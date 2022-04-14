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Bu rehber, ExpressVPN Android uygulamasında ExpressVPN Keys’i (ExpressVPN’in şifre yöneticisi) nasıl kuracağınızı gösterir.
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ExpressVPN Keys hesabı oluşturun
Başka bir cihazda ExpressVPN Keys kurun
ExpressVPN Keys nasıl kullanılır
Hata bildirin
ExpressVPN Keys hesabı oluşturun
- ExpressVPN Android uygulamasını yükleyin ve kurun.
- Keys sekmesini görürseniz hesabınızı oluşturmak için kurulum yönergelerini izleyin:
- Birincil şifre oluşturun.
- Kurtarma kodunu güvenli bir yere kaydedin. Birincil şifreyi kaybederseniz şifre yöneticinize erişmek için bu şifreye ihtiyacınız olacaktır.
- İstenirse e-postanıza gönderilen altı basamaklı doğrulama kodunu girin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Başka bir cihazda ExpressVPN Keys kurun
ExpressVPN Keys hesabınızı önceden kurduysanız ve başka bir cihazda ExpressVPN Keys kullanmak istiyorsanız:
- Başka bir cihaza ExpressVPN Keys yükleyin:
- Windows, Mac ve Linux: Chrome uzantısı
- Android: ExpressVPN Android uygulaması
- İOS: ExpressVPN iOS uygulaması
- Şifre yöneticisini etkinleştirmek için yönergeleri izleyin.
- İstenirse, e-postanıza gönderilen altı basamaklı doğrulama kodunu girin.
- Şifre yöneticisinin kilidini açın.
Giriş bilgileriniz cihazlarınız arasında otomatik olarak senkronize edilir.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
ExpressVPN Keys nasıl kullanılır
ExpressVPN Keys’i nasıl kullanacağınızı öğrenmek için ilgili yönergelere bakın:
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Hata bildirin
Android için ExpressVPN Keys kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız:
- Yardım > Bize e-posta gönderin‘e dokunun.
- Yönergeleri izleyin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.