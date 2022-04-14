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Bu rehber, ExpressVPN Android uygulamasında ExpressVPN Keys’i (ExpressVPN’in şifre yöneticisi) nasıl kuracağınızı gösterir.

Önemli: ExpressVPN Keys birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak fakat tüm kullanıcılar tarafından hemen kullanılamayacak. Kullanamayacak ve hemen hesap açamayacak olsanız da şifre yöneticisini yüklü hâlde tutun ve sizin için hazır olduğu bildirimini bekleyin.

ExpressVPN Keys hesabı oluşturun

ExpressVPN Android uygulamasını yükleyin ve kurun. Keys sekmesini görürseniz hesabınızı oluşturmak için kurulum yönergelerini izleyin: Birincil şifre oluşturun. Kurtarma kodunu güvenli bir yere kaydedin. Birincil şifreyi kaybederseniz şifre yöneticinize erişmek için bu şifreye ihtiyacınız olacaktır. İstenirse e-postanıza gönderilen altı basamaklı doğrulama kodunu girin.

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Başka bir cihazda ExpressVPN Keys kurun

Önemli: ExpressVPN’e Android veya iOS’ta uygulama içi ücretsiz deneme yoluyla kaydolduysanız diğer cihazlarınızda ExpressVPN Keys’i kurmadan önce ExpressVPN’e Android veya iOS’ta uygulama içi ücretsiz deneme yoluyla kaydolduysanız diğer cihazlarınızda ExpressVPN Keys’i kurmadan önce ExpressVPN hesabınız için bir parola (ve bir e-posta adresi) belirlemeniz gerekir.

ExpressVPN Keys hesabınızı önceden kurduysanız ve başka bir cihazda ExpressVPN Keys kullanmak istiyorsanız:

Başka bir cihaza ExpressVPN Keys yükleyin: Windows, Mac ve Linux: Chrome uzantısı

Android: ExpressVPN Android uygulaması

İOS: ExpressVPN iOS uygulaması Şifre yöneticisini etkinleştirmek için yönergeleri izleyin. İstenirse, e-postanıza gönderilen altı basamaklı doğrulama kodunu girin. Şifre yöneticisinin kilidini açın.

Giriş bilgileriniz cihazlarınız arasında otomatik olarak senkronize edilir.

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ExpressVPN Keys nasıl kullanılır

ExpressVPN Keys’i nasıl kullanacağınızı öğrenmek için ilgili yönergelere bakın:

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Hata bildirin

Android için ExpressVPN Keys kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız:

Yardım > Bize e-posta gönderin‘e dokunun. Yönergeleri izleyin.

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