Les codes DNS : le moyen le moins fiable de regarder Netflix

Les "codes DNS pour Netflix américain" proviennent en général de sources peu fiables dont les serveurs ne sont pas préparés pour une augmentation brutale de trafic. Le temps que vous les trouviez, ils sont devenus inutilisables.

