DNS Kodları: Netflix izlemenin en kullanışsız yolu

"Ücretsiz DNS kodları" bir nedenden dolayı ücretsizdir. Trafiğinizi, tarama verilerinizi kaydeden bir sunucuya gönderirler, sizi ortadaki adam saldırılarına karşı korunmasız bırakılar, veya sizi dolandırmak için tasarlanmış web sitelerine yönlendirirler.

İyi bir VPN güvenliğinizi öncelik haline getirir. ExpressVPN güvenliğinizi korumayı vadeder ve İnternet trafiğinizi kaydetmez veya takip etmez.