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Из этого руководства вы узнаете, как настроить ExpressVPN Keys (менеджер паролей ExpressVPN) в приложении ExpressVPN для Android.

Важно! План запуска ExpressVPN Keys предусматривает несколько месяцев, поэтому менеджер паролей может быть недоступен сразу для всех пользователей. Таким образом, если вы не можете использовать менеджер паролей и создать учетную запись прямо сейчас, не удаляйте его — мы сообщим вам, когда всё будет готово.

Создание учетной записи ExpressVPN Keys

Установите и настройте приложение ExpressVPN Keys для Android. Если вы видите вкладку Keys, воспользуйтесь инструкциями по настройке учетной записи: Создайте основной пароль. Сохраните в надежном месте код восстановления. С его помощью вы сможете получить доступ к менеджеру паролей, если потеряете свой основной пароль. Если потребуется, введите шестизначный код подтверждения, отправленный вам на электронную почту.

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Настройка ExpressVPN Keys на другом устройстве

Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome , а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

Важно! Если вы оформили подписку на ExpressVPN через пробный режим приложения для Android или iOS, вам необходимо Если вы оформили подписку на ExpressVPN через пробный режим приложения для Android или iOS, вам необходимо указать адрес электронной почты и придумать пароль для своей учетной записи ExpressVPN , прежде чем вы сможете воспользоваться ExpressVPN Keys на других своих устройствах.

Если у вас уже есть учетная запись ExpressVPN Keys, и вы хотите использовать ExpressVPN Keys на другом устройстве:

Установите ExpressVPN Keys на другом устройстве: Windows, Mac, Linux: расширение для Chrome

Android: приложение ExpressVPN для Android

iOS: приложение ExpressVPN для iOS Следуйте инструкциям для активации менеджера паролей. Если потребуется, введите шестизначный код подтверждения, отправленный вам на электронную почту. Разблокируйте менеджер паролей.

Ваши логины автоматически синхронизируются на ваших устройствах.

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Как использовать ExpressVPN Keys

Чтобы научиться использовать ExpressVPN Keys, ознакомьтесь со следующими инструкциями:

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Сообщить об ошибке

Если вы столкнетесь с проблемами во время использования приложения:

Нажмите Помощь > Написать нам. Следуйте инструкциям.

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