Denne vejledning vil vise dig hvordan du opsætter ExpressVPN på din Sabai-router ved hjælp af OpenVPN-protokollen. Før du starter, skal du bruge:

Et aktivt ExpressVPN-abonnement

En router med forudinstalleret Sabai OS firmware

Ikke alle ExpressVPN-placeringer kan være tilgængelige for manuelt konfigurerede forbindelser.

Vigtigt: Den manuelle OpenVPN-konfiguration tilbyder ikke de samme sikkerheds- og privatlivsfordele som Den manuelle OpenVPN-konfiguration tilbyder ikke de samme sikkerheds- og privatlivsfordele som ExpressVPN-appen . Hvis din router ikke understøtter AES-NI (f.eks. Asus RT-AC86U), kan du opleve lejlighedsvise hastighedsproblemer, mens du bruger den manuelle OpenVPN-konfiguration. Hvis du befinder dig i et land med en høj grad af internetcensur, anbefales det at bruge ExpressVPN-appen for en mere stabil VPN-forbindelse.

1. Download VPN-konfigurationsfilerne

Gå til ExpressVPN opsætningsside. Hvis du bliver bedt om det, indtast dine ExpressVPN-loginoplysninger og vælg Log ind.

Indtast bekræftelseskoden der er sendt til din e-mail.

Til højre vil du se dit brugernavn, din adgangskode og en liste over OpenVPN-konfigurationsfiler.

Vælg de placeringer <b>(</b>er<b>)</b> du vil forbinde til. Dette vil downloade den tilsvarende .ovpn-fil<b>(</b>er<b>)</b> til din enhed.

Hold dette browservindue åbent. Du skal bruge denne information til opsætning senere.

2. Konfigurer din Sabai-router

For at få adgang til Sabai router-dashboardet, åbn en webbrowser og indtast 192.168.199.1 i adressefeltet. Hvis din routers IP-adresse blev ændret tidligere, eller hvis du ikke kan huske den, kan du finde den i din enheds indstillinger.

Log ind med dit brugernavn og adgangskode. Som standard er de admin og sabaipass123. (Hvis du har glemt din router-adgangskode, skal du nulstille din router til fabriksindstillingerne.)

Vælg Log ind.

På venstre sidebjælke, vælg Netværk > OpenVPN.

Vælg Vælg fil.

Vælg ovpn. fil du downloadede tidligere. Vælg Åbn.

Vælg Vis fil.

Vælg Rediger.

For Brugernavn/Adgangskode, indsæt OpenVPN-brugernavn og adgangskode, som du fandt tidligere. Vælg Færdig > Gem.

Vælg Start.

Det vil tage et stykke tid for din Sabai-router at opsætte VPN-forbindelsen. Når du er forbundet til VPN, vil du se “VPN er oppe via OpenVPN” og VPN’s IP-adresse i det øverste højre hjørne af skærmen.

For at verificere at du er forbundet, kan du bruge ExpressVPN’s IP-adressechecker til at tjekke din IP-adresse og placering. De bør matche IP-adressen og placeringen vist på router-dashboardet.

Forbind til en anden VPN-serverplacering

På Sabai-router-dashboardet, vælg Netværk > OpenVPN.

For at fjerne dit nuværende ovpn. fil, vælg Stop > Slet.

Vælg OK.

Download en anden ovpn. fil fra ExpressVPN’s hjemmeside og upload filen på din router-dashboard.

Afbryd forbindelsen til en VPN-serverplacering

På Sabai-router-dashboardet, vælg Netværk > OpenVPN.

Vælg Stop.

Når du ikke længere ser “VPN er oppe via OpenVPN” i det øverste højre hjørne af skærmen, er du afbrudt fra VPN’en.

