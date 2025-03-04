Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Это руководство покажет вам как настроить ExpressVPN на вашем роутере Sabai с использованием протокола OpenVPN. Перед началом вам потребуется:

Активная подписка на ExpressVPN

Роутер с предустановленной прошивкой Sabai OS

Не все локации ExpressVPN могут быть доступны для ручных настроек подключений.

Важно: Ручная настройка OpenVPN не предоставляет те же преимущества в области безопасности и конфиденциальности, что и Ручная настройка OpenVPN не предоставляет те же преимущества в области безопасности и конфиденциальности, что и приложение ExpressVPN . Если ваш роутер не поддерживает AES-NI (например, Asus RT-AC86U), вы можете столкнуться с периодическими проблемами скорости при использовании ручной настройки OpenVPN. Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры, рекомендовано использовать приложение ExpressVPN для более стабильного подключения VPN.

1. Загрузите файлы конфигурации VPN

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.

Выберите локацию(и), к которой(ым) хотите подключиться. Это загрузит соответствующий(ие) файл(ы) .ovpn на ваше устройство.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

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2. Настройте ваш роутер Sabai

Чтобы получить доступ к панели управления роутера Sabai, откройте браузер и введите 192.168.199.1 в адресной строке. Если IP-адрес вашего роутера был изменен ранее, или если вы его не помните, вы можете найти его в настройках вашего устройства.

Войдите в систему с вашим именем пользователя и паролем. По умолчанию они admin и sabaipass123. (Если вы забыли пароль от роутера, выполните сброс настроек роутера к заводским.)

Выберите Войти.

В левой панели выберите Сеть > OpenVPN.

Выберите Выбрать файл.

Выберите ovpn-файл. файл, который вы скачали ранее. Выберите Открыть.

Выберите Показать файл.

Выберите Редактировать.

Для Имя пользователя/Пароль, вставьте имя пользователя OpenVPN и пароль, которые вы нашли ранее. Выберите Готово > Сохранить.

Выберите Запустить.

Для настройки VPN-подключения вашему роутеру Sabai потребуется некоторое время. Как только вы подключитесь к VPN, вы увидите «VPN подключен через OpenVPN» и IP-адрес VPN в правом верхнем углу экрана.

Чтобы удостовериться, что вы подключены, вы можете использовать Проверку IP-адреса от ExpressVPN, чтобы проверить ваш IP-адрес и локацию. Они должны совпадать с IP-адресом и локацией, отображаемыми на панели управления роутера.

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Подключитесь к другой локации VPN-серверов

На панели управления роутера Sabai выберите Сеть > OpenVPN.

Чтобы удалить текущий ovpn. файл, выберите Остановить > Удалить.

Выберите OK.

Скачайте другой ovpn. файл с веб-сайта ExpressVPN и загрузите файл на панель управления вашего роутера.

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Отключитесь от локации VPN-серверов

На панели управления роутера Sabai выберите Сеть > OpenVPN.

Выберите Остановить.

Когда вы больше не увидите «VPN подключен через OpenVPN» в правом верхнем углу экрана, вы будете отключены от VPN.

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