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Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Это руководство покажет вам как настроить ExpressVPN на вашем роутере Sabai с использованием протокола OpenVPN. Перед началом вам потребуется:

Не все локации ExpressVPN могут быть доступны для ручных настроек подключений.

Важно: Ручная настройка OpenVPN не предоставляет те же преимущества в области безопасности и конфиденциальности, что и приложение ExpressVPN. Если ваш роутер не поддерживает AES-NI (например, Asus RT-AC86U), вы можете столкнуться с периодическими проблемами скорости при использовании ручной настройки OpenVPN. Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры, рекомендовано использовать приложение ExpressVPN для более стабильного подключения VPN.

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1. Загрузите файлы конфигурации VPN
2. Настройте ваш роутер Sabai
Подключитесь к другой локации VPN-серверов
Отключитесь от локации VPN-серверов

1. Загрузите файлы конфигурации VPN

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.

Введите ваши учетные данные, затем нажмите

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.С уже выбранным OpenVPN вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.

Выберите локацию(и), к которой(ым) хотите подключиться. Это загрузит соответствующий(ие) файл(ы) .ovpn на ваше устройство.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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2. Настройте ваш роутер Sabai

Чтобы получить доступ к панели управления роутера Sabai, откройте браузер и введите 192.168.199.1 в адресной строке. Если IP-адрес вашего роутера был изменен ранее, или если вы его не помните, вы можете найти его в настройках вашего устройства.

Войдите в систему с вашим именем пользователя и паролем. По умолчанию они admin и sabaipass123. (Если вы забыли пароль от роутера, выполните сброс настроек роутера к заводским.)

Выберите Войти.

Выберите

В левой панели выберите Сеть > OpenVPN.

Выберите

Выберите Выбрать файл.

Выберите

Выберите ovpn-файл. файл, который вы скачали ранее. Выберите Открыть.

Выберите Показать файл.

Выберите

Выберите Редактировать.

Выберите

Для Имя пользователя/Пароль, вставьте имя пользователя OpenVPN и пароль, которые вы нашли ранее. Выберите Готово > Сохранить.

Выберите

Выберите Запустить.

Выберите

Для настройки VPN-подключения вашему роутеру Sabai потребуется некоторое время. Как только вы подключитесь к VPN, вы увидите «VPN подключен через OpenVPN» и IP-адрес VPN в правом верхнем углу экрана.

Как только вы подключитесь к VPN, вы увидите

Чтобы удостовериться, что вы подключены, вы можете использовать Проверку IP-адреса от ExpressVPN, чтобы проверить ваш IP-адрес и локацию. Они должны совпадать с IP-адресом и локацией, отображаемыми на панели управления роутера.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Подключитесь к другой локации VPN-серверов

На панели управления роутера Sabai выберите Сеть > OpenVPN.

Чтобы удалить текущий ovpn. файл, выберите Остановить > Удалить.

Выберите

Выберите OK.

Выберите

Скачайте другой ovpn. файл с веб-сайта ExpressVPN и загрузите файл на панель управления вашего роутера.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Отключитесь от локации VPN-серверов

На панели управления роутера Sabai выберите Сеть > OpenVPN.

Выберите Остановить.

Выберите

Когда вы больше не увидите «VPN подключен через OpenVPN» в правом верхнем углу экрана, вы будете отключены от VPN.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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