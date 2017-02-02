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Bu kılavuz, çeşitli cihazlarda ExpressVPN uygulamasını nasıl kaldırabileceğinizi veya silebileceğinizi gösterecektir. Adımlara atlamak için aşağıdaki listede cihazınızın adına tıklayın.

Bölüme atla…

Windows
Mac
Android
iOS
Apple TV
Android TV
Fire TV
Linux
Chromebook
Yönlendiriciler

Windows

Aşağıdaki talimatlar Windows 11 ve Windows 10 içindir.

Windows 11
Windows 11’de ExpressVPN uygulamasını kaldırmanın birkaç yolu vardır.
Başlat menüsünden kaldırın

  1. Windows'un Başlat düğmesi. simgesi > Tüm uygulamalar‘a tıklayın ve gösterilen listede ExpressVPN uygulamasını bulun.
  2. ExpressVPN uygulamasına sağ tıklayın ve Kaldır‘ı seçin. Ardından Denetim Masası‘na yönlendirileceksiniz.
  3. Denetim Masası‘nda, ExpressVPN uygulamasına sağ tıklayın ve Kaldır‘ı seçin.

Ayarlar’dan kaldırın

  1. Tıklayın Windows'un Başlat düğmesi. > Ayarlar Ayarlar simgesi. > Uygulamalar > Uygulamalar ve Özellikler.
  2. ExpressVPN uygulamasını bulun, sonra tıklayınDikey üç nokta.> Kaldır.

Denetim Masası’ndan kaldırın

  1. Görev çubuğunda arama yapın, Denetim Masası yazın ve sonuçlar arasından seçin.
  2. Programlar > Programlar ve Özellikler‘e tıklayın.
  3. ExpressVPN uygulamasını bulun ve sağ tıklayın.
  4. Kaldır veya Kaldır/Değiştir‘i seçin, ardından yönergeleri takip edin.
Windows 10
Windows masaüstünüzden, Ayarlar > Uygulamalar‘a gidin.
Programlar listesinde ExpressVPN’i bulana kadar kaydırın. ExpressVPN’i seçin ve sonra Kaldır‘a tıklayın.
Tıklayın "Kaldır."
ExpressVPN’in hala kullanılabilir bir bağlantı olarak listelendiğini görürseniz:

  1. Windows'un Başlat düğmesi. simgesine tıklayın, ardından Windows tuşu + R‘ye basarak Çalıştır komutunu başlatın.
  2. Çalıştır komutuna ncpa.cpl yazın ve Enter‘a basarak Ağ Bağlantıları pencerenize gidin.
  3. Ağ Bağlantıları pencerenizde, ExpressVPN etiketli WAN Miniport‘a sağ tıklayın.
  4. Sil‘e tıklayın.
  5. Windows masaüstünüzden, Ayarlar > Ağ ve İnternet > VPN‘e gidin.
  6. ExpressVPN’in kullanılabilir bir bağlantı olarak görüldüğünü görürseniz onu silin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi’ne hemen ulaşın.
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Mac

Mac bilgisayarınızdan ExpressVPN uygulamasını kaldırmak için:

  1. ExpressVPN uygulamasını kapatın.
  2. Finder‘a tıklayın, Mac’inizin Dock‘unda yer alır. Finder simgesi mavi gülümseyen bir yüz gibi görünür.
  3. Uygulamalar‘a tıklayın.
  4. Araçlar‘a tıklayın. Bulmak için kaydırmanız gerekebilir.
  5. Terminal‘e tıklayın.
  6. Şu komutu doğrudan Terminal‘e kopyalayıp yapıştırın: /Applications/ExpressVPN.app/Contents/Resources/uninstall.toolYapıştırdığınız komutu çalıştırmak için return tuşuna basın.
  7. Sorulduğunda “yes” yazın, ardından uygulamayı bilgisayarınızdan kaldırmak istediğinizi onaylamak için şifrenizi girin. ExpressVPN uygulamasını kaldırmak için kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
  8. Terminal‘i kapatın. ExpressVPN bilgisayarınızdan kaldırılmıştır.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.
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Android

Android cihazınızda ExpressVPN’i kaldırmak için:

  1. Ana ekranda ExpressVPN simgesine uzun basın. Sonra Bilgi ikonu. simgesine dokunun.
  2. Kaldır‘a dokunun, ardından Tamam‘a dokunun.

“Tamam”a dokunarak ExpressVPN'i kaldırın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.
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iOS

iPhone, iPad veya iPod’unuzda ExpressVPN’i kaldırmak için:

  1. ExpressVPN simgesine uzun basın, uygulama simgeleri titreşmeye başlayınca Uygulamayı Sil‘e dokunun.“Uygulamayı Sil”e dokunun.
  2. Sil‘e dokunarak uygulamayı kaldırın. Uygulama artık cihazınızdan silinmiştir. Uygulamayı kaldırmak için “Sil”e dokunun.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.
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Apple TV

Apple TV’nizde ExpressVPN’i kaldırmak için:

  1. Apple TV’nizin ana ekranında ExpressVPN uygulamasını bulun, sonra tıklayıcı merkezine (Siri Remote 2. nesil veya sonraki) veya dokunmatik yüzeye (Siri Remote 1. nesil) basılı tutun.
  2. Uygulamayı Sil‘i seçin.
  3. Sil veya Taşı‘yı seçin.

Taşı, uygulamayı Ana Ekran’dan kaldırarak depolama alanından tasarruf sağlar. Ancak, Apple TV’niz uygulamayı tekrar yüklemeniz durumunda ExpressVPN uygulamasının verilerini saklar.
Sil, ExpressVPN uygulamasının verilerini de siler. Uygulamayı tekrar indirebilirsiniz, ancak saklanan veriler geri yüklenmeyebilir.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.
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Android TV

Android TV’nizde ExpressVPN’i kaldırmak için:

  1. Uygulamalar‘a gidin ve ExpressVPN‘i bulun.
  2. ExpressVPN uygulamasını seçip basılı tutun, ardından Kaldır‘ı seçin.“Kaldır” seçeneğini seçin.
  3. Tamam‘ı seçin. Uygulama artık Android TV’nizden kaldırılmıştır.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.
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Fire TV

Fire TV’nizde ExpressVPN’i kaldırmak için:

  1. Fire cihazınızda Ayarlar > Uygulamalar > Kurulu Uygulamaları Yönet‘e gidin.
  2. Listede ExpressVPN’i bulana kadar aşağı kaydırın.
  3. Kaldır > Kaldır‘ı seçin. Uygulama artık Fire cihazınızdan kaldırılmıştır.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.
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Linux

Linux için ExpressVPN GUI uygulaması

Linux için ExpressVPN GUI uygulamasını kaldırmak için:

  1. Daha fazla simgesi. > Seçenekler’e tıklayın.
  2. Yardım’a tıklayın.
  3. ExpressVPN’i Kaldır’a tıklayın.
  4. Terminal açılacaktır. Uygulamayı kaldırmak için y yazın.
  5. Linux cihazınızın parolasını girin.
  6. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra devam etmek için herhangi bir tuşa basın.

Linux için ExpressVPN CLI

Linux için ExpressVPN uygulamasını CLI üzerinden kaldırmak için, uygulama kurulum dosyasını bulun ve şu komutu çalıştırın:

expressvpn-uninstall.sh

Eski Linux uygulaması

Linux’ta ExpressVPN’i kaldırmak için, Linux dağıtımınıza bağlı olarak aşağıdaki komutları çalıştırın:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -r expressvpn

Fedora:

sudo dnf remove expressvpn

ExpressVPN'i kaldırmak için komut çalıştırma.

Arch:

pacman -R expressvpn

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Chromebook

Chromebook’unuzda ExpressVPN’i kaldırmak için:

  1. Masaüstünüzde "Google Play" simgesi. simgesini seçin. Play Store simgesini seçin.
  2. Play Store‘da arama çubuğuna ExpressVPN yazın. ExpressVPN‘i seçin. Kaldır‘a tıklayın.“Kaldır”a tıklayın.
  3. Tamam‘a tıklayarak kaldırın. Uygulama artık cihazınızdan kaldırılmıştır.Kaldırmak için “Tamam”a tıklayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.

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Yönlendiriciler

ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını geri yükleme rehberini burada bulabilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.
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