Om onze apps en configuraties te gebruiken moet je je eerst aanmelden voor een ExpressVPN-account.

Deze handleiding laat je zien hoe je ExpressVPN instelt op je Sabai-router met behulp van het OpenVPN-protocol. Voordat je begint, heb je nodig:

Een actief ExpressVPN-abonnement

Een router met vooraf geïnstalleerde Sabai OS-firmware

Niet alle ExpressVPN-locaties zijn beschikbaar voor handmatig geconfigureerde verbindingen.

Belangrijk: De handmatige configuratie met OpenVPN biedt niet dezelfde beveiligings- en privacyvoordelen als de De handmatige configuratie met OpenVPN biedt niet dezelfde beveiligings- en privacyvoordelen als de ExpressVPN app . Als je router geen AES-NI ondersteunt (bijv. Asus RT-AC86U), kun je af en toe snelheidsproblemen ondervinden bij het gebruik van de handmatige OpenVPN-configuratie. Als je je in een land bevindt met een hoog niveau van internetcensuur, wordt aanbevolen om de ExpressVPN app te gebruiken voor een stabielere VPN-verbinding.

1. Download de VPN-configuratiebestanden

Ga naar de ExpressVPN-installatiepagina. Als daarom wordt gevraagd, voer je je ExpressVPN-gegevens in en selecteer je Inloggen.

Voer de verificatiecode in die naar je e-mail is gestuurd.

Aan de rechterkant zie je je gebruikersnaam, wachtwoord en een lijst met OpenVPN-configuratiebestanden.

Kies de locatie(s) waarmee u wilt verbinden. Zo worden de bijbehorende .ovpn bestanden op uw apparaat gedownload.

Houd dit browservenster geopend. Je hebt deze informatie later nodig voor de installatie.

2. Configureer je Sabai-router

Om toegang te krijgen tot het Sabai-routerdashboard, open je een browser en voer je 192.168.199.1 in de adresbalk in. Als het IP-adres van je router in het verleden is gewijzigd, of als je het niet meer kunt herinneren, kun je het vinden in de instellingen van je apparaat.

Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Standaard zijn ze admin en sabaipass123. (Als je je routerwachtwoord bent vergeten, reset je router naar de fabrieksinstellingen.)

Selecteer Inloggen.

Selecteer in de linker zijbalk Netwerk > OpenVPN.

Selecteer Bestand kiezen.

Selecteer het ovpn. bestand dat je eerder hebt gedownload. Selecteer Open.

Selecteer Toon bestand.

Selecteer Bewerken.

Voor Gebruikersnaam/Wachtwoord, plak je de OpenVPN-gebruikersnaam en wachtwoord die je eerder hebt gevonden. Selecteer Klaar > Opslaan.

Selecteer Start.

Het duurt even voordat je Sabai-router de VPN-verbinding tot stand heeft gebracht. Zodra je verbonden bent met de VPN, zie je “VPN is actief via OpenVPN” en het VPN IP-adres in de rechterbovenhoek van het scherm.

Om te verifiëren dat je verbonden bent, kun je de IP-adrescontrole van ExpressVPN gebruiken om je IP-adres en locatie te controleren. Deze moeten overeenkomen met het IP-adres en de locatie die op het routerdashboard worden weergegeven.

Verbinden met een andere VPN serverlocatie

In het Sabai-routerdashboard, selecteer Netwerk > OpenVPN.

Om je huidige ovpn. bestand te verwijderen, selecteer Stop > Verwijderen.

Selecteer OK.

Download een andere ovpn. bestand van de ExpressVPN-website en upload het bestand op je routerdashboard.

Verbreek de verbinding met een VPN-serverlocatie

In het Sabai-routerdashboard, selecteer Netwerk > OpenVPN.

Selecteer Stop.

Wanneer je niet langer “VPN is actief via OpenVPN” in de rechterbovenhoek van het scherm ziet, ben je losgekoppeld van de VPN.

