Bu eğitici size Sabai yönlendiricinizde OpenVPN protokolünü kullanarak ExpressVPN’i nasıl kuracağınızı gösterecektir. Başlamadan önce ihtiyacınız olacaklar:

Aktif bir ExpressVPN aboneliği

Sabai OS aygıt yazılımı önceden yüklenmiş bir yönlendirici

Tüm ExpressVPN konumları, manuel yapılandırılmış bağlantılar için kullanılabilir olmayabilir.

Önemli: OpenVPN manuel yapılandırması, OpenVPN manuel yapılandırması, ExpressVPN uygulaması ile aynı güvenlik ve gizlilik avantajlarını sunmaz. Yönlendiriciniz AES-NI’yi desteklemiyorsa (örneğin Asus RT-AC86U), OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanırken ara sıra hız sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer yüksek internet sansürü olan bir ülkede bulunuyorsanız, daha stabil bir VPN bağlantısı için ExpressVPN uygulamasını kullanmanız önerilir.

1. VPN yapılandırma dosyalarını indirin

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap seçeneğini seçin.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağ tarafta, kullanıcı adınızı, şifrenizi ve OpenVPN yapılandırma dosyalarının bir listesini göreceksiniz.

Bağlanmak istediğiniz konumu/konumları seçin. Bu, ilgili .ovpn dosyasını/dosyalarını cihazınıza indirecektir.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

2. Sabai yönlendiricinizi yapılandırın

Sabai yönlendirici paneline erişmek için, bir web tarayıcısı açın ve adres çubuğuna 192.168.199.1 yazın. Yönlendiricinizin IP adresi geçmişte değiştirildiyse veya hatırlamıyorsanız, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.

Kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapın. Varsayılan olarak, onlar admin ve sabaipass123. (Yönlendirici şifrenizi unuttuysanız, yönlendiricinizi fabrika ayarlarına sıfırlayın.)

Giriş Yap seçeneğini seçin.

Sol kenar çubuğundan Ağ > OpenVPN seçeneğini seçin.

Dosya Seç seçeneğini seçin.

Select the ovpn. daha önce indirdiğiniz dosyayı seçin. Aç seçeneğini seçin.

Dosyayı Göster seçeneğini seçin.

Düzenle seçeneğini seçin.

Kullanıcı Adı/Şifre için, daha önce bulduğunuz OpenVPN kullanıcı adı ve şifresini yapıştırın. Tamam seçeneğini >Kaydet.

Başlat seçeneğini seçin.

Sabai yönlendiricinizin VPN bağlantısını kurması biraz zaman alacaktır. VPN’e bağlandıktan sonra, ekranın sağ üst köşesinde “VPN is up via OpenVPN” ve VPN’in IP adresini göreceksiniz.

Bağlandığınızı doğrulamak için, ExpressVPN’in IP Adresi Kontrolcüsünü kullanarak IP adresinizi ve konumunuzu kontrol edebilirsiniz. Onlar yönlendirici panelinde görünen IP adresi ve konumla eşleşmelidir.

Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Sabai yönlendirici panelinde, Ağ >OpenVPN seçeneğini seçin.

To remove your current ovpn. dosyayı seçin, Durdur seçeneğini >Sil.

Tamam seçeneğini seçin.

Başka bir ovpn indirin. dosya from the ExpressVPN website and upload the file on your router dashboard.

Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin

Sabai yönlendirici panelinde, Ağ >OpenVPN seçeneğini seçin.

Durdur seçeneğini seçin.

Ekranın sağ üst köşesinde “VPN is up via OpenVPN” ibaresini artık görmediğinizde, VPN bağlantınız kesilmiş demektir.

