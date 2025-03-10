Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu eğitim size pfSense’inizde OpenVPN ile ExpressVPN’in nasıl yapılandırılacağını gösterecektir.

Tüm ExpressVPN konumları, manuel yapılandırılmış bağlantılar için kullanılabilir olmayabilir.

Önemli: OpenVPN manuel yapılandırması, OpenVPN manuel yapılandırması, ExpressVPN uygulaması ile aynı güvenlik ve gizlilik avantajlarını sunmaz. Yönlendiriciniz AES-NI’yi desteklemiyorsa (örneğin Asus RT-AC86U), OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanırken ara sıra hız sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Not: Aşağıdaki adımlar pfSense 2.4.5 üzerinde test edilmiştir ve temel bir ev ağı kurulumu (192.168.1.0/24): İnternet > Modem > pfSense > Yönlendirici/Erişim Noktaları için kullanıcılar içindir.

1. ExpressVPN hesap bilgilerinizi bulun

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağda, sizin için zaten seçilmiş olan OpenVPN ile kullanıcı adınızı, şifrenizi ve bir OpenVPN yapılandırma dosyaları listesini göreceksiniz.

İndirmek için istediğiniz konum(ları) tıklayarak .ovpn dosya(larını) indirin.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

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2. pfSense üzerinde VPN’i kurun

PfSense web arayüzünüze giriş yapın. (Varsayılan kullanıcı adı ve şifre admin ve pfsense‘dir.) GİRİŞ seçeneğine tıklayın.

Üst gezinti çubuğunda Sistem seçeneğine tıklayın > Sert. Yönetici.

CA sekmesinde tıklayın Ekle. Aşağıdaki bilgileri girin:

CA Oluştur/Düzenle

Açıklayıcı isim: VPN bağlantınızı tanımanıza yardımcı olacak bir ad girin. Örneğin: ExpressVPN.

VPN bağlantınızı tanımanıza yardımcı olacak bir ad girin. Örneğin: ExpressVPN. Yöntem: Mevcut bir Sertifika Otoritesi’ni İçe Aktar seçeneğini seçin.

Mevcut Sertifika Otoritesi

Sertifika verileri: .ovpn yapılandırma dosyasına sağ tıklayın ve herhangi bir metin düzenleyicisiyle açın. <ca> ve </ca> etiketleri arasındaki metni kopyalayın ve bu alana yapıştırın.



.ovpn yapılandırma dosyasına sağ tıklayın ve herhangi bir metin düzenleyicisiyle açın. <ca> ve </ca> etiketleri arasındaki metni kopyalayın ve bu alana yapıştırın. Sertifika Özel Anahtarı (isteğe bağlı): Boş bırakın.

Boş bırakın. Sonraki sertifika için seri: Boş bırakın.

Kaydet seçeneğine tıklayın.

Sertifikalar seçeneğine tıklayın. Ekle/İmzala seçeneğine tıklayın. Aşağıdaki bilgileri girin:

Yeni Sertifika Ekle/İmzala

Yöntem: Mevcut bir Sertifika İçe Aktar seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Açıklayıcı isim: Herhangi bir ad girin. Örneğin: ExpressVPN Sert.

Sertifika İçe Aktar

Sertifika verileri: Daha önce açtığınız metin düzenleyicide, <cert> ve </cert> etiketleri arasındaki metni kopyalayın ve bu alana yapıştırın.



Daha önce açtığınız metin düzenleyicide, <cert> ve </cert> etiketleri arasındaki metni kopyalayın ve bu alana yapıştırın. Özel anahtar verileri: Daha önce açtığınız metin düzenleyicide, <key> ve </key> etiketleri arasındaki metni kopyalayın ve bu alana yapıştırın.



Kaydet seçeneğine tıklayın.

Üst gezinti çubuğunda VPN > OpenVPN seçeneğine tıklayın.

İstemciler seçeneğine tıklayın, sonra tıklayın Ekle. Aşağıdaki bilgileri girin:

Genel Bilgiler

Devre Dışı: İşaretli bırakmayın.

İşaretli bırakmayın. Sunucu modu: Eşler Arası (SSL/TLS) seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Protokol: Yalnızca IPv4 üzerinde UDP seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Aygıt modu: tun – Katman 3 Tünel Modu seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Arayüz: WAN seçin.

seçin. Yerel port: Boş bırakın.

Boş bırakın. Sunucu ana bilgisayarı veya adresi: Daha önce açtığınız metin düzenleyicide, “remote” kelimesi ile 4 haneli port numarası arasındaki listedeki herhangi bir sunucu adresini kopyalayın. Bu alana yapıştırın.

Daha önce açtığınız metin düzenleyicide, “remote” kelimesi ile 4 haneli port numarası arasındaki listedeki herhangi bir sunucu adresini kopyalayın. Bu alana yapıştırın. Sunucu portu: Yukarıda bulduğunuz numarayı (sunucu adresinden sonra) girin.

Yukarıda bulduğunuz numarayı (sunucu adresinden sonra) girin. Proxy ana bilgisayarı veya adresi: Boş bırakın.

Boş bırakın. Proxy portu: Boş bırakın.

Boş bırakın. Proxy Kimlik Doğrulaması: yok seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Açıklama: VPN bağlantınızı tanımanıza yardımcı olacak bir ad girin. Örneğin: ExpressVPN NY.

Kullanıcı Kimlik Doğrulama Ayarları

Kullanıcı Adı: önceden bulduğunuz kullanıcı adını girin.

önceden bulduğunuz kullanıcı adını girin. Şifre: önceden bulduğunuz şifreyi iki kez girin.

Kriptografik Ayarlar

TLS Yapılandırması: Bu kutuyu işaretleyin.

Bu kutuyu işaretleyin. Otomatik TLS anahtarı oluşturma: Bu kutunun işaretini kaldırın.

Bu kutunun işaretini kaldırın. TLS Anahtarı: Daha önce açtığınız metin düzenleyicide, <tls-auth> ve </tls-auth> etiketleri arasındaki metinleri kopyalayın ve bu alana yapıştırın.



Daha önce açtığınız metin düzenleyicide, <tls-auth> ve </tls-auth> etiketleri arasındaki metinleri kopyalayın ve bu alana yapıştırın. TLS Anahtar Kullanım Modu: TLS Kimlik Doğrulama seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Karşılıklı Sertifika Otoritesi: Daha önce oluşturduğunuz girdiyi (ör. ExpressVPN) seçin.

Daha önce oluşturduğunuz girdiyi (ör. ExpressVPN) seçin. İstemci Sertifikası: Daha önce oluşturduğunuz girdiyi (ör. ExpressVPN Sert) seçin.

Daha önce oluşturduğunuz girdiyi (ör. ExpressVPN Sert) seçin. Şifreleme Algoritması: Daha önce açtığınız metin düzenleyiciyi kullanarak “cipher” kelimesini arayın. Açılır menüde “cipher” sonrası gösterilen algoritmayı seçin. Örneğin: AES-256-GCM .

Daha önce açtığınız metin düzenleyiciyi kullanarak “cipher” kelimesini arayın. Açılır menüde “cipher” sonrası gösterilen algoritmayı seçin. Örneğin: . NCP’yi Etkinleştir: Bu kutunun işaretini kaldırın.

Bu kutunun işaretini kaldırın. NCP Algoritmaları: Boş bırakın.

Boş bırakın. Kimlik Doğrulama özet algoritması: Daha önce açtığınız metin düzenleyiciyi kullanarak “auth” kelimesini arayın. Açılır menüde “auth” sonrası gösterilen algoritmayı seçin. Örneğin: SHA512 .

Daha önce açtığınız metin düzenleyiciyi kullanarak “auth” kelimesini arayın. Açılır menüde “auth” sonrası gösterilen algoritmayı seçin. Örneğin: . Donanım Kriptosu: Cihazınızın donanım şifreleme desteği olduğunu bilmiyorsanız, Donanım Kripto Hızlandırması Yok seçeneğini seçin.

Tünel Ayarları

IPv4 Tünel Ağı: Boş bırakın.

Boş bırakın. IPv6 Tünel Ağı: Boş bırakın.

Boş bırakın. IPv4 Uzak ağ(lar): Boş bırakın.

Boş bırakın. IPv6 Uzak ağ(lar): Boş bırakın.

Boş bırakın. Giden bant genişliğini sınırla: Boş bırakın.

Boş bırakın. Sıkıştırma: Kaba olmayan hiçbir sıkıştırmayı kabul etme (En güvenli) seçeneğini seçin

seçeneğini seçin Topoloji: Gerçek şekliyle bırakın.

Gerçek şekliyle bırakın. Hizmet Türü: İşaretli bırakmayın.

İşaretli bırakmayın. Yolları çekme: Bu kutuyu işaretleyin.

Bu kutuyu işaretleyin. Yolları ekleme/çıkarma: İşaretli bırakmayın.

Gelişmiş Yapılandırma

Özel seçenekler: Aşağıdakileri kopyalayın ve yapıştırın:

fast-io;persist-key;persist-tun;remote-random;pull;comp-lzo no;tls-client;verify-x509-name Server name-prefix;remote-cert-tls server;key-direction 1;route-method exe;route-delay 2;tun-mtu 1500;fragment 1300;mssfix 1450;verb 3;sndbuf 524288;rcvbuf 524288

Aşağıdakileri kopyalayın ve yapıştırın: Hızlı UDP I/O: Bu kutuyu işaretleyin.

Bu kutuyu işaretleyin. Gönder/Al Tamponu: 512 KiB seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Ağ Geçidi Oluşturma: Sadece IPv4 seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Ayrıntı seviyesi: 3 (önerilen) seçeneğini seçin.

Kaydet seçeneğine tıklayın.

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3. WAN’ı VPN tüneli üzerinden yönlendirin

Tünel çevrimiçi olduktan sonra, WAN trafiğinizi tünel üzerinden yönlendirmeniz gerekir.

Üst gezinti çubuğunda Arayüzler > Atamalar seçeneğine tıklayın.

Tıklayınız Ekle. Yeni bir arayüz oluşturulacaktır. OPT1 için ovpnc1 seçin. Kaydet seçeneğine tıklayın.

Üst gezinti çubuğunda Arayüzler seçeneğine tıklayın > OPT1.

Aşağıdaki bilgileri girin:

Genel Yapılandırma

Etkinleştir: Bu kutuyu işaretleyin.

Bu kutuyu işaretleyin. Açıklama: Sizin için anlamlı bir ad girin. Örneğin: ExpressVPN.

Sizin için anlamlı bir ad girin. Örneğin: ExpressVPN. MAC Adresi: Boş bırakın.

Boş bırakın. MTU: Boş bırakın.

Boş bırakın. MSS: Boş bırakın.

Rezerve Edilmiş Ağlar

Özel ağları ve geridönüş adreslerini engelle: İşaretli bırakmayın.

İşaretli bırakmayın. Bogon ağlarını engelle: İşaretli bırakmayın.

Kaydet seçeneğine tıklayın.

Değişiklikleri Uygula seçeneğine tıklayın.

Üst gezinti çubuğunda Güvenlik Duvarı > Takma Adlar seçeneğine tıklayın.

Tıklayınız Ekle.

Ev ağınıza “Takma Ad” vererek ağınızı referans almanızı sağlayacak bir isim oluşturun. Aşağıdaki bilgileri girin:

Özellikler

İsim: Anlamlı bir isim girin. Örneğin: Local_Subnets.

Anlamlı bir isim girin. Örneğin: Local_Subnets. Açıklama: Sizin için anlamlı bir şey girin. Örneğin: Ev ağı.

Sizin için anlamlı bir şey girin. Örneğin: Ev ağı. Tür: Ağ(lar) seçeneğini seçin.

Ağ(lar)

Ağ veya FQDN: 192.168.1.0 girin ve 24 seçin.

Kaydet seçeneğine tıklayın.

Üst gezinti çubuğunda Güvenlik Duvarı > NAT > Dışa Aktarım seçeneğine tıklayın.

Mod için Manuel Dışa Aktarım NAT kuralı oluşturma seçeneğini seçin. Kaydet > Değişiklikleri Uygula seçeneğine tıklayın.

Ağınızdan çıkarken trafiğinizin bir hedefe ihtiyacı vardır. Eşlemeler bölümüne aşağıya kaydırın, mevcut WAN bağlantılarınızı yeni ExpressVPN sanal arayüzünüzü kullanacak şekilde değiştirmeniz gerekecektir.

İlk WAN bağlantı girişi için, öğesine tıklayın.

Arayüz için EXPRESSVPN seçeneğini seçin.

Kaydet seçeneğine tıklayın.

Diğer WAN girişleri için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Tüm yeni kurallar eklendikten sonra, üst kısımda Değişiklikleri Uygula seçeneğine tıklayın.

Şimdi, oluşturduğunuz OpenVPN ağ geçidinden tüm yerel trafiği yönlendirmek için bir kural oluşturun. Üst gezinti çubuğunda Güvenlik Duvarı > Kurallar seçeneğine tıklayın.

LAN seçeneğine tıklayın. En solda Ekle seçeneğine tıklayın.

Aşağıdaki bilgileri girin:

Güvenlik Duvarı Kuralını Düzenle

Eylem: Geçiş seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Devre Dışı: İşaretli bırakmayın.

İşaretli bırakmayın. Arayüz: LAN seçin.

seçin. Adres: IPv4 seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Protokol: Herhangi seçeneğini seçin.

Kaynak

Kaynak: Tek ana bilgisayar veya takma ad seçeneğini seçin ve ağınız için oluşturduğunuz takma adın adını girin. Örneğin: Local_subnets.

Hedef

Hedef: herhangi seçeneğini seçin.

Ekstra Seçenekler

Günlük: İşaretli bırakmayın.

İşaretli bırakmayın. Açıklama: Size anlamlı gelen bir şey girin. Örneğin: LAN trafiği ExpressVPN’e.

Gelişmişi Göster‘e tıklayın.

Gelişmiş Seçenekler

Ağ Geçidi: EXPRESSVPN‘i seçin.

Kaydet > Değişiklikleri Uygula seçeneğine tıklayın.

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4. Bağlantı başarısını onaylayın

Artık OpenVPN bağlantınızın başarılı olduğunu onaylayabilmelisiniz. Üst gezinme çubuğunda, Durum > OpenVPN‘e tıklayın.

VPN tüneliniz çevrimiçi ise, Durum “açık” yazmalıdır.

VPN’e bağlı olduğunuzu doğrulamak için ExpressVPN’in IP Adresi Denetleyicisini de kullanabilirsiniz. Gösterilen IP adresi, OpenVPN üzerinden bağlandığınız konumla ilişkilendirilmeli. Değilse, Hizmet altında duraklatma simgesine, ardından başlat simgesine tıklayarak VPN’i yeniden başlatın.

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