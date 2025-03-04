Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.
Это руководство покажет вам как настроить ExpressVPN на вашем роутере Sabai с использованием протокола OpenVPN. Перед началом вам потребуется:
- Активная подписка на ExpressVPN
- Роутер с предустановленной прошивкой Sabai OS
Не все локации ExpressVPN могут быть доступны для ручных настроек подключений.
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1. Загрузите файлы конфигурации VPN
2. Настройте ваш роутер Sabai
Подключитесь к другой локации VPN-серверов
Отключитесь от локации VPN-серверов
1. Загрузите файлы конфигурации VPN
Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.
Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.
Справа вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.
Выберите локацию(и), к которой(ым) хотите подключиться. Это загрузит соответствующий(ие) файл(ы) .ovpn на ваше устройство.
Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Настройте ваш роутер Sabai
Чтобы получить доступ к панели управления роутера Sabai, откройте браузер и введите 192.168.199.1 в адресной строке. Если IP-адрес вашего роутера был изменен ранее, или если вы его не помните, вы можете найти его в настройках вашего устройства.
Войдите в систему с вашим именем пользователя и паролем. По умолчанию они admin и sabaipass123. (Если вы забыли пароль от роутера, выполните сброс настроек роутера к заводским.)
Выберите Войти.
В левой панели выберите Сеть > OpenVPN.
Выберите Выбрать файл.
Выберите ovpn-файл. файл, который вы скачали ранее. Выберите Открыть.
Выберите Показать файл.
Выберите Редактировать.
Для Имя пользователя/Пароль, вставьте имя пользователя OpenVPN и пароль, которые вы нашли ранее. Выберите Готово > Сохранить.
Выберите Запустить.
Для настройки VPN-подключения вашему роутеру Sabai потребуется некоторое время. Как только вы подключитесь к VPN, вы увидите «VPN подключен через OpenVPN» и IP-адрес VPN в правом верхнем углу экрана.
Чтобы удостовериться, что вы подключены, вы можете использовать Проверку IP-адреса от ExpressVPN, чтобы проверить ваш IP-адрес и локацию. Они должны совпадать с IP-адресом и локацией, отображаемыми на панели управления роутера.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Подключитесь к другой локации VPN-серверов
На панели управления роутера Sabai выберите Сеть > OpenVPN.
Чтобы удалить текущий ovpn. файл, выберите Остановить > Удалить.
Выберите OK.
Скачайте другой ovpn. файл с веб-сайта ExpressVPN и загрузите файл на панель управления вашего роутера.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Отключитесь от локации VPN-серверов
На панели управления роутера Sabai выберите Сеть > OpenVPN.
Выберите Остановить.
Когда вы больше не увидите «VPN подключен через OpenVPN» в правом верхнем углу экрана, вы будете отключены от VPN.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.