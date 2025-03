Du må registrere deg for en ExpressVPN-konto for å bruke appene og konfigurasjonene våre.

Denne veiledningen vil vise deg hvordan du setter opp ExpressVPN på din Sabai-ruter ved hjelp av OpenVPN-protokollen. Før du starter, trenger du:

Et aktivt ExpressVPN-abonnement

En ruter forhåndsinstallert med Sabai OS firmware

Ikke alle ExpressVPN-lokasjoner er tilgjengelige for manuelt konfigurerte tilkoblinger.

Viktig: Den manuelle OpenVPN-konfigurasjonen tilbyr ikke de samme sikkerhets- og personvernsfordelene som Den manuelle OpenVPN-konfigurasjonen tilbyr ikke de samme sikkerhets- og personvernsfordelene som ExpressVPN-appen . Hvis ruteren din ikke støtter AES-NI (f.eks. Asus RT-AC86U), kan du oppleve sporadiske hastighetsproblemer når du bruker den manuelle OpenVPN-konfigurasjonen. Hvis du befinner deg i et land med høy grad av internett sensur, anbefales det å bruke ExpressVPN-appen for en mer stabil VPN-tilkobling.

1. Last ned VPN-konfigurasjonsfilene

Gå til ExpressVPN oppsettside. Hvis du blir bedt om det, skriv inn dine ExpressVPN-legitimasjon og velg Logg inn.

Angi bekreftelseskoden som er sendt til din e-post.

På høyre side vil du se ditt brukernavn, passord, og en liste over OpenVPN-konfigurasjonsfiler.

Velg <b>lokasjonene</b> du vil koble til. Dette vil laste ned de tilhørende <b>.ovpn-filene</b> til enheten din.

Hold dette nettleservinduet åpent. Du vil trenge denne informasjonen for oppsettet senere.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

2. Konfigurer din Sabai-ruter

For å få tilgang til Sabai-ruterens dashbord, åpne en nettleser og skriv inn 192.168.199.1 i adressefeltet. Hvis ruterens IP-adresse ble endret tidligere, eller hvis du ikke kan huske den, kan du finne den i enhetens innstillinger.

Logg inn med ditt brukernavn og passord. Som standard er de admin og sabaipass123. (Hvis du har glemt ruterpassordet, tilbakestill ruteren til fabrikkinnstillingene.)

Velg Logg inn.

På venstre sidefelt, velg Nettverk > OpenVPN.

Velg Velg fil.

Velg ovpn. filen du lastet ned tidligere. Velg Åpne.

Velg Vis fil.

Velg Rediger.

For Brukernavn/Passord, lim inn OpenVPN-brukernavn og passord du fant tidligere. Velg Ferdig > Lagre.

Velg Start.

Det vil ta litt tid for din Sabai-ruter å sette opp VPN-tilkoblingen. Når du er tilkoblet VPN, vil du se “VPN is up via OpenVPN” og VPN-ens IP-adresse i øvre høyre hjørne av skjermen.

For å verifisere at du er tilkoblet, kan du bruke ExpressVPNs IP-adressetester for å sjekke din IP-adresse og lokasjon. De bør samsvare med IP-adressen og lokasjonen vist på ruterdashbordet.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

Koble til en annen VPN-serverlokasjon

På Sabai-ruterens dashbord, velg Nettverk > OpenVPN.

For å fjerne din gjeldende ovpn. fil, velg Stopp > Slett.

Velg OK.

Last ned en annen ovpn. fil fra ExpressVPN-nettsiden og last opp filen på ditt ruterdashbord.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

Koble fra en VPN-serverlokasjon

På Sabai-ruterens dashbord, velg Nettverk > OpenVPN.

Velg Stopp.

Når du ikke lenger ser “VPN is up via OpenVPN” i øvre høyre hjørne av skjermen, er du frakoblet VPN.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen