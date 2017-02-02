Bu kılavuz, çeşitli cihazlarda ExpressVPN uygulamasını nasıl kaldırabileceğinizi veya silebileceğinizi gösterecektir. Adımlara atlamak için aşağıdaki listede cihazınızın adına tıklayın.

Windows

Aşağıdaki talimatlar Windows 11 ve Windows 10 içindir.



Windows 11



Başlat menüsünden kaldırın simgesi > Tüm uygulamalar‘a tıklayın ve gösterilen listede ExpressVPN uygulamasını bulun. ExpressVPN uygulamasına sağ tıklayın ve Kaldır‘ı seçin. Ardından Denetim Masası‘na yönlendirileceksiniz. Denetim Masası‘nda, ExpressVPN uygulamasına sağ tıklayın ve Kaldır‘ı seçin. Windows 11’de ExpressVPN uygulamasını kaldırmanın birkaç yolu vardır. Ayarlar’dan kaldırın Tıklayın > Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar ve Özellikler. ExpressVPN uygulamasını bulun, sonra tıklayın > Kaldır. Denetim Masası’ndan kaldırın Görev çubuğunda arama yapın, Denetim Masası yazın ve sonuçlar arasından seçin. Programlar > Programlar ve Özellikler‘e tıklayın . ExpressVPN uygulamasını bulun ve sağ tıklayın. Kaldır veya Kaldır/Değiştir‘i seçin, ardından yönergeleri takip edin.

Windows 10

Ayarlar > Uygulamalar‘a gidin.

Programlar listesinde ExpressVPN’i bulana kadar kaydırın. ExpressVPN’i seçin ve sonra Kaldır‘a tıklayın.



ExpressVPN’in hala kullanılabilir bir bağlantı olarak listelendiğini görürseniz: simgesine tıklayın, ardından Windows tuşu + R‘ye basarak Çalıştır komutunu başlatın. Çalıştır komutuna ncpa.cpl yazın ve Enter‘a basarak Ağ Bağlantıları pencerenize gidin. Ağ Bağlantıları pencerenizde, ExpressVPN etiketli WAN Miniport‘a sağ tıklayın. Sil‘e tıklayın. Windows masaüstünüzden, Ayarlar > Ağ ve İnternet > VPN‘e gidin. ExpressVPN’in kullanılabilir bir bağlantı olarak görüldüğünü görürseniz onu silin. Windows masaüstünüzden,‘a gidin.Programlar listesinde ExpressVPN’i bulana kadar kaydırın. ExpressVPN’i seçin ve sonra‘a tıklayın.ExpressVPN’in hala kullanılabilir bir bağlantı olarak listelendiğini görürseniz:

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Mac

Mac bilgisayarınızdan ExpressVPN uygulamasını kaldırmak için:

ExpressVPN uygulamasını kapatın. Finder‘a tıklayın, Mac’inizin Dock‘unda yer alır. Finder simgesi mavi gülümseyen bir yüz gibi görünür. Uygulamalar‘a tıklayın. Araçlar‘a tıklayın. Bulmak için kaydırmanız gerekebilir. Terminal‘e tıklayın. Şu komutu doğrudan Terminal‘e kopyalayıp yapıştırın: /Applications/ExpressVPN.app/Contents/Resources/uninstall.tool Yapıştırdığınız komutu çalıştırmak için return tuşuna basın. Sorulduğunda “yes” yazın, ardından uygulamayı bilgisayarınızdan kaldırmak istediğinizi onaylamak için şifrenizi girin. Terminal‘i kapatın. ExpressVPN bilgisayarınızdan kaldırılmıştır.

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Android

Android cihazınızda ExpressVPN’i kaldırmak için:

Ana ekranda ExpressVPN simgesine uzun basın. Sonra simgesine dokunun. Kaldır‘a dokunun, ardından Tamam‘a dokunun.



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iOS

iPhone, iPad veya iPod’unuzda ExpressVPN’i kaldırmak için:

ExpressVPN simgesine uzun basın, uygulama simgeleri titreşmeye başlayınca Uygulamayı Sil‘e dokunun. Sil‘e dokunarak uygulamayı kaldırın. Uygulama artık cihazınızdan silinmiştir.

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Apple TV

Apple TV’nizde ExpressVPN’i kaldırmak için:

Apple TV’nizin ana ekranında ExpressVPN uygulamasını bulun, sonra tıklayıcı merkezine (Siri Remote 2. nesil veya sonraki) veya dokunmatik yüzeye (Siri Remote 1. nesil) basılı tutun. Uygulamayı Sil‘i seçin. Sil veya Taşı‘yı seçin.

Taşı, uygulamayı Ana Ekran’dan kaldırarak depolama alanından tasarruf sağlar. Ancak, Apple TV’niz uygulamayı tekrar yüklemeniz durumunda ExpressVPN uygulamasının verilerini saklar.

Sil, ExpressVPN uygulamasının verilerini de siler. Uygulamayı tekrar indirebilirsiniz, ancak saklanan veriler geri yüklenmeyebilir.

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Android TV

Android TV’nizde ExpressVPN’i kaldırmak için:

Uygulamalar‘a gidin ve ExpressVPN‘i bulun. ExpressVPN uygulamasını seçip basılı tutun, ardından Kaldır‘ı seçin. Tamam‘ı seçin. Uygulama artık Android TV’nizden kaldırılmıştır.

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Fire TV

Fire TV’nizde ExpressVPN’i kaldırmak için:

Fire cihazınızda Ayarlar > Uygulamalar > Kurulu Uygulamaları Yönet‘e gidin. Listede ExpressVPN’i bulana kadar aşağı kaydırın. Kaldır > Kaldır‘ı seçin. Uygulama artık Fire cihazınızdan kaldırılmıştır.

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Linux

Linux için ExpressVPN GUI uygulaması

Linux için ExpressVPN GUI uygulamasını kaldırmak için:

> Seçenekler’e tıklayın. Yardım’a tıklayın. ExpressVPN’i Kaldır’a tıklayın. Terminal açılacaktır. Uygulamayı kaldırmak için y yazın. Linux cihazınızın parolasını girin. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra devam etmek için herhangi bir tuşa basın.

Linux için ExpressVPN CLI

Linux için ExpressVPN uygulamasını CLI üzerinden kaldırmak için, uygulama kurulum dosyasını bulun ve şu komutu çalıştırın:

expressvpn-uninstall.sh

Eski Linux uygulaması

Linux’ta ExpressVPN’i kaldırmak için, Linux dağıtımınıza bağlı olarak aşağıdaki komutları çalıştırın:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -r expressvpn

Fedora:

sudo dnf remove expressvpn

Arch:

pacman -R expressvpn

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Chromebook

Chromebook’unuzda ExpressVPN’i kaldırmak için:

Masaüstünüzde simgesini seçin. Play Store‘da arama çubuğuna ExpressVPN yazın. ExpressVPN‘i seçin. Kaldır‘a tıklayın. Tamam‘a tıklayarak kaldırın. Uygulama artık cihazınızdan kaldırılmıştır.

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Yönlendiriciler

ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını geri yükleme rehberini burada bulabilirsiniz.

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