmet
|Trafiği
gaspetmez
|
IP
adresinizi saklar
|
Trafiğinizi
şifreler
|Konum
değiştirmesi
kolay
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